Noul îndemn de pe Facebook, pentru românii de peste graniţe: „Diaspora, Acasă cu gândul de Paşti“

Valentin Jalbă, un tânăr din Constanţa întors în ţară după ani de trăit peste hotare, a creat pe Facebook un îndemn prin care roagă românii din diaspora să fie „Acasă cu gândul de Paşti“.

Valentin a realizat un „frame“ (o ramă fotografică virtuală) în care transmite acest mesaj către cei care şi-ar dori cu nesaţ să vină acasă de Sărbători.

„Atunci când eram plecat, abia aşteptam orice pretext ca să revin acasă, la familie şi la prieteni. Mai ales Crăciunul sau sărbătorile de Paşti nu le vedeam petrecându-le în altă parte decât în România.

Înţeleg pe deplin dorinţa de a fi alături de cei dragi în astfel de momente. Însă acum, oricât de greu ne-ar fi, facem apel către românii din Diaspora să evite întoarcerile în ţară de Paşti.

Sunt momente dificile pentru toţi şi evitând călătoriile ne putem asigura că pericolul va trece, iar revederea va fi asigurată.

Crăciunul îl vom face împreună, în jurul unei mese îmbelşugate, pline de voie bună. Iar la anul, pe vremea asta, de Paşti, ne vom bucura de două ori mai mult.

Cum e refrenul acela care ne place nouă, românilor, atât de mult: „Altă dată o s-o facem şi mai lată“. Staţi acasă, să avem grijă de Acasă!“

Autorităţile române transmit repetat mesajul către diaspora de a nu veni acasă de Sărbători. Preşedintele Klaus Iohannis a făcut apel vineri, 3 martie, la românii din străinătate să amâne venirea în ţară pentru a-şi proteja familia. Premierul Ludovic Orban a avut şi el acelaşi mesaj, ştiut fiind că pandemia de coronavirus / COVID-19 încă este departe de a se stinge.

Valentin Jalbă a locuit mulţi ani în străinătate. În 2019 s-a întors acasă, considerând că ţara are nevoie de el.

„Anul trecut m-am întors definitiv în România după o perioadă foarte lungă în străinătate. Nu cred totuşi că v-am spus care au fost motivele care m-au împins să fac acest pas. Şi obiectiv vorbind nici nu cred că o pot face foarte bine, pentru că decizia a fost luată mai mult cu sufletul. Şi nu regret absolut deloc asta.

Fie că eram în Suedia sau în UK unde am locuit ani buni, simţeam că eforturile mele nu au un impact suficient de puternic acolo unde vreau eu: acasă, în Constanţa, în România. Taxele le plăteam altora, iar implicarea mea pentru schimbare prin USR simţeam că este limitată, în condiţiile în care vroiam să fac mai mult. Anul trecut am avut norocul de a fi în situaţia în care puteam alege dacă vreau să rămân în străinătate sau să revin, şi nu am ezitat deloc în a lua decizia de a mă întoarce în ţară.

Am deschis o firmă specializată în marketing digital, împreună cu doi prieteni, iar taxele le plătim aici, în România. Chiar dacă financiar vorbind am făcut un pas înapoi, asta contează mai puţin acum. Sentimentul de a fi acasă şi de a strânge rândurile pentru schimbare alături de colegi este unul fabulos. Şi nu e nicio exagerare.

Vreau să aplic acasă toată experienţa acumulată în sălile de curs ale universităţilor străine sau în birourile corporaţiilor multinaţionale pentru care am lucrat sau cu care am colaborat de-a lungul a 10 ani. Vreau să contribui, cât de mult pot, la un viitor mai bun. Indiferent de cât de mult sau cât de puţin contează infima mea contribuţie, vreau să ştiu că se duce către locul pe care îl consider, şi îl voi considera întotdeauna, Acasă“, a mărturisit Valentin Jalbă. Sursa Facebook Valentin Jalbă

