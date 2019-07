Dosarul în care IPS Teodosie este acuzat de fraudă cu bani europeni a ajuns la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Teodosie Petrescu a fost trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată”. Procesul a început în luna februarie 2017, fiind cunoscut sub numele de „Nazarcea”, după denumirea fermei pe care Arhiepiscopia o are în administrare şi pentru care a obţinut fondurile APIA verificate de procurorii DNA.

Alături de episcop au fost trimişi în judecată şi preotul Ciprian-Ioan Cojocaru, preotul Bogdan-Petrişor Malaxa, preotul Gheorghe Nadoleanu, preotul Aurelian Ştefan şi Stere Beca, la data faptelor mandatari ai Arhiepiscopiei Tomisului, aceştia fiind acuzaţi de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În data de 6 iunie 2019, Curtea de Apel Constanţa a dat sentinţa pe fond, achitându-i pe toţi inculpaţii din dosar. Judecătorul care a dat verdictul este Cristian Deliorga, cel care la această dată face parte din judecătorii CCR, fiind propus chiar de PSD pentru a ocupa această funcţie.

În apărarea episcopului, la unul dintre ultimele termene de judecată de la Curtea de Apel din Constanţa, avocata Maria Vasii a declarat: „Noi am afirmat că dosarul nu are justificare. Nu poate avea decât valoarea unor răfuieli interne între capii bisericii. Altfel nu pot să îmi explic ce a dus la sesizarea SRI şi la sesizarea procurorului. Este regretabil că procurorul a intrat în acel joc şi că a instrumentat în aparenţă nişte proceduri judiciare, care ar cuprinde o acuzaţie, dar se pare că a făcut jocul unor interese oculte”.

La ÎCCJ dosarul se află momentan în cameră preliminară, urmând să se stabilească primul termen de judecată. Părţile din dosar care au făcut apel sunt: DNA Constanţa, Aurelian Ştefan şi APIA. Decizia magistraţilor ÎCCJ va fi definitivă.

