Unde şi-ar putea ispăşi pedeapsa Radu Mazăre. Edilul constănţean este aşteptat luni în ţară

Pentru că va sosi pe Aeroportul Otopeni, Mazăre va intra într-o carantină de 21 zile la un penitenciar din Ilfov, conform procedurii. După această perioadă obligatorie pentru toţi deţinuţii, el va fi repartizat la cea mai apropiată închisoare de domiciliul său.

Cum Radu Mazăre are buletin de Constanţa, Penitenciarul Poarta Albă este prima opţiune pentru ispăşirea pedepsei. Însă penitenciarul are regim deschis şi semideschis, pentru condamnări sub 3 ani, şi nici nu mai are locuri disponibile. La Poarta Albă este un grad de ocupare de 128%, aşa cum a declarat pentru „Adevărul“ inspector Nicoleta Bărăitaru, purtătorul de cuvânt al instituţiei.

Penitenciarul este cel mai mare din sud-estul ţării, având o capacitate de 1.000 locuri, dintre care 600 sunt în incinta de bază şi 400 în secţia exterioară de la Valu lui Traian (renumita „închisoare VIP“ pentru deţinuţi de lux ca verii Becali, Cristian Borcea, Mircea şi Dragoş Băsescu, Miron Mitrea, Maricel Păcuraru etc, care şi-au făcut rapid mutaţia pe Constanţa).

Cele mai apropiate închisori cu regim închis, unde Radu Mazăre s-ar încadra, sunt Tulcea (125 kilometri de Constanţa, cu toate regimurile) şi Slobozia (situat la 139 kilometri de Constanţa, doar regim închis).

Decizia o va da însă Administraţia Naţională a Penitenciarelor, care face repartizarea şi aprobă transferurile deţinuţilor. Aşa cum deţinutul Nicuşor Constantinescu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, pendulează între Poarta Albă şi Slobozia, şi deţinutul Radu Mazăre poate fi încarcerat temporar într-unul dintre aceste trei penitenciare.

Regimul i se poate schimba pe parcurs, pe măsura ce perioada executată scade şi doar dacă deţinutul are o conduită foarte bună. Evaluările se fac periodic, astfel că Mazăre poate beneficia de clemenţă şi ajunge, la un moment dat, în puşcăria VIP de lângă casă.

Condamnat pentru retrocedări ilegale care au însumat 1 milion de metri pătraţi şi 114 milioane de euro, Radu Mazăre se sustrăgea executării pedepsei, fiind fugit de sub control judiciar, din decembrie 2017, în Madagascar. El şi-a construit aici, din vreme, un complex turistic de bungalowuri, Mantasaly Resort, în golful Antsiranana din nordul insulei. A fost reţinut, la 8 mai, de autorităţile malgaşe, fiind introdus într-un centru de extrădare din capitala Antananarivo.

Vineri seara, o televiziune anunţa că Mazăre a evadat din centru, dar informaţia a fost infirmată întâi de Poliţia Română, care a transmis că nu deţine nicio informare oficială că urmăritul internaţional Radu Ştefan Mazăre ar fi evadat. „Evadarea“ a fost infirmată apoi şi de Ministerul de Externe din Madagascar, care a declarat că Mazăre se află în custodia sa. Ministrul Justiţiei din Magadascar, Jacques Randrianasolo, declarase anterior că-l expediază pe Mazăre în România fără ezitare, specificând că nu doreşte ca politicianul român să-i contamineze pe corupţii de acolo.

