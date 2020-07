Cu ce probleme se confruntă turiştii pe Litoral. „Au cerut bani în plus la sfârşitul sejurului deja plătit”

Nu toţi cei care vin pe litoralul românesc pot spune că au avut un sejur fericit. Sunt cazuri de turişti care au probleme la cazare, cu serviciile de masă sau pe plajă. Majoritatea sesizărilor ajung la Comandamentul Litoral 2020 al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), dar sunt şi cazuri când oamenii postează în mediul online problemele lor. Desigur, până când o autoritate verifică şi, eventual, sancţionează, turistul are două alternative: îşi caută un alt loc de cazare sau servire a mesei sau acceptă realitatea pe care a descoperit-o pe litoral.



Deocamdată, cei de la Protecţia Consumatorilor au făcut doar un bilanţ pe primele 20 de zile din luna iulie, timp în care au primit aproximativ 50 de reclamaţii din partea turiştilor.



„Reclamă condiţii de cazare necorespunzătoare, faptul că nu se respectă distanţarea pe plaja, publicitate înşelătoare, condiţii neconforme în zona de alimentaţie publică (mâncare reîncălzita, meniuri lipicioase etc.), refuz la cazare, probleme cu închirierea şezlongurilor”, spune Felicia Iordache, şefa Comandamentului Litoral al ANPC. În toate aceste cazuri, comisarii fac verificări, iar în situaţia în care cele reclamate de turişti se confirmă atunci apar şi sancţiunile care pot ajunge până la oprirea activităţii unui agent economic.



Controale pe litoral, în acest sezon, fac multe instituţii ale statului, nu doar Protecţia Consumatorilor. Plecând de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţie, Jandarmerie, Garda de Mediu, Garda Financiară, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, Ministerul Turismului, toate aceste instituţii ar trebui să se asigure că românii au o vacanţă liniştită pe plajă.



„Le-au cerut bani în plus”



Şi în mediul online apar problemele cu care se confruntă turiştii. Oamenii postează mai ales pe grupurile de Facebook specializare în închirieri de spaţii de cazare care au mii de membrii, locuri unde se solicită oferte de cazare în diferite staţiuni sau se postează oferte pentru cazare la mare.



„Am nişte prieteni din afara Constanţei, care s-au dus şi ei să petreacă în cuplu la mare, la această vilă din Costineşti. Acum nu ştiu cum s-a procedat în cazurile celor care se cazează la hotel, dar eu ştiu că de fiecare dată când am fost la orice hotel din ţară, plata cazării a fost una şi bună. Aceşti domni, în schimb, le-au mai cerut prietenilor mei încă 300 de lei în plus, pentru că aerul condiţionat este separat (nu ştiam că aerul condiţionat este un lux pe care hotelul ţi-l bagă la plată separat), iar cearşaful li s-a părut murdar şi i-au pus să-l plătească (în contextul în care oricum după fiecare client trebuie să schimbi lenjeriile de pat, mai ales cu pandemia asta şi să le speli). Menţionez că aceşti bani li s-au cerut la sfârşit. Măcar de îi anunţa când s-au cazat”, se arată într-un mesaj postat pe Facebook.



Un alt caz s-a întâmplat în Eforie Nord, una dintre staţiunile la mare căutare, cu o dezvoltare imobiliară crescută în ultimi ani.



„Nu o recomand pe ….. care închiriază camere în Eforie Nord, strada …. După ce am stabilit cu ea toate detaliile şi am vorbit chiar şi în dimineaţa cazării ora la care trebuie sa ajungem, cu 30 minute înainte îmi trimite mesaj că nu ne mai poate primi, mă blochează pe Facebook şi îmi închide telefonul în nas în momentul când o sun să o întreb ce alternativă ne dă deoarece eram cu 3 copii mici, sub 2 ani. Foarte urâtă atitudinea dânsei, nici măcar nu a încercat să poarte un dialog sau sa ne găsească cazare printre vecini ştiind ca sunt 2 familii cu bebeluşi”, scrie un turist.



În cele din urmă, după 3 ore, familiile au găsit o altă cazare tot în Eforie Nord.



În aceste cazuri, în care rezervarea se face pe Facebook sau prin telefon, turiştii îşi asumă un mare risc: acela de a fi păcăliţi. Au fost chiar şi cazuri în care s-au plătit avansuri pentru cazare în vile care nici măcar nu există în acea staţiune.



Specialiştii în turism recomandă serviciile unei agenţii de turism, astfel totul intră întru cadru legal, iar agenţia se va asigura ca turistul să primească serviciile pentru care a optat şi a plătit. În plus, nu de puţine ori, o agenţie de turism poate oferi preţuri mai bune decât cele găsite pe internet sau la recepţie.



Controale pe litoral



Nu doar la cazare sunt probleme. Comisarii ANPC au descoperit mari probleme în două cluburi din Mamaia, astfel că au decis să le închidă temporar, iar un al treilea club a fost amendat cu 20.000 de lei. Controlul s-a desfăşurat în urmă cu câteva zile şi a scos la iveală, printre altele, că îngheţata vândută era expirată, şezlongurile pe care le închiriau erau neigienizate şi pătate, iar mesele de lucru erau ruginite.



Cei de la Protecţia Consumatorilor verifică operatorii economici de pe tot litoralul românesc. Până acum au dat amenzi de peste 1 milion de lei.



„Activitatea Comandamentului Litoral 2020 va continua până la finalul sezonului estival, iar comisarii ANPC vor veghea permanent, în această perioadă, modul în care operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea la malul Mării Negre respectă drepturile consumatorilor aflaţi în vacanţă”, transmit aceştia.

