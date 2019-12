Ilie Lazăr, cel mai tânăr semnatar al Actului Unirii, va fi reînhumat la Cimitirul Bellu. Destinul unionistului arestat după „Înscenarea de la Tămădău“

Ilie Lazăr, descendentul unei familii nobile maramureşene, al cărui bunic, Vasile, a fost protopop greco-catolic al Sighetului, s-a născut la 12 decembrie 1895 în localitatea Giuleşti. A făcut şcoala primară din Sighet, apoi a studiat la Liceul Piarist din capitala Maramureşului istoric, fiind impregnat din fragedă pruncie cu dragostea faţă de literatura română şi de românism, în general, spune Ion Andrei Gherasim, nepotul său, cel care a fost şeful de cabinet al lui Corneliu Coposu.

După ce autorităţile maghiare l-au dat afară de la şcoală, a fost trimis la Lugoj, unde s-a împrietenit cu familia marelui diplomat Caius Brediceanu, dar şi cu cel care a devenit mai târziu prim solist al operei din Viena, Traian Grozăvescu. „Bunicul avea o voce baritonală, iar tenorul Traian Grozăvescu a încercat să-l convingă să urmeze muzica, însă soarta îi hărăzise bunicului o altă viaţă, mult mai tumultuoasă, luând-o pe calea politicii“, povesteşte nepotul său.

Când a început Primul Război Mondial, Ilie Lazăr, care se afla pe băncile Facultăţii de Drept de la Cluj, continuând astfel cursurile Academiei de Drept de la Sighet, a fost concentrat în armata austro-ungară.

MINUNEA DIN GALIŢIA

Rănit grav pe front la Galiţia (o provincie istorică între Polonia şi Ucraina), tânărul a scăpat ca printr-o minune. „Îmi aduc aminte că, atunci când eram mic, mă lua în braţe şi îmi povestea grozăviile de pe front. Cel mai mult îmi plăcea să-l ascult cum a scăpat cu viaţă după ce a fost grav rănit. Îmi arăta de fiecare dată piciorul pe care doar Dumnezeu, spunea el, i l-a salvat. Aşa a dovedit Dumnezeu că vrea că facă ceva cu Ilie Lazăr. Era în 1916 când, rănit grav la un picior, a ajuns pe targă la spitalul de campanie. Aici, o comisie formată din trei doctori a decis să i se taie piciorul. Atunci, bunicul l-a luat pe unul dintre medici de guler şi i-a zis: «Mama mea m-a născut cu două picioare. Eu, fie că voi fi viu, fie că voi fi mort, pe două picioare mă voi întoarce acasă». Medicii i-au respectat decizia şi Ilie Lazăr a pornit o luptă pe viaţă şi pe moarte. Mai mult mort decât viu, cu piciorul cangrenat, a leşinat de mai multe ori, iar când era treaz, se ruga la Dumnezeu. La un moment dat, medicii au observat că piciorul tânărului ofiţer nu mai era negru“, spune nepotul său.

Aşa a reuşit ca, în luna septembrie 1918, tânărul ofiţer, care comanda un regiment de 180 de români bănăţeni, să-şi urmeze visul: acela de a se alătura Armatei Române. Din soldele primite, el şi restul ofiţerilor au cumpărat zeci de saci cu grâu care le-au permis să negocieze primirea unui tren cu care să plece din Galiţia spre România. Dorinţa li s-a împlinit în luna octombrie.

„AMU, HAIDE SĂ PRELUĂM IMPERIUL“

După un drum greu, unde pericolele pândeau la tot pasul, pe care bandiţii ucraineni atacau şi jefuiau trenurile, bravii români au intrat în Cernăuţi, asigurând securitatea zonei până la sosirea Armatei Române.

Aici, Ilie Lazăr i-a cunoscut pe profesorul Sextil Puşcariu şi pe bucovineanul Iancu Flondor, care a militat pentru unirea provinciei cu Regatul, căruia i-a zis: „No, amu, haide să preluăm imperiul!“. Şi aşa Ilie Lazăr s-a urcat pe turla Primăriei din Cernăuţi şi, după 144 de ani de dominaţie habsburgică, împreună cu soldatul Nicoară, a pus steagul României. După două-trei zile, a intrat şi Armata Română în Cernăuţi.

Iată cum rememorează aceste zile chiar Ilie Lazăr în volumul „Amintiri“: „Era într-o zi de toamnă, după-masa, când am ajuns după un marş forţat la Cernăuţi, unde intrăm în piaţă, fără să bănuim că oraşul era ocupat la periferii şi în toate cazărmile de către aproximativ 700 de ucraineni, veniţi de prin Colomeia, Stanislau şi Sniatin. Se punea şi pe acea vreme planul «Marii Ucraine» până la Siret. Eu, ca să previn orice surpriză, nu dau voie soldaţilor să se împrăştie, ci rămânem cu toţii înarmaţi în piaţă. Stând în grupuri în piaţa oraşului, având puştile în piramidă, se apropie de mine un domn şi se prezintă: «Sunt profesorul Sextil Puşcariu şi am aflat că sunteţi români bănăţeni, aşa că îmi permit a vă ruga să ne ajutaţi până la sosirea armatei române, împotriva câtorva sute de ucraineni veniţi din Galiţia, care au intrat în Casa Naţională, unde au spart totul, iar pe noi, românii, vor să ne ducă drept ostatici. Chiar şi Iancu Flondor este ascuns la Mitropolie. De altfel, au apărut deasupra oraşului avioane româneşti, aruncând manifeste, prin care ne anunţă că armata română va intra în 48 de ore în oraş». La această prezentare a situaţiei îi răspund: «Sunt Ilie Lazăr, de fel din Maramureş, soldaţii mei sunt în schimb bănăţeni; am dezertat de la unitatea noastră din Ucraina, cu gândul de a ne preda undeva armatei române. Sunt fericit, domnule profesor, dacă vă pot sta la dispoziţie!».

După aceste evenimente, Generalul Iacob Zadik şi Iancu Flondor i-au propus lui Ilie Lazăr să rămână la Cernăuţi, dar tânărul ofiţer a refuzat. Avea o altă misiune istorică de împlinit. S-a urcat din nou în tren, a traversat Carpaţii şi a ajuns în Maramureş. Aici, a fost desemnat de mandatarii din plasa Ocna Şugatag „delegat cu credenţional“ la Marea Unire de la Alba Iulia. Şi, aşa cum îşi amintea el, la 28 noiembrie 1918 „în curtea casei mele din Giuleşti am adunat pe toţi delegaţii din zonă cu credenţional pentru că mama mea o vrut să le dea un ospăţ straşnic“. Apoi, s-au urcat în căruţe şi s-au îndreptat spre Baia Mare, traversând Gutâiul, apoi au luat trenul spre Alba Iulia, pentru a se întâlni cu români din toate provinciile ţării.

INTELECTUALI ŞI ŢĂRANI

„După pregătirile în judeţ, au urmat cele în vederea Marii Adunări de la Albă-Iulia. Noi, maramureşenii, ne-am transportat în 12 căruţe peste muntele Gutâiului, până la Satu-Mare-Ţara Oaşului, Ugocea şi Baia-Mare. În fruntea noastră erau bătrânii protopopi Bârlea, Doros, o mulţime de preoţi, avocaţi, medici, studenţi şi ţărani fruntaşi. O parte din delegaţi au plecat cu trăsuri spre Năsăud“, povestea Ilie Lazăr acel drum de neuitat.Întâlnirea căruţelor a fost în satul meu, Giuleşti. De aici până la Baia-Mare călătoria a fost un triumf. Ce păcat că nu s-a păstrat de pe acele vremuri nici o fotografie. La marginea pădurii, deasupra Băii-Sprie, delegaţia maramureşeană a fost întâmpinată de o echipă de doamne şi domni cu steaguri, în fruntea cărora era familia părintelui protopop Anca din Baia-Sprie. După o odihnă de vreo oră, ne-am continuat drumul spre Baia-Mare, unde am fost primiţi de intelectualii români, în frunte cu părintele protopop Brebanu. La restaurant, Ştefan a avut loc o masă de înfrăţire între intelectuali şi ţărani. Îmi aduc aminte că vecinul nostru din Giuleşti, Toderici, care ne-a adus cu căruţa şi care avea o iapă nărăvaşă, ne ţinea tot drumul cu glume. În restaurant eram cu toţii claie-grămadă. Bietul Toderici nu ştia ce să facă la masă între atâţia «domni». Îi explicăm vecinului Ion că acum începe şi românul să fie «domn». A doua zi, după programul stabilit, plecăm cu trenul decorat cu steaguri şi flori, spre Cluj“, scrie Ilie Lazăr în volumul său de memorii.

În această perioadă, Lazăr l-a cunoscut pe părintele protopop Valentin Coposu, tatăl lui Corneliu Coposu, care era delegat la Marea Adunare de la Alba Iulia din partea plasei Şimleu. O altă figură care avea să-i lumineze toată viaţa a fost cea a lui George Pop de Băseşti, preşedintele Partidului Naţional: „În gara Ulmeni se ataşează trenului nostru vagonul cu Badea Gheorghe Pop de Băseşti, preşedintele Partidului Naţional, căruia îi facem o entuziastă primire. În gara Jibou ne aşteptau delegaţii din Zalău şi Şimleu, iar în celelalte gări, Ileanda Mare şi Calgau, delegaţi din judeţul Someş. Ajungem în gara Dej, unde, în urma unei altercaţiuni cu nişte soldaţi secui, care se retrăgeau spre pusta Ungariei, era s-o păţim; cât p-aci să zvârle în noi cu grenade. Aici în gara Dej, ne-am întâlnit cu trenul care venea dinspre Bistriţa. În acest tren am întâlnit şi fraţi de-ai noştri, care veneau din Moldova şi care purtau uniformă românească, între ei bunul meu prieten, Ghiţă Pataky-Văleanu, care cânta de răsunau văile. În gara Apahida a trebuit să stăm mai mult timp, fiind mare aglomeraţie. În gara Cucerdea-Războieni a fost o încăierare cu ungurii; aici a căzut bietul plutonier Arion, iar alţii au fost răniţi. Noi am scăpat ca prin minune. În gara Teiuş, am strâns lume multă şi ne-am dus în vagonul lui Badea Gheorghe, unde am manifestat pentru Preşedintele Partidului Naţional care avea atunci peste 80 de ani“.

Pentru Ilie Lazăr, dar şi pentru ceilalţi români care s-au adunat în Cetatea Unirii, au urmat cele mai frumoase şi emoţionante momente pe care un om le poate trăi într-o viaţă. Avea doar 23 de ani când, alături de cei 1.228 de delegaţi, a semnat în Actul Unirii.

COPILUL DE SUFLET AL LUI IULIU MANIU

Visând nu doar la România Mare, dar şi liberă, prosperă, Ilie Lazăr a condus trupele care au eliberat Sighetul, capitala Maramureşului istoric. A rechiziţionat 60 de perechi de boi pe care i-a înhămat la tunuri şi astfel a reuşit să-i alunge pe ucraineni din Sighet. Apoi, alături de marele om politic Iuliu Maniu, s-a desăvârşit ca politician. I-a fost alături întreaga viaţă, chiar şi după gratii, cei doi întâlnindu-se în penitenciarul din Galaţi. Istoricul Ioan Scurtu spunea că Ilie Lazăr a fost „copilul de suflet al lui Iuliu Maniu“. „Maniu a apreciat puterea lui extraordinară, fidelitatea, caracterul, faptul că era un foarte bun orator şi, peste tot pe unde mergea Maniu, îl lua pe Ilie Lazăr“, spune Ion Andrei Gherasim.

Ilie Lazăr a fost deputat în trei legislaturi şi chestor al Parlamentului. În toată această perioadă, s-a dedicat maramureşenilor lui. Există scripte în arhiva Ministerului Lucrărilor Publice care dovedesc că, datorită insistenţelor lui pe lângă toate guvernele, s-a construit calea ferată între Sighet şi Bucovina. ;

„Unul dintre cei mai buni agitatori pe care i-am cunoscut“

Ilie Lazăr a devenit şeful organizaţiei de muncitori a Partidului Naţional Ţărănesc, partidul format în 1926 prin fuziunea dintre Partidul Naţional Român, al lui Iuliu Maniu, cu Partidul Ţărănesc, condus de Ion Mihalache. „Iuliu Maniu, după actul de la 23 August, şi-a dat seama că partidele trebuie să câştige membri din fabrici, printre muncitori. Şi atunci a făcut o organizaţie muncitorească şi l-a numit preşedinte pe Ilie Lazăr. Cu vocea sa baritonală, bunicul meu a mers în toate fabricile şi a câştigat adepţi şi membri de partid, făcând ca PNŢ să aibă mai mulţi membri decât legionarii şi comuniştii la un loc“, spune Ion Andrei Gherasim. La rândul său, jurnalistul american Reuben H Markham consemna în cartea sa „România sub jugul sovietic“: „Era frumos, plin de viaţă, cu o înfăţişare de erou romantic. Avea darul de a vorbi ţăranilor şi muncitorilor şi o făcea cu multă eficienţă, fiind unul dintre cei mai buni agitatori politici pe care i-am cunoscut. Era sincer religios, deşi, probabil, fără mari profunzimi, dar avea un fel foarte simplu de a purta o discuţie cu mulţimea, aşa încât ascultătorii aveau impresia că sunt aşezaţi, împreună cu el, în jurul unei mese discutând de la egal la egal cu un erou faimos.