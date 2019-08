Record de Guinness Book, stabilit în România. Cel mai mare mozaic din baloane, format din oameni

HOSPICE Casa Speranţei a stabilit vineri, 30 august, un record mondial prin care fundaţia devine deţinătoarea unui titlu Guinness World Records®. Echipa HOSPICE, cu sprijinul a 268 de participanţi voluntari, a construit cel mai mare mozaic de baloane format din oameni, în parcarea Centrului Comercial Tom din Constanţa.

Mozaicul a reprezentat o inimă - simbol al devotamentului cu care, de 27 de ani, fundaţia oferă îngrijire paliativă gratuită, pacienţilor săi.

„Suntem extrem de recunoscători că am reuşit să realizăm acest record, pentru pacienţii noştri. Am spus încă de la început că povestea lor merită să fie recunoscută de Guinness World Records® şi am demonstrat că niciun obiectiv nu este prea ambiţios atunci când vrei sa faci bine. Le mulţumim din suflet tuturor oamenilor care s-au alăturat, voluntar, demersului nostru, precum şi partenerilor evenimentului, şi promitem să venim cu noi proiecte şi să continuăm să facem istorie în domeniul paliaţiei din România”, a declarat Mirela Nemţanu, Director executiv HOSPICE Casa Speranţei.

Reprezentantul Guinness World Records®, arbitrul Victor Fenes, a fost cel care a omologat recordul, după ce a participat la eveniment şi a constatat că au fost respectate toate regulile impuse. Printre cele mai importante cerinţe a fost şi cea care stipula ca voluntarii să ţină deasupra capetelor baloanele fabricate din materiale biodegradabile, timp de minimum un minut.

Cel mai mozaic din baloane format din oameni Sursa Hospice Casa Speranţei

Recordul a fost sărbătorit printr-un concert cu Andra, 3 SUD EST şi Alex Velea au susţinut un spectacol de zile mari.

HOSPICE Casa Speranţei, organizaţie non-profit înfiinţată în 1992 la Braşov, a introdus conceptul de îngrijire paliativă în România şi este cea mai mare fundaţie din ţară care oferă gratuit servicii specializate gratuite de acest tip. Organizaţia are două spitale cu servicii integrate, în Braşov şi Bucureşti, echipe mobile în patru oraşe – Bucureşti, Braşov, Făgăraş şi Zărneşti, şase sedii destinate oferirii de îngrijire paliativă şi educaţie şi peste 100 de paturi pentru internare şi activităţi adiacente, destinate îngrijirii persoanelor diagnosticate cu boli incurabile. HOSPICE a dezvoltat servicii complete de îngrijire paliativă, care sunt oferite în centre de zi, ambulatorii şi unităţi proprii pentru internare, la domiciliul pacienţilor şi în spitalele partenere.

În cei 27 de ani de existenţă, HOSPICE a adus alinare şi speranţă pentru peste 30.000 de copii şi adulţi cu boli incurabile, cât şi familiilor acestora.

Poţi sprijini pacienţii HOSPICE şi cauza îngrijirii paliative cu o donaţie (https://www.hospice.ro/doneaza/) sau cu un sms la 8844 cu textul TIMP (2 euro pe lună). Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.hospice.ro. Ne găsiţi pe Facebook şi pe Instagram, iar pe Youtube puteţi afla povestea HOSPICE şi istoria îngrijirii paliative în România.

