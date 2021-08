Unde va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în această săptămână. Programul pentru toată Dobrogea

Ziua / Data Localitatea, strada afectata Orar Luni , 09 August 2021 Localitatea Rasova, cu stazile: Vanatorilor, Mircea cel Batran, Stefan cel Mare, Fantanilor, Dragaicei, Crinilor, Decebal, Pescarilor, Mihai Viteazu, Decebal, Mihail Sadoveanu, Eternitatii, Liviu Rebreanu, Constantin Brancoveanu, Trandafirilor si Palmierilor - intrerupere partialã. 09:00 - 17:00 Localitatea Mihail Kogalniceanu, cu strazile: Grivitei; Victoriei; Dorobanti; Transilvaniei; Nicolae Balcescu; Gradinilor; Decebal; Calugareni; Tomis; Munteniei si Karamurat - intrerupere partiala. 09:00 - 17:00 Marţi , 10 August 2021 Municipiul Constanta, cu Ansamblu locuinte "Metropolitan Towers"- Tomis Nord - aleea Murelor nr. 7 - întrerupere totalã. 08:00 - 16:00 Localitatea Vama Veche, cu strada Tudor Vladimirescu (partial), cu Vilele: White, Azallea, Boutique, Old Border, Sea View, Mary Elena, Casa Constantin – întrerupere paţialã. 08:30 - 16:30 Municipiul Constanta, cu strazile: Bucovinei, Mihai Eminescu, Bogdan Voda, Alexandru cel Bun, Moldovei, Munteniei, Ion Alexandrescu, str Suceava Bl SV1, SV2 – întrerupere totalã. 09:00 - 17:00

(30 min pentru fiecare client in intervalul mentionat) Localitatea Rasova, cu strazile: Vanatorilor, Mircea cel Batran, Stefan cel Mare, Fantanilor, Dragaicei, Crinilor, Decebal, Pescarilor, Mihai Viteazu, Decebal, Mihail Sadoveanu, Eternitatii, Liviu Rebreanu, Constantin Brancoveanu, Trandafirilor si Palmierilor - intrerupere partialã. 09:00 - 17:00 Localitatea Mihail Kogalniceanu, cu strazile: Grivitei; Victoriei; Dorobanti; Transilvaniei; Nicolae Balcescu; Gradinilor; Decebal; Calugareni; Tomis; Munteniei si Karamurat - intrerupere partiala. 09:00 - 17:00 Municipiul Constanta, cu Ansamblul Rezidential "Maurer Residence" Constanta, blocurile: B1, B2, B3, B4 - strada Milano nr. 21-23 – întrerupere totalã. 09:30 - 17:30 Miercuri, 11 August 2021 Localitatea Cumpana, cu zonele: H, H1, H2, H3, C1, C2 si strazile Crizantemei, Berzei, Izvorului, Dorului, Pescarusului, Pelicanului, Arcului, Egretei, Brotacei, Banu Maracine, Monumentului, Transformatorului, Crinului, Salcamului, Dealu Spirii, Theodor Aman, Theodor Palade, Alexandru cel Bun, Alexandru Alimanisteanu, Mihai Eminescu, George Enescu, C-tin Brancoveanu, Stefan cel Mare, Dimitrie Cantemir, Cauciucului, Mircea cel Batran, Burebista, Decebal, Alexandru Lapusneanu, Rascoalei, Pades, Dunarii, Canalului, IG Duca, Viforului şi Frigului – întrerupere totalã. 08:30 - 16:30 Localitatea Rasova, cu stazile: Vanatorilor, Mircea cel Batran, Stefan cel Mare, Fantanilor, Dragaicei, Crinilor, Decebal, Pescarilor, Mihai Viteazu, Decebal, Mihail Sadoveanu, Eternitatii, Liviu Rebreanu, Constantin Brancoveanu, Trandafirilor si Palmierilor - intrerupere partialã. 09:00 - 17:00 Orasul Navodari , cu strada B1 - intrerupere partiala. 09:00 - 17:00 Municipiul Constanta, cu strazile: Bucovinei, Mihai Eminescu, Bogdan Voda, Alexandru cel Bun, Moldovei, Munteniei, Ion Alexandrescu, str Suceava Bl SV1, SV2 – întrerupere totalã. 09:00 - 17:00

(30 min pentru fiecare client in intervalul mentionat) Localitatea Mihail Kogalniceanu, cu strazile: Grivitei; Victoriei; Dorobanti; Transilvaniei; Nicolae Balcescu; Gradinilor; Decebal; Calugareni; Tomis; Munteniei si Karamurat - intrerupere partiala. 09:00 - 17:00 Joi , 12 August 2021 Municipiul Constanta, cu strazile: Preda Buzescu, Bibescu Voda, 23 August, Aprodul Purice, Renasterii, Tataia, Patriei, Turda, Libertatii, b-dul Mamaia (partial) intre nr. 133-163 si între nr. 94-134, Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta – b-dul Mamaia nr. 106, Hotel "MEGALOS" – b-dul Mamaia nr. 155, Restaurant "LA SCOICA" - strada Aprodul Purice nr. 5, Restaurant "Madison" – b-dul Mamaia nr. 94, Magazin Alimentar "Milly" – b-dul Mamaia nr. 122a – intrerupere totalã. 08:30 - 16:30 Statiunea Eforie Sud, cu Hotel Gloria, Capitol, Riviera, Excelsior si Ancora, strazile: Tepes Voda, Carmen Silva, 9 Mai, Dezrobirii si Traian (partial), respectiv strada Sportului si aleea Mercur – întrerupere totalã. 08:30 - 16:30 Orasul Navodari , cu Bulevardul Mamaia - Navodari in zona Moldocor si strada D7 - Intrerupere partiala. 09:00 - 12:00 Localitatea Rasova, cu stazile: Vanatorilor, Mircea cel Batran, Stefan cel Mare, Fantanilor, Dragaicei, Crinilor, Decebal, Pescarilor, Mihai Viteazu, Decebal, Mihail Sadoveanu, Eternitatii, Liviu Rebreanu, Constantin Brancoveanu, Trandafirilor si Palmierilor - intrerupere partialã. 09:00 - 17:00 Municipiul Constanta, cu strazile: Bucovinei, Mihai Eminescu, Bogdan Voda, Alexandru cel Bun, Moldovei, Munteniei, Ion Alexandrescu, str Suceava Bl SV1, SV2 – întrerupere totalã. 09:00 - 17:00

(30 min pentru fiecare client in intervalul mentionat) Localitatea Mihail Kogalniceanu, cu strazile: Grivitei; Victoriei; Dorobanti; Transilvaniei; Nicolae Balcescu; Gradinilor; Decebal; Calugareni; Tomis; Munteniei si Karamurat - intrerupere partiala. 09:00 - 17:00 Vineri , 13 August 2021 Municipiul Constanta, cu strada Remus Opreanu nr. 10 - bloc B – întrerupere totalã. 08:00 - 16:00 Localitatea Rasova, cu stazile: Vanatorilor, Mircea cel Batran, Stefan cel Mare, Fantanilor, Dragaicei, Crinilor, Decebal, Pescarilor, Mihai Viteazu, Decebal, Mihail Sadoveanu, Eternitatii, Liviu Rebreanu, Constantin Brancoveanu, Trandafirilor si Palmierilor - intrerupere partialã. 09:00 - 17:00 Localitatea Mihail Kogalniceanu, cu strazile: Grivitei; Victoriei; Dorobanti; Transilvaniei; Nicolae Balcescu; Gradinilor; Decebal; Calugareni; Tomis; Munteniei si Karamurat - intrerupere partiala. 09:00 - 17:00 Municipiul Constanta, cu strazile: Bucovinei, Mihai Eminescu, Bogdan Voda, Alexandru cel Bun, Moldovei, Munteniei, Ion Alexandrescu, str Suceava Bl SV1, SV2 – întrerupere totalã. 09:00 - 17:00

(30 min pentru fiecare client in intervalul mentionat) Statiunea Mamaia, cu bloc "Tudors Residence" Mamaia – b-dul Mamaia nr. 365 - întrerupere totalã. 09:00 - 17:00