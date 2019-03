Bărbaţii heterosexuali, care sunt activi sexual, principala categorie de persoane care transmit infecţia HIV

Principala cale de transmitere a infecţiei cu HIV este reprezentată de relaţiile heterosexuale, conform datelor furnizate de CNLAS în raportul privind evoluţia HIV/SIDA în România în 2018. „Dacă la sfârşitul anilor 80 infecţia cu HIV era concentrată în rândul copiilor din orfelinate, a nou-născuţilor transfuzaţi sau injectaţi cu echipamente nesterile, astăzi infecţia cu HIV are cu totul alt profil. Părerile populaţiei generale sunt că cei care se infectează cu HIV astăzi sunt persoane care utilizează droguri injectabile, cele care practică sexul comercial sau bărbaţii care fac sex cu barbaţii... Cu toate acestea, când analizăm datele oficiale referitoare la cazurile nou-depistate cu HIV în ultimul an, avem surpriza de a constata că 63% dintre cazurile noi sunt cauzate de transmiterea pe cale sexuală, între bărbaţi şi femei. Deci, în România, relaţiile heterosexuale sunt principala cale de transmitere a infecţiei cu HIV in prezent”, a declarat Ana-Maria Schweitzer, director executiv la Fundaţia Baylor Marea Neagră.

Căile de transmitere a infecţiei cu HIV

Preponderent, infecţia cu HIV se transmite în urma contactului sexual neprotejat cu prezervativ între femei şi bărbaţi. S-a înregistrat în 2018 o uşoară creştere a numărului de persoane seropozitive infectate cu HIV în urma unor relaţiilor heterosexuale neprotejate cu prezervativ, de la 62,13% în 2017.

În ceea ce priveşte distribuţia pe sexe, 74% dintre cei care au fost diagnosticaţi cu HIV în 2018 sunt bărbaţi şi 26% femei. Distribuţia noilor cazuri de infecţie cu HIV/SIDA depistate în 2018 în funcţie de vârstă arată cea mai mare concentrare a noilor cazuri la bărbaţii din grupa de vârstă 40 – 49 de ani, urmată de bărbaţii din grupa de vârstă 30 – 34 de ani şi de cea a bărbaţilor între 25 şi 29 de ani.

„Este nevoie de programe de prevenire care să ţintească aceşti bărbaţi de vârstă adultă, care au multiple relaţii sexuale neprotejate, şi care evident nu se testează şi nu folosesc prezervativul ca mijloc de protecţie. Este îngrijorător faptul că România nu are de mai bine de 7 ani strategie naţională HIV/SIDA şi că activităţile concertate de comunicare pe acesta temă sunt practic inexistente. În acest context, ne putem aştepta la continuarea răspândirii HIV în rândul populaţiei generale”, a adăugat Ana-Maria Schweitzer.

Următoarele două grupe la risc se află la distanţă mare de bărbaţii heterosexuali:

Bărbaţi care fac sex cu bărbaţi (BSB)

Acest grup se găseşte la o distanţă mare de primul grup la risc, cu 155 de persoane diagnosticate cu infecţie cu HIV în 2018, ceea ce reprezintă 22,4% din totalul cazurilor nou înregistrate în perioada 1 ianuarie 31 decembrie. Şi în cazul bărbaţilor care fac sex cu bărbaţi numărul de infecţii noi cu HIV a continuat să crească, în 2017, procentul fiind de doar 19,21%.

Consumatorii de droguri injectabile se află abia pe locul trei

Cu 80 de noi cazuri noi în 2018, reprezintă 11,1% din cazurile înregistrate în 2018. În ceea ce priveşte această cale de transmitere, în 2018 s-a înregistrat o scădere faţă de 2017 când procentul a fost de 15,31%. În cazul acestui grup la risc, cea mai mare concentrare de cazuri pe grupe de vârstă a fost înregistrată la persoanele între 30 şi 34 de ani cu 24%, urmate de cele între 35 şi 39 de ani cu 21% şi 25 -29 de ani cu 20%.

Dintre persoanele din această grupă aflată la risc şi care au fost diagnosticate cu infecţia cu HIV în 2018, 38% nu au precizat tipul de droguri folosite, 24% au declarat că au folosit heroină şi/sau substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, 24% doar heroină şi 12% substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, 1% heroină/cocaină/ substanţe noi cu proprietăţi psihoactive şi 1% substanţe noi cu proprietăţi psihoactive/cocaină.

Cea mai mare concentrare de cazuri noi de infecţie cu HIV, înregistrate în 2018, cu transmitere prin utilizarea de droguri injectabile a fost înregistrată în Bucureşti, cu 59 de cazuri dintre care 49 bărbaţi (83%). Judeţul Ilfov ocupă locul doi, cu 8 cazuri, 50% bărbaţi, urmat de Galaţi cu 3 noi cazuri, 66% bărbaţi.

În România trăiesc 15.661 de pacienţi cu HIV/SIDA diagnosticaţi în perioada 2007 şi 2018

Dintre aceştia, 9377 sunt bărbaţi, cu puţin peste 67%. Pe grupe de vârstă, cea mai mare concentrare de cazuri sunt în intervalele cuprinse între 30 şi 34 cu 2539 ce cazuri diagnosticate între 2007 şi 2018, 25 şi 29 de ani - cu 2171 de cazuri, respectiv 40 şi 49 cu 1664 de cazuri.

Pentru comparaţie, numărul femeilor care trăiesc cu HIV/SIDA este semnificativ mai redus: 1755 de cazuri în grupa de vârstă 25 – 29 de ani, 1743 de cazuri în grupa de vârstă 30 – 34 de ani şi 970 de cazuri de femei cu HIV cu vârste între 40 şi 49 de ani.

