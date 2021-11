Teodosie, mărturisire sinceră despre refuzul lui Arsenie Boca de a-l cunoaşte: Am rămas cu o rană VIDEO

IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a făcut o mărturisire legată de interacţiunea sa cu marele duhovnic Arsenie Boca. Un credincios l-a întrebat în emisiunea de la Radio Dobrogea, „Dialog duhovnicesc“ realizată joia seara de părintele Eugen Tănăsescu, dacă are ceva împotriva canonizării lui Boca.

Teodosie s-a arătat surprins de întrebare şi a spus sincer la ce s-a redus relaţia sa cu Arsenie Boca. „Nu am nimic. Eu nu l-am cunoscut. Eu am vrut să îl cunosc şi el nu m-a primit. Atât. Eu am rămas cu o rană. M-am dus să-l cunosc şi nu m-a primit. Doar atât pot să spun“, a recunoscut ierarhul, amărât.

Restul va decide Biserica - a conchis Tănăsescu, legat de canonizarea lui Arsenie Boca, discutată îndelung şi cumpănită de Biserica Ortodoxă Română în faţa fenomenului naţional Arsenie Boca.

