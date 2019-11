Când a fost văzut ultima dată George Karam, patronul restauranului Beirut în care trei tinere au ars de vii

În seara de 5 aprilie 2014, localul Beirut, situat în plin centrul Constanţei, pe Bulevardul Tomis nr. 122, a fost mistuit de foc, iar trei tinere artiste, care erau angajatele lui Karam, au rămas captive în vestiar.

Nicoleta Cengher (căntăreaţă), Nicoleta Vasiliţeanu şi Mihaela Tucă (dansatoare) au ars de vii, iar o a patra dansatoare, Nicoleta Buirencu, a scăpat cu viaţă, fiind găsită inconştientă pe scări. Karam a susţinut întotdeauna că a fost vorba de un foc pus intenţionat de o mână criminală, iar mama Nicoletei Cengher a relatat că în seara fatidică barmanul a fost înlocuit, iar fetele au fost servite cu un ceai.

Cu câteva ore înainte, Nicoleta Cengher postase pe Facebook o melodie celebră a lui Ed Sheeran, „I see fire“: „Now you'll see fire ;)“, scrisese ea, tăguind una dintre celelalte fete, Mihaela, cu care avea să moară în scurt timp.

Sentinţa definitivă a venit la 19 noiembrie 2019, George Karam fiind condamnat la 8 ani de închisoare. El este dispărut de atunci.

La punerea în aplicare a mandatului de executare a pedepsei, poliţiştii nu l-au mai găsit pe Karam, deşi acesta fusese văzut circulând liber prin oraş până cu câteva zile înainte, el obişnuind să frecventeze restaurantele unde se găseau conaţionali de-ai săi.

George Karam a fost dat în urmărire generală, afaceristul cu dublă cetăţenie, română şi libaneză, figurând actualmente pe site-ul Poliţiei Române la „Persoane urmărite“.

„KARAM GEORGE

Născut în: Kortaba / Liban

Data naşterii: 25-10-1947

Cetăţenie: ROMÂNĂ şi LIBANEZĂ

Domiciliat în: Ovidiu, jud. Constanţa

Localitatea: Ovidiu, jud. Constanţa

Motivul: MANDAT DE EXECUTARE A PEDEPSEI CU INCHISOAREA

Semnalmente

Înaltime 1,70 m, constitutie astenica, ochi caprui, par alb

Detalii

Condamnat 8 ani 1 luna si 10 zile inchisoare pentru savîrsirea mai multor infractiuni, respectiv distrugere din culpa in forma agravata, neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, complicitate la abuz in serviciu, complicitate la realizarea constructiilor cu nerespectarea cerintelor esentiale a existentei acestora, in forma agravata s.a“

Unde l-a căutat Poliţia pe George Karam, patronul restaurantului Beirut

IPJ Constanţa a transmis că George Karam este dat în urmărire, „dat fiind faptul că în seara de 19 noiembrie a.c., s-a primit, din partea instanţei, mandatul de executare a pedepsei de 8 ani de închisoare, pe numele acestuia. Imediat după primirea mandatului, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Ovidiu au demarat activităţile de căutare la adresa de domiciliu de pe raza oraşului Ovidiu, dar şi pe raza municipiului Constanţa“.

„Precizăm faptul că sus-numitul se afla sub măsura preventivă a controlului judiciar şi avea interdicţie de a părăsi ţara, fiind dat în consemn la punctele de trecere a frontierei.



La acest moment, bărbatul este căutat de poliţişti în vederea depistării şi punerii în aplicare a mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea.



Se fac toate demersurile şi eforturile pentru identificarea acestuia, fiind verificate toate pistele şi informaţiile care i-ar putea ajuta pe poliţişti pentru găsirea bărbatului“, a comunicat Poliţia Constanţa.

De la stânga: Nicoleta Cengher, Mihaela Tucă, Nicoleta Buirencu Sursa Facebook NC

Magistraţii Curţii de Apel Constanţa au dat marţi, 19 noiembrie, sentinţa definitivă în dosarul Beirut. Astfel, George Karam, patronul restaurantului Beirut, a fost condamnat, la 8 ani, 1 lună şi 10 zile închisoare cu executare; SC Middle East Parteners SRL, firma lui Karam – amendă penală în valoare de 840.000 de lei; Constantin Pavel, patronul firmei care a mansardat restaurantul - condamnare 7 ani şi 9 luni şi 20 zile închisoare cu executare; Jurcă Dumitru, instalator - condamnare 5 ani şi 6 luni închisoare cu executare; SC Tinel Cristi SRL – amendă penală în valoare de 653.333,33 de lei; Mihaela Zdru - condamnare 2 ani şi 4 luni de închisoare; Sultana Nirlu - amenda administrativă în cuantum de 1.000 de lei; Gheorghe Nirlu - un an de închisoare; Florentina Gica Coroianu – 1 an şi 1 lună de închisoare. Curtea de Apel Constanţa a mai dispus acordarea sumei de aproximativ 1 milion de euro cu titlul de daune morale şi materiale.

Cum s-a apărat patronul restaurantului „Beirut”

George Karam, administratorul firmei SC Middle East Parteners SRL, care avea deschis restaurantul Beirut, a declarat în faţa anchetatorilor că „incendiul a pornit din cauză de mână criminală, iar dacă nu e asta cauza, incendiul a pornit de la Legendary Pub (care funcţiona în acelaşi imobil n.n.) din cauza cablurilor electrice. Incendiul a pornit de la panoul electric aflat pe peretele dinspre vestiarul fetelor”.

Firma administrată şi patronată de Karam a schimbat faţada imobilului de cel puţin 3 ori fără forme legale, iar la restaurant veneau angajaţi ai primăriei Constanţa, conform declaraţiilor sale, care ar fi putut sesiza aceste lucrări ilegale.

Tot din declaraţiile lui George Karam, patronul restaurantului Beirut, rezultă că „două doamne” de la Primăria Constanţa l-au sancţionat în trecut pentru ridicarea unei construcţii ilegale lângă imobilul cu restaurantul cu suma de 10 milioane de lei vechi. „Am contestat amenda şi în timpul procesului nu s-a prezentat nimeni de la primărie, iar dosarul s-a închis“.

Nicoleta Vasiliţeanu (stânga) şi Mihaela Tucă (dreapta) la Beirut Sursa Facebook MT

Pe aceeaşi temă:

Mama solistei Nico: „În seara incendiului, barmanul a fost înlocuit, iar fetelor le-a fost servit un ceai“

A murit tatăl unei fete care a sfârşit în incendiul de la Beirut: „A făcut şoc la aflarea veştii că dosarul se rejudecă“