România a returnat Marii Britanii containerele cu deşeuri sosite în Portul Agigea

Continuând investigaţia în cazul celor 16 containere descoperite în Portul Constanţa Sud Agigea, procurorii, poliţiştii de frontieră şi alte autorităţi au efectuat controale în trei puncte de lucru de pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov, aparţinând societăţii comerciale care figura ca destinatar, fiind astfel sistate operaţiunile de comercializare a produselor second-hand.



„Totodată, la sfârşitul săptămânii trecute, a fost finalizată activitatea de încărcare, pe nava sub pavilion Olanda, a containerelor cu deşeuri, în vederea returnării acestora către expeditor. Acestea au părăsit teritoriul României în cursul zilei de 21 februarie”, transmite Poliţia de Frontieră.



În acest dosar sunt cercetaţi doi cetăţeni români, în vârstă de 36, respectiv 33 de ani şi un cetăţean britanic, în vârstă de 34 de ani, iar poliţiştii de frontieră efectuează cercetări, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanta învestit în cauză, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de exportul sau importul de deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu şi folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.



„Transporturile nu vin de la expeditor direct către noi, au oprit în trei porturi. Au fost descărcate, reîncărcate, poate să îşi piardă urma, nu ştiu, e doar o presupunere, nu vreau să fac afirmaţii hazardate. Ultimul episod a fost dintr-un port din Turcia, au încărcat pe această navă care a sosit în Portul Constanţa”, a explicat procurorul Teodor Niţă de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Deşeurile acestea ajung în România deoarece aici este foarte ieftin să le depozitezi. lucrul acesta este confirmat chiar de către procurorul de caz. „Tona de depozitare, preţul tonei de depozitare deşeuri în România e foarte mic, 17-20, o sumă infimă. În Anglia, spre exemplu, este 500 de euro. Şi atunci, presupunând cu toate cheltuielile inerentă că îţi timite marfă la depozitare la 20 de euro, o ajunge cu transport cu tot şi cu ce o mai fi acolo la 50-60 de euro. Ori faţă de 500 cu 50-60 suntem atractivi economic. Comisia de experţi a Consiliului Europei a spus foarte clar, actualizaţi, echivalaţi preţurile de depozitare, ca să nu mai fiţi atractivi economic pentru transporturile de deşeuri. Nu s-a întâmplat absolut nimic şi este normal ca operatorul economic să trimită acolo unde poate să depoziteze gunoaie, adică la noi”, a mai declarat Teodor Niţă.

Investigaţia în acest caz continuă sub coordinarea procurorilor.

Pe aceeaşi temă:

Procurorul Niţă, despre containerele cu deşeuri din Portul Constanţa: 70-80 la sută erau gunoaie

România, groapă de gunoi pentru alte ţări: 16 containere cu deşeuri au sosit în Portul Agigea