Horia Constantinescu, unul dintre iniţiatorii regulamentului parcărilor: „Este o intoxicare. Vrem şcoli, parcuri, autobuze, dar toate acestea costă“

director executiv al Direcţiei de Servicii Publice din Primăria Constanţa, le transmite constănţenilor că toate informaţiile pe care le-au primit despre sumele mari propuse de municipalitate sunt simple intoxicări: „1727 de locuri de parcare cu taxa de 7 RON! Unde? Acolo unde fiecare dintre Dvs si-ar dori sa gaseasca un loc in situatii urgente! Daca tariful ar fi unul mic, atunci acestea ar fi ocupate toata ziua de aceeasi masina, uitata acolo in dispretul celorlalti! Pe pagina de Facebook, Horia Constantinescu, fostul şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului, în prezent, le transmite constănţenilor că toate informaţiile pe care le-au primit despre sumele mari propuse de municipalitate sunt simple intoxicări: „1727 de locuri de parcare cu taxa de 7 RON! Unde? Acolo unde fiecare dintre Dvs si-ar dori sa gaseasca un loc in situatii urgente! Daca tariful ar fi unul mic, atunci acestea ar fi ocupate toata ziua de aceeasi masina, uitata acolo in dispretul celorlalti!

LANGA FIECARE PARCARE DIN LISTA VOR FI PARCARI CU 1 RON / ZI!

Este adevarat ca va trebui sa se mearga pe jos 10 metri in plus, iar pentru unii poate parea prea mult! Cum sa nu mai parcam in usa magazinului sau institutiei?! Sa nu mai lasam 10 ore masina pana ne trece cheful de stat in zona?! Ar trebui sa acceptam ideea ca trebuie sa ne respectam, sa injuram mai putin si sa analizam mai mult!

1 R O N! Atat costa parcarea in TOT RESTUL CONSTANTEI, inafara de parcarile din lista!!!!!!

De ce atatea injurii, blesteme etc?!

Ia cineva acesti bani acasa?! Nu!!!!

Ei ajung in bugetul amenajarii parcarilor!!!!! TOTI! Numai asa vom sti cati vom avea disponibili pentru noile proiecte, pe care toti le dorim!

Daca ati citi regulamentul, nu numai intoxicarile veti afla ca parcarea in Constanta costa mai putin ca peste tot! Dar da, va trebui platita orasului in care locuiti!

Vrem scoli, parcuri, autobuze etc, dar toate acestea costa!!!!! Am incercat sa le obtinem gratis, dar nu merge, poate reusesc cei care astazi injura, doar pentru ca li se pare ca sunt mai interesanti!

Ganditi-va la viitorul orasului nu la CANCAN!!!!!

PS: U N L E U!!!! Nu bazaconii!“

În şedinţa Consiliului Local de vineri, 26 martie, se va supune la vot noul regulament privind parcările din Constanţa. Oraşul a fost împărţit în trei zone, cu tarife diferenţiate.

În centrul oraşului, tariful de parcare a fost stabilit pentru primele două ore la suma de 7 lei/ oră + TVA, iar dacă se depăşeşte timpul, pentru cea de-a treia oră costul este de 15 lei + TVA. Abonamentul pe un an este de 208 lei.