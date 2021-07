Alexandra, o tânără cu origini româneşti, a făcut senzaţie printre şahiştii din Union Square Park Manhattan

Ea şi-a demonstrat talentul învingând un şahist cunoscut în Union Square Park din Manhattan în mai puţin de 10 minute, relatează Daily Mail.

Partida a avut loc în timp ce tânăra vizita zona emblematică a oraşului New York, fiind în vacanţă. De altfel, ea i-a provocat pe mai mulţi jucători de acolo, iar cu vedeta la şah a locului a terminat partida în 8 minute şi 26 de secunde.



Alexandra are are şase titluri de campioană naţională (SUA) şi deţine titlul de Maestru FIDE feminin al Federaţiei Internaţionale de Şah.

Tânăra este şi un cunoscut influencer Instagram, fiind urmărită de peste 410.000 de persoane, iar pe platforma

de jocuri video Twitch, unde transmite în direct meciuri de şah şi conţinut personal, are peste 450.000 de urmăritori.



Alexandra s-a născut într-o familie de imigranţi români care au fugit din ţară în perioada comunistă. Iniţial, familia s-a stabilit la Vancouver, Canada. După ce s-au mutat în Texas, Alexandra a câştigat campionatul naţional de fete din SUA la 15 ani. La Stanford, unde a studiat relaţii internaţionale cu specializarea pe China, Botez a fost prima femeie preşedinte a clubului de şah al universităţii.



S-a mutat în East Village în septembrie 2019 şi s-a dedicat de atunci streamingului şi producţiei de conţinut pentru chess.com.

