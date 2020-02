Zeci de localităţi fără curent. Primari revoltaţi că nu răspunde nimeni la telefonul E-Distribuţie Dobrogea

UPDATE Prefectura Constanţa transmite că „în urma fenomenelor meteorologice severe, mai mulţi locuitori ai judeţului au rămas fără alimentare cu energie electrică. În continuare, sunt afectate 33 de localităţi şi un total de aproximativ 14.000 de clienţi. Am luat legătura cu reprezentanţii E-Distributie si pot să vă informez că în acest moment sunt pe teren 108 oameni care lucrează la remedierea deficienţelor. În dispeceratul distribuitorului de energie electrică sunt 18 oameni care preiau fără oprire apelurile clienţilor afectaţi.”

Dincolo de problemele cu drumurile blocate din cauza zăpezii şi viscolului, oamenii din Dobrogea mai au una: lipsa energiei electrice. Încă din seara zilei de miercuri, 5 februarie, zeci de localităţi au rămas în beznă.

Primarii au început să fie revoltaţi de faptul că nimeni nu le oferă nicio explicaţie din partea companiei care furnizează acest serviciu, E-Energie Dobrogea.

„Domnule Prefect , ce se întâmplă? Avem toate localităţile Saraiu, Dulgheru şi Stejaru fără energie electrică de ieri. Rămâne localitatea şi fără apă datorită lipsei de energie la staţia de apă. Oamenii sunt disperaţi, stau în frig, nu funcţionează centralele termice, ENEL (E-Distribuţie Dobrogea n.red.) nu răspunde la apelurile disperate ale cetăţenilor. În fiecare an avem aceleaşi probleme, ENEL nu investeşte în reţelele electrice. Vă implor să dispuneti măsuri urgente de remediere a defecţiunilor la reţelele electrice”, a scris joi, primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia.

O altă comună afectată de lipsa curentului electric încă de aseară este Pantelimon. „Informez pe cetăţenii din satele Pantelimon de sus şi Pantelimon de jos că am reuşit să iau legătura cu Deranjamente ENEL( după o ora întreaga de apelare)! Mi s-a comunicat că echipa va remedia avaria in jurul orei 2”, scria în zursul serii trecute Costel Armăşescu, primarul comunei Pantelimon. În continuare, satul Călugăreni (aceeaşi comună) nu are energie electrică de aseară.

„Sunt 41 de localităţi unde, în anumite zone, locuitorii nu au curent electric, iar 2 localităţi nu au alimentare la apă (Corbu şi Olteni). Circulaţia este oprită pe drumurile naţionale 2A, 22C, dar şi pe A2. De asemenea, este restricţie de circulaţie pentru vehiculele cu tonaj mai mare de 7,5 t pe următoarele drumuri din judeţ: A2 km 160-216, DN22A km 64-85, DN2A km 127-196, DN22 249+100 – 287+000, DN3 Murfatlar–Ostrov, DN22C Cernavodă-Murfatlar, DN38 Agigea-Vamă Negru Vodă.



Regia Automonă Judeţeană de Drumuri şi Poduri a solicitat închiderea următoarelor drumuri: DJ222F, DJ223, DJ224, DJ226B, DJ225, DJ226A, DJ222. La nivelul judeţului, sunt 12 autovehicule blocate în trafic în zona Sibioara, dar şi 2 autocare”, transmite Prefectura Constanţa.



Sunt afectate şi transporturile feroviare, 7 perechi de trenuri fiind anulate. Operaţiunile navale din porturile maritime Midia, Mangalia, Constanţa Nord şi Constanţa Sud sunt suspendate din cauza vântului puternic. De asemenea, Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa este închis, din cauza vizibilităţii scăzute.



Şcolile din 41 de localităţi au cursurile suspendate, iar 6 grădiniţe din judeţ sunt închise.



„Echipele E-Distribuţie Dobrogea şi ale contractorilor societăţii, precum şi personalul operativ – dispeceri, lucrează în regim de stare de urgenţă pentru restabilirea în cel mai scurt timp posibil a alimentării cu energie electrică a consumatorilor, intervenţiile fiind mult îngreunate de condiţiile meteo severe.



Recomandăm clienţilor afectaţi să folosească, pentru a semnala deranjamente cu precădere numerele de tip TelVerde (apelabile gratuit din reţelele naţionale) - 0800 070 555”, se arată într-un comunicat de presă remis de companie în seara zilei de 5 februarie.

