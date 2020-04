VIDEO Premieră în România. O trupă a lansat o melodie cu videoclip făcut în izolare de muzicieni împreună cu fanii

„Pace“ se intitulează melodia trupei bucureştene „Om la lună“, cântecul fiind caracterizat ca „Jurnal colectiv de supravieţuire pe frontul de acasă“. Videoclipul este realizat de Victor Bulat şi Alexandru Harabagiu.

„Pace nouă. Martie, 2020.

Trăim timpuri în care războiul s-a mutat de pe frontul de luptă în casele noastre. Am dus zi de zi un război de uzură cu noi înşine şi unii cu alţii, ne-am judecat aspru, ne-am condamnat pentru deciziile luate, pentru greşelile făcute, pentru ceea ce suntem sau am devenit. Ne-am comparat mereu cu ceilalţi, ne-am numărat dumicaţii, ne-am împins mereu limitele suportabilului în atât de multe privinţe, am alergat şi ne-am zbătut.

Şi dacă cel mai greu lucru este să faci pace cu tine, de mare ajutor este să ştii că mai sunt şi alţii aşa, că nu eşti singurul “greşit”. Că duc şi alţii lupta ta. E un gând care te poate face să mergi mai departe. Să nu te mai judeci în raport de bine/rău, ci de cum eşti sau nu.

Pace este un cântec pentru toţi războinicii de ieri şi de azi ce îşi duc lupta în realitatea de zi cu zi sau în mintea proprie. Este despre regăsire şi redefinire a ceea ce suntem. Şi despre acceptare şi despre împăcarea cu noi înşine.

Clipul cântecului Pace este o creaţie colectivă, fiind alcătuit din imagini trimise de prietenii şi fanii trupei. Este un jurnal video de supravieţuire pe frontul de acasă. Ca o încercare de a păstra undeva lucrurile pe care le-am simţit şi trăit în această perioadă în care ni s-a dat ceea ce ne doream de mult – o pauză de la tot, dar atât de neobişnuiţi cu situaţia nu ştim ce să facem cu ea. Este momentul în care ne primim unii pe alţii în casele şi în familiile noastre, ne arătăm aşa cum suntem cu adevărat, în locul în care ne simţim cel mai protejaţi. Un acasă ciudat transformat în front de supravieţuire“, au descris membrii trupei „Om la lună“.

Despre trupa „Om la lună“

Oamenii „la lună“ povestesc cum a luat fiinţă trupa lor: „<Om la lună> a început în mai 2018, ca proiect de „rough acoustic poetry“ al lui Doru Puşcaşu, un demers sincer şi autentic de poezie cântată, în care chitara sau pianul completau versurile meşteşugite ale lui Doru.

„Om la lună“ a crescut cu fiecare concert, cu fiecare episod de muzică şi storytelling, transformând fiecare apariţie într-o experienţă foarte intimă, memorabilă, ce apropie oamenii într-un mod iremediabil. Pe parcursul unui an şi jumătate de la lansare, om la lună a susţinut concerte în Bucureşti, Braşov, Iaşi, Cluj, Sibiu şi Târgu Mureş, întâlnind un public cald şi deschis discursului încărcat de emoţie şi vulnerabilitate din cântecele sale.

În toamna lui 2018, Doru l-a cunoscut pe Dragoş Strat, un muzician extrem de talentat, care a produs în studioul propriu primele trei cântece om la lună - Timp pentru noi, Labirint şi Distanţă de siguranţă, cel din urmă fiind o colaborare om la lună & Dragoş Strat (chitară şi voce).

„Timp pentru noi“ şi „Labirint“ au fost prezentate la Radio Guerrilla prin câte un show-case, intrând şi în playlistul radioului, pentru ca apoi să intre în heavy rotation şi la alte radiouri.

Pentru că om la lună a fost de la început un proiect deschis, iar colaborarea punctuală cu Dragoş s-a transformat într-o relaţie de lungă durată, Doru a simţit nevoia să exploreze şi mai mult zona în care muzica lui este instrumentată mai complex, aşa că, într-un mod absolut firesc, începând din luna septembrie 2019, lui Doru şi Dragoş li s-au alăturat Cătălin Constantin şi Adrian Maraloiu - doi muzicieni experimentaţi, pentru a duce om la lună într-o formulă de full band.

<Cred că este un alt tip de experienţă, una în care sensibilitatea versurilor se amestecă natural cu energia instrumentelor. Eu sunt tare fericit că ne-am găsit unii pe alţii. A venit totul atât de firesc, încât nici nu se putea mai bine. Cred că fiecare dintre noi avea nevoie de ceilalţi. O să ne vedeţi în fel şi chip, şi full electric pe scene mari, dar şi rough acoustic în cafenele şi locuri super intime. Pentru stări şi experienţe diferite> – Doru Puşcaşu“

Trupa „Om la lună“ Sursa Facebook Om la lună

