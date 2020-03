VIDEO Directorul medical al Spitalului de Boli Infecţioase: „Aproape în fiecare zi, câte un pacient internat cu noul coronavirus pleacă acasă vindecat“

“Aproape în fiecare zi, câte un pacient internat cu noul coronavirus, COVID-19, pleacă acasă negativ, vindecat. Suntem la datorie 24 de ore din 24. Pacienţii de care avem grijă sunt pe un curs bun”, anunţă dr. Claudia Cambrea, directorul medical al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa.

Medicul a mai anunţat că unitatea medicală dispune de echipament de protecţie achiziţionat de Primăria Municipiului Constanţa. „Spitalul este pregătit, primii dintre pacienţii care s-au internat cu această afecţiune încep să se negativeze şi aproape în fiecare zi, câte un pacient pleacă acasă negativ, vindecat“

„Suntem la datorie, toţi pacienţii care au fost până acum sunt pe un curs bun, facem în continuare eforturi. Suntem cadre medicale, medici, asistente, infirmiere, cu toţii am depus un jurământ, am depus un jurământ că o să îngrijim pacienţii în orice condiţii şi aş vrea să mulţumesc tuturor colegilor mei care au înţeles că aceasta este misiunea noastră. Ne-am reorganizat, am refăcut toate circuitele spitalului pentru a putea primi aceşti pacienţi, să le asigurăm asistenţă medicală şi tot personalul medical să fie protejat”, a completat specialistul.

„Vreau să le mulţumesc într-un mod special medicilor, asistentelor, infirmierilor de la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, pentru eroismul de care dau dovadă. Lucrează în weekend, lucrează non-stop, nu mai contează tură, nu mai contează gardă... Oamenii aceştia sunt aici pentru noi. Tocmai de aceea, în numele dumneavoastră, le mulţumesc!”, a spus primarul Constanţei, Decebal Făgădău.

Cadrele medicale spun că este nevoie în continuare de personal medical, asistente, medici, biologi şi chimişti pentru laboratorul de analize şi secţia de terapie intensivă a Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa. Detalii la adresa de e-mail contact@infectioaseconstanta.ro, sau pe https://infectioaseconstanta.ro/

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa este unul dintre cele 7 spitale desemnate de Ministerul Sănătăţii pentru a deservi patologia pacienţilor internaţi cu noul coronavirus.

Până astăzi, 27 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.292 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.292 de persoane confirmate pozitiv, 115 au fost declarate vindecate şi externate (53 la Timişoara, 41 la Bucureşti, 7 la Iaşi, 6 la Craiova, 6 la Constanţa şi 2 la Cluj).