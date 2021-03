Tânărul de la casa de copii care a devenit instructor de dansuri greceşti

„Pasiunea pentru dans am descoperit-o de când eram la grădiniţă şi am început cu dansuri populare. Am continuat la Centrul de Plasament «Delfinul», apoi am venit aici, la Centrul de Plasament «Ovidiu» şi am continuat. Dansurile greceşti le-am descoperit când am intrat în ansamblul «Astras», iar dansurile latino le-am descoperit alături de cei de la «Encanto Dance Academy»“, povesteşte Vali (18 ani), Osman Vârlan pe numele său.

Acum, din 16 martie, va avea propriii lui elevi. Deja are nouă persoane înscrise pe care le va introduce în lumea frumoasă a dansurilor greceşti. Cursurile se vor desfăşura la sala de dans a Encanto Dance Academy, din City Park Mall, etajul III. Toate informaţiile pentru doritori se găsesc pe pagina lui de Facebook, „Dansuri a la grec“

Vali recunoaşte că are emoţii pentru primul curs însă, după cum spune el, „pentru tot ceea ce faci trebuie să ai mereu o motivaţie. Pentru mine, faptul că oamenii vin la cursul meu este cea mai mare motivaţie“.

Tânărul a avut mereu şi susţinerea colegilor de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, care l-au ajutat să participe la concursuri şi să îşi vadă visul împlinit. „Este foarte prietenos, îşi pune mereu în valoare măiestria paşilor. Două repetiţii nu sunt mereu la fel: vine cu paşi noi. Ne învaţă şi pe noi. Noi, ca adulţi, am învăţat foarte mult de la el, inclusiv să avem grijă la postură, la gesturile pe care le facem“, a spus educatorul Valeria Gârliceanu.

„Pe Vali Osman îl cunosc de la repetiţiile de la Casa de Cultură când el avea 7-8 anişori. În spatele cortinei, el deja prinsese şi ceilalţi paşi ai celorlalţi colegi de la alte centre. Mă refer la dansuri populare, dans modern. Încet, încet ne-am cunoscut şi am început să colaborăm“, povesteşte educatorul Valeria Gârliceanu.

Tânărul a crescut în centrele de plasament din Constanţa, iar acum este rezident la „Ovidiu“. A participat la foarte multe festivaluri, concursuri şi tot felul de evenimente. „Nu aş putea să spun câte sunt, nici câte medalii, trofee şi premii am. Pot să spun că nu am luat decât premiile I şi II. Nu am luat niciodată locul III sau mai puţin“, spune Vali.