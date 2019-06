Cum poţi primi o invitaţie la Untold sau Neversea

Cine donează sânge la caravana mobilă primeşte un bilet gratuit la festivalul UNTOLD sau la festivalul NEVERSEA.

La cel mai mare festival de pe plajă din Europa, NEVERSEA (4-7 iulie), vor evolua: G-Eazy, Jessie J, Afrojack, Lost Frequencies, DJ Snake, Alesso, Bassjackers, KSHMR, Salvatore Ganacci, Sean Paul, Vini Vici, Steve Aoki, Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Andy C, Wilkinson DJ Set, Flux Pavilion, Chinese Man şi Subfocus DJ Set, Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Subfocus DJ Set, Andy C, Chinese Man, Flux Pavilion şi Wilkinson DJ Set & MC Ad-Apt.

Un abonament costă 499 lei, plus taxe, dar se pot cumpăra şi bilete pentru o zi, la preţ între 250 (primele două zile) şi 275 lei (ultimele două zile), plus taxe.

Untold este programat între 1 – 4 august, la Cluj Napoca. Festivalul Untold are loc la Cluj-Napoca, în perioada 1-4 august. Armin Van Buuren, Martin Garrix, David Guetta, sau Steve Aoki sunt câteva staruri care vor putea fi văzute pe secenele Untold. Organizatorii celui mai important festival de muzică din sud-estul Europei au anunţat că starul britanic Robbie Williams va susţine un concert la Cluj.

De altfel, ediţia aniversară din acest an a unuia dintre cele mai bune festivaluri de muzică din lume va însemna o producţie şi mai impresionantă decât în anii precedenţi, dar şi show-uri unice în lume, cum ar fi cele pregătite de Armin van Buuren, „Armin Untold World Exclusive Show”, de bine cunoscutul trio, 3 Are Legend, dar şi de DJ-ul numărul unu al lumii, Martin Garrix. Armin van Buuren pregăteşte în acest an un show care va putea fi văzut exclusiv la Untold. Fanii vor fi purtaţi prin experienţe muzicale diferite, dar şi printr-un carusel al emoţiilor şi energiilor pozitive, promit organizatorii.

