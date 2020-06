Maică stareţă acuzată că a închis cu lacătul un drum public. „E supărată pe lume că e deranjată la orice oră“

Un drum public ce aparţine comunei Crucea, judeţul Constanţa, a fost închis cu lacătul de aproape trei luni. Oamenii arată cu degetul către mănăstirea „Izvorul Tămăduirii“, situată pe acel drum care duce către o rezervaţie naturală



De la începutul pandemiei, maica stareţă Teodora, de la mănăstirea „Izvorul Tămăduirii“ (Crucea) este acuzată că a pus lacătul pe un drum public local ce duce, printr-o livadă, la mănăstirea ei, dar şi la un obiectiv turistic, şi anume rezervaţia naturală Allah Bair. Mănăstirea din satul Crucea a fost recent în centrul atenţiei publice, aici căsătorindu-se pentru a cincea oară tenismenul Ilie Năstase.



Allah Bair (Muntele lui Allah) este o rezervaţie deosebit de importantă din punct de vedere floristic, adăposteşte specii endemice rare şi periclitate pentru flora României. „Acest sit a fost menţionat în literatura de specialitate încă din anul 1929 şi adăposteşte aproximativ 30 de specii rare petrofile de origine pontică, balcanică, pontic - balcanică şi pontic - mediteraneeană. Dealul reprezintă şi o zonă fosiliferă deosebit de bogată cu o faună fosilă reprezentată de toate grupele majore de nevertebrate începând cu protozoarele şi terminând cu echinodermele, la care se adaugă şi vertebrate”, se arată într-o descriere Sit Natura 2000.



Drumul care merge către rezervaţie şi care trece prin faţa mănăstirii se desprinde din DJ 224, iar în acte figurează ca drum public de interes local, cu o lungime de 3,56 kilometri. Drumul a intrat în proprietatea comunei Crucea în anul 1998, în baza Legii 213/1998, înainte fiind un drum al unei foste ferme comuniste. În urmă cu patru ani, administraţia locală a investit aproape 100.000 de euro pentru pietruirea drumului.



Maica stareţă Teodora - foto: telegraf.ro



„E supărată pe lume maica“



Primul cu care au vorbit reporterii „Adevărul” a fost primarul comunei Crucea, Gheorghe Frigioi. Acesta recunoaşte că drumul este public şi nu poate nimeni să-l închidă cu un lacăt.



„Eu am vorbit vineri cu maica stareţă. Ea a solicitat celor care au terenuri în proprietate (în zonă) să-l închidă pentru că nu ştiu de ce, e supărată pe lume maica stareţă şi e deranjată la orice oră din zi şi din noapte. Eu i-am spus să închidă doar poarta de la mănăstire”, spune primarul.



Edilul recunoaşte că drumul nu este destinat exclusiv mănăstirii, ci el duce către o rezervaţie naturală declarată ca atare în urmă cu mai bine de 90 de ani. „Niciodată nu a fost închis până anul acesta. Anul acesta nu ştiu pe cine s-a supărat maica stareţă”, adaugă primarul, care ne asigură că drumul va fi deschis circulaţiei publice.



De asemenea, Gheorghe Frigioi spune că maica stareţă a invocat faptul că nu sunt obiectiv turistic în discuţiile cu reprezentanţii livezii prin care trece drumul. Aşa s-a ajuns la concluzia că e mai bine să-l închidă, cheile fiind la mănăstire şi la cei care au livada.





Extras din inventarul comunei Crucea. La poziţia 86 figurează acest drum

Poliţia habar n-are dacă e drum public



Deşi au trecut mai bine de 22 de ani de când comuna Crucea are trecut în inventar acest drum ca drum public de interes local, poliţiştii din comună nu ştiu nimic. Reporterii „Adevărul” au discutat şi cu comisarul Vasile Zelca, comandantul Secţiei 7 Poliţie Rurală Crucea.



„Trebuie să ne întâlnim într-o formulă completă, cu toţi actorii implicaţi, pentru a aplana această situaţie. Nu ştim încă cine a închis drumul. Noi facem nişte verificări în prezent şi aşteptăm de la primărie un document oficial că acel drum este drum public pentru a şti cum să acţionăm în continuare. Închiderea unui drum public este infracţiune. Nu am avut reclamaţie”, explică poliţistul.



Chiar dacă oamenii legii au trecut des prin intersecţia cu drumul închis cu lacăt nu s-au autosesizat. Vasile Zelca spune că el „nu interpretează” acel drum ca fiind public.





Vin hoţii pe drumul public



Mai multe detalii am obţinut de la inginerul Mihai Lupu, angajatul fermei care are livada situată de o parte şi de cealaltă a drumului. El spune că iniţiativa de a-l închide a aparţinut mănăstirii, dar de acord au fost toţi cei care au ferme în zona respectivă.



„Este şi o problemă socială, că au fost multe furturi în zonă. Pe motiv că e drum public, ei au acces la livadă, cosesc din grâu, fură din porumb. Am zis ca drumul să fie deschis doar pe timpul zilei, între ora 8.00 – 16.00. Acum a fost o perioadă cu pandemia, când nu avea nici ziua ce să caute lumea pe acel drum”, spune Mihai Lupu.



Inginerul susţine că maica stareţă a anunţat primăria că închide drumul deoarece nu mai vrea să fie deranjată de oameni după ora 16.00. „Îmi puteţi spune care om normal se duce şi umblă aiurea pe drum?”, se mai întreabă inginerul.



Patronul acestuia, însă, recunoaşte că nu aceasta este soluţia pentru a stopa accesul oamenilor în zonă. Ion Banciu recunoaşte că drumul este public şi că singura soluţie este ca autorităţile să-l transforme într-un drum cu acces permis doar riveranilor. Va face chiar şi o solicitare în acest sens.



Reporterii „Adevărul” au încercat să ia legătura cu maica stareţă Teodora, dar până la această oră nu a transmis niciun punct de vedere.

Pe aceeaşi temă:

Arhiepiscopia Tomisului, despre cununia la mănăstire a lui Ilie Năstase. BOR interzice călugărilor să facă astfel de slujbe

Ilie Năstase, cununat pentru a cincea oară la o mănăstire din Constanţa. Petrecerea s-a ţinut în Mamaia