Bătălia elevilor cu consiliile judeţene pentru subvenţionarea transportului public. „Se ajunge la abandon şcolar din această cauză”

De aproape 25 de ani, Legea Educaţiei prevede la articolul 84 că elevii beneficiază de o reducere de 50% la transportul public judeţean. Doar că acest lucru nu se întâmplă în niciun judeţ, spun reprezentanţii elevilor. Singura excepţie este la Bucureşti-Ilfov.



Într-un studiu din 2018 al Organizaţiei „Salvaţi Copiii” se arată că la nivel naţional rata de părăsire timpurie a şcolii este de 26,6% în zonele rurale, iar una dintre cauze este lipsa posibilităţilor financiare de a asigura transportul copiilor la o altă şcoală decât cea din localitatea de reşedinţă.



Proteste şi procese la Constanţa



Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) a fost prima asociaţie care a cerut unui Consiliu Judeţean să respecte legea şi să ofere subvenţia de 50% pentru transportul judeţean al elevilor. După mai bine de un an de dialog, s-a ajuns în noiembrie 2018 la un proces aflat pe rolul Tribunalului Constanţa.



„Dreptul elevilor izvorăşte din Legea Educaţiei (articolul 84), iar obligaţia Consiliilor Judeţene derivă din interpretarea succesivă a Legii Educaţiei şi a Legislaţiei Transporturilor (2002, reluată în 2007 şi întărită prin Regulamentul European)”, spune Alexandru Manda, expert al Asociaţiei Academice Române, fost preşedinte al AEC. La finalul lunii decembrie a fost promulgată şi Legea 238/2018 care specifică cine este responsabil de subvenţiile acordate la transportul judeţean: Consiliile Judeţene.



Elevii explică faptul că CJ (Consiliul Judeţean) este acea autoritate care are sub oblăduire transportul judeţean de călători. „Ei sunt cei care trebuie să aprobe contractele de delegare de gestiune a serviciului public de transport în care să se prevadă această reducere de 50%. Acesta este, de fapt, adevăratul motiv pentru care ei nu doresc să acorde subvenţii elevilor. După ce-i va obliga instanţa să o facă va ieşi la iveală că CJ nu au contracte de delegare în acest sens, deşi sunt obligate încă din 2002 să organizeze transportul judeţean pe baza acestor contracte”, mai spune Alexandru Manda.



În paralel cu procesul deschis în instanţă, elevii constănţeni au ieşit şi în stradă în urmă cu o săptămână, protestând în faţa Consiliului Judeţean Constanţa faţă de refuzul autorităţilor de a aplica legea. „Am fost manipulat. Am bătut palma crezând ce au vrut ei să cred. Haideţi să punem capăt bătăii de joc îndelungate a autorităţilor faţă de elevi”, a declarat Mihai Tănase, preşedintele AEC după ultima întâlnire cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa. Elevul atrage atenţia că se „ajunge la abandon şcolar din această cauză”.



Reacţia autorităţilor în faţa protestelor: „le ofer ceaiuri din partea instituţiei”



După demersurile AEC au început şi alte asociaţii de elevi din ţară să-şi ceară drepturile în faţa Consiliilor Judeţene. Este cazul celor de la Călăraşi şi Vâlcea. De cealaltă parte, reprezentanţii autorităţilor locale rămân de neclintit.



„Consider că acest protest reprezintă un abuz, o modalitate total eronată prin care Asociaţia Elevilor încearcă sa forţeze o autoritate în asumarea unei decizii… Nu pot să fiu de acord să încalc cu bună ştiinţă legislaţia unei ţări, doar pentru a nu mai avea scandal cu aceşti tineri”, declară Marius Horia Ţuţuianu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.



De altfel, atât CJ Constanţa, cât şi CJ Călăraşi, au explicat că nu există norme de aplicare a legii 328/2018, că instituţiile vizate să deconteze transportul judeţean sunt primăriile, nicidecum Consiliile Judeţene, iar cererile elevilor nu ar avea temei legal.



În faţa protestelor făcute de elevi, preşedintele CJ Constanţa spune că „nu pot decât sa le ofer ceaiuri din partea instituţiei, deschiderea mea şi un dialog real, bazat pe litera legii.”

