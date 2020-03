VIDEO Deşeuri din Marea Britanie, descoperite în Portul Constanţa. Ministrul Mediului: „Suntem ultimii din Europa la reciclare”

Costel Alexe, ministrul Mediului, a fost prezent joi, 12 martie, în Portul Constanţa unde a verificat două dintre cele 25 de containere cu deşeuri descoperite în ultima vreme de către autorităţi. 16 dintre acestea au fost deja retrimise în Marea Britanie, ţară de unde au sosit sub titulatura de produse second hand.



Firma care s-a ocupat de operaţiunile de import a intrat acum în vizorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, deşi desfăşoară această activitate de mai bine de 4 ani. Toate cele 16 magazine cu produse second hand ale SC Home Depot SRL au fost închise de către Protecţia Consumatorilor.



„Vrem să transmitem un mesaj foarte ferm: fără jumătăţi de măsură în ceea ce priveşte managementul deşeurilor care ajung în ţara noastră. Legislaţia spune că nu avem voie să aducem deşeuri periculoase în România, să incinerăm deşeuri şi nu avem voie să depozităm. Fac excepţie doar materialele reciclabile. Suntem campionii Europei la depozitarea gunoaielor la groapă şi ultimii la reciclare”, a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului.



Acesta a afirmat că toate autorităţile care se ocupă de control în Portul Constanţa trebuie că conlucreze pentru combaterea importurilor de deşeuri ascunse sub masca importurilor de produse second hand. În acest sens a solicitat comisarilor de mediu să efectueze controale la containerele sosite în port, nu să aştepte doar sesizări.

VIDEO: Deşeuri sosite din Marea Britanie în Portul Constanţa





„De ce ajung aceste deşeuri în România? Pentru a elimina o tonă de deşeuri în Marea Britanie costul ajunge la 400 de lire. În România costul ajunge la 30-40 de euro. Avem suspiciuni de importuri nu doar din Marea Britanie, ci şi din Italia şi din alte părţi”, a mai spus ministrul.



Deocamdată, Garda de Mediu nu ştie câte containere au fost importate din Marea Britanie în cei peste 4 ani de activitate a firmei Hope Depot.



Deşi autorităţile spun că au găsit în cele 25 de containere inclusiv scutece sau prezervative utilizate, avocatul firmei Home Depot le contrazice. „Nu este nicio faptă, nu am încălcat legislaţia cu absolut nimic. Acele bunuri de uz caznic sunt colectate prin magazinele numite charity shop din Marea Britanie. Apoi sunt valorificate ca produse second hand. Noi le cumpărăm la kilogram, le vindem la kilogram”, spune Daniel Cosma, avocatul firmei.

