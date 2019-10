Majorare masivă a valorii tichetelor de vacanţă. Cât ar primi în plus bugetarii dacă ar alege concediul în extrasezon

În acest moment, patronatele din turism aşteaptă soluţionarea crizei politice din România pentru a vedea soarta proiectului de Ordonanţă, aflat în dezbatere publică în perioada 10-21 octombrie, ştiut fiind faptul că actualul Guvern (demis) nu mai poate lua nicio decizie în acest sens. Documentul va intra în sarcina următorului Guvern al României.



Prin proiectul iniţiat de Ministerul Turismului se introduce termenul de „extrasezon”, prin care se înţelege perioada aprilie - mai şi perioada octombrie - noiembrie a fiecărui an calendaristic, iar cei care optează pentru vacanţe în aceste luni vor primi vouchere în valoare de 2.080 de lei. Pentru restul perioadelor, valoarea tichetelor rămâne de 1.450 de lei.



Dragoş Răducan, vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), spune că iniţiativa susţinută de ei pleacă de la constatarea că „românul indiferent de unde are resurse vrea să meargă la mare între 1 şi 15 august, când, oricum, sunt pline staţiunile de la mare şi de la munte”.



În consecinţă, FPTR a iniţiat acest demers pe lângă Ministerul Turismului pentru a atrage turişti şi în alte perioade din an. „Propunem să primească mai mulţi bani dacă merg într-o perioadă mai puţin plină, astfel încât să nu mai sufocăm unităţile de cazare într-o perioadă limitată”, adaugă vicepreşedintele Răducan.



Cine este avantajat



Conform FPTR, operatorii din turismul balnear şi cel rural vor fi avantajaţi de voucherele de vacanţă din extrasezon, asta, desigur, dacă proiectul va fi asumat de Guvern. În continuare, spun specialiştii în turism, vor fi persoane care vor opta pentru tichete de vacanţă valabile în plin sezon, chiar dacă vor fi nevoite să vină cu o sumă de bani suplimentară pentru plata unui sejur.



În plus, beneficiarii tichetelor de vacanţă vor ţine cont de perioada vacanţelor şcolare, în cazul familiştilor care pleacă în concediu. De aceea, tot pentru perioada de sezon vor opta şi bugetarii care au copii înscrişi în sistemul de învăţământ.



„Voucherele de vacanţă nu sunt destinare operatorilor, ci turiştilor. Oamenii trebuie să-şi refacă forţa de muncă. Ele nu au apărut din senin, ele vin şi înlocuiesc primele de vacanţă care au existat. Nu sunt nişte bani care au apărut de nicăieri”, mai spune Dragoş Răducan.



Din documentul aflat în dezbatere publică, reiese că Ministerul Turismului a decis să propună o astfel de iniţiativă deoarece se doreşte „încurajarea beneficiarilor să opteze pentru o vacanţă în extrasezon, prin acordarea unei valori mai ridicate în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii, pentru un salariat, pentru voucherele de vacanţă ce pot fi utilizate exclusiv în perioadele aprilie-mai şi octombrie-noiembrie.”



Delta Dunării, o zonă vizată



O astfel de reglementare poate duce la sporirea numărului de turişti care aleg ca destinaţie Delta Dunării, ştiut fiind faptul că Rezervaţia este spectaculoasă în perioada aprilie-mai, iar în lunile de toamnă este un punct de atracţie pentru pescari.



„Dacă tichetele de vacanţă vor avea suma mai mare în extrasezon, am putea prevede o extindere în viitor a perioadei de vizitare în destinaţiile de vacanţă. Dacă vorbim de Delta Dunării, perioada în care aceasta ar putea fi vizitată ar fi luna aprilie şi până în luna octombrie, în funcţie de condiţiile meteorologice. Pentru pasionaţii de pescuit desigur Delta este în căutare şi iarna”, adaugă Ionuţ Chirică, preşedintele Asociaţiei de Promovare şi Dezvoltare Locală Tulcea.



Trebuie menţionat că, în momentul de faţă, un număr de 1,2 milioane de români, angajaţi ai instituţiilor de stat sau ai societăţilor în care statul este acţionar unic sau majoritar, beneficiază de aceste tichete de vacanţă.



Vouchere digitalizate până în 2025



Acelaşi proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului mai prevede şi digitalizarea voucherelor de vacanţă pentru „diminuarea semnificativă a costurilor logistice, o securitate crescută a sistemului si eliminarea cheltuielilor de transport efectuate pentru trimiterea si rambursarea voucherelor”.



De asemenea, se doreşte ca aceste tichete să fie acordate angajaţilor din instituţiile de stat sau din societăţile în care statul este acţionar unic sau majoritar până în anul 2025, inclusiv.



„Acordarea voucherelor de vacanţă exclusiv pe suport electronic va conduce de asemenea la creşterea numărului de comercianţi care acceptă instalarea unui terminal de plată POS, contribuind astfel la creşterea acceptării plăţii cu carduri, fiind un instrument eficient de incluziune financiară prin îmbunătăţirea accesului la serviciile financiare şi la educaţia financiară, pentru un standard de viaţă mai ridicat”, se mai arată în proiectul de Ordonanţă.



Tichetele de vacanţă au crescut preţurile



Introducerea tichetelor de vacanţă a dus la o „uşoară albire” a turismului românesc, crede Ionuţ Chirică, deoarece tot mai mulţi agenţi economici ce deţin structuri de primire turistică şi-au autorizat spaţiile pentru a putea beneficia de aceste tichete.



Însă, preşedintele Asociaţiei de Promovare şi Dezvoltare Locală Tulcea atrage atenţia că datorită acestor facilităţi „au crescut simţitor preţul pachetelor de vacanţă pentru Crăciun şi Revelion. Dacă anul trecut o familie cu un copil putea pleca de revelion cu 3.000-3.500 de lei, anul acesta, chiar şi în locurile mai puţin populare, aceeaşi familie trebuie să scoată între 5.000 şi 5.500 lei, desigur preţurile pot ajunge şi la 10.000 lei. Dacă vorbim de Delta Dunării preţul porneşte de la 1.500 lei/persoană”, subliniază Ionuţ Chirică.

Pe aceeaşi temă:

Guvernul Dăncilă mai face un cadou bugetarilor pe final de mandat: Vouchere de vacanţă până în 2025. Valoare mai mare în extrasezon

Valoarea voucherelor de vacanţă va creşte în extrasezon