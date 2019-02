A murit Emanoil Mihăilescu, unul dintre chipurile „Rugului Aprins“. „Consideram că eram privilegiaţi în închisoare. Nici afară nu erai liber“, povestea el

Emanoil Mihăilescu a povestit într-un interviu acordat cotidianului Adevărul cât a pătimit pentru că a mers la întâlnirile de taină, unde, alături de mari duhovnici şi alţi studenţi, se discutau teme din literatură şi spiritualitate.

„L-am cunoscut pe părintele Daniil Sandu Tudor datorită lui George Văsîi, colegul meu, care era un mistic. Mi se rupe sufletul când trebuie să pomenesc de el, pentru că a avut un sfârşit tragic. A ieşit din puşcărie cu schizofrenie, o boală nimicitoare. Şi datorită lui, care îl cunoştea pe părintele Daniil, mi-a propus mie şi lui Nicolae Rădulescu, un alt băiat extraordinar, un foarte bun arhitect şi un om de o spiritualitate aleasă, autentică, să mergem în acea vară la Mănăstirea Slatina, ctitorie a lui Alexandru Lăpuşneanu. Acolo l-am întâlnit pe Arsenie Papacioc, care era duhovnicul mănăstirii. Ceea ce mă fermeca era că la uşa lui stăteau, în acel pridvor, mulţi tineri, cuceriţi de acest călugăr micuţ, dar cu nişte ochi care te sfredeleau. De la Slatina, George ne-a propus să mergem la Rarău, la părintele Daniil. A fost o sărbătoare. Am uitat să ne întoarcem în Bucureşti şi ne-a apucat ninsoarea în ghete de baschet pe munte. Era fermecător părintele, ştia să ne vorbească de la literatură la filosofie. În fiecare dimineaţă ne ţinea predici, fără nicio tentă politică. Câteodată, ne amintea: „Comuniştii se refereau la biserică ca la un basamac pentru popor. Basamacul era o băutură. Aşa prezentau comuniştii religia“., a povestit el într-un interviu acordat cotidianului Adevărul.





Cum decurgea o zi la mănăstire? „Alături de părintele Daniil mai erau şapte – opt călugări. Era un program foarte riguros, dar care era încărcat de spiritualitate, de informaţii. Ne vorba de mari gânditori, de oameni ai spiritualităţii. După-amiaza mai ajutam călugării la strânsul fânului, la făcut căpiţe, la treburi, iar noaptea participam la slujbă. La plecare, părintele ne-a promis că ne vom revedea la Bucureşti, pentru a mai sta de vorbă. Aşa cred că a încolţit în sufletul şi mintea lui misiunea încredinţată de Dumnezeu pe pământ: să fie un îndrumător pentru tineri. Părintele era un om care atrăgea tineretul, având o conversaţie elevată. Şi atunci la întâlniri veneau cred că peste zece studenţi de la arhitectură, dar şi de la medicină şi litere. Ne întâlneam acasă pe la diverşi camarazi. Din păcate, părintele nu putea coborî de la Rarău decât de câteva ori pe an“









Prin iunie 1958, au fost ridicaţi preoţii, apoi George Văsîi, Nae Rădulescu, Şerban Mironescu. „Eu nu le-am dat satisfacţia să mă ridice noaptea, din casă. Eram plecat în excursie pe munţi cu colegi de liceu şi, când am ajuns acasă, tata era disperat. Niciodată nu l-am văzut aşa înspăimântat. Mi-a dat bani şi mi-a zis: „Fugi!“. Am aflat că veniseră să mă aresteze şi pe mine la ora 1.00 noaptea. I-au pus lanterna în ochi fratelui meu şi l-au legitimat. Au crezut că eu sunt. Şi au plecat. Eu am plecat de acasă şi am ajuns în tabăra de corturi de la mare, de la Eforie Sud. Apoi, toată vara, am fost pe la ţară, la rude. Dar, în septembrie, începeau facultăţile şi eu voiam să mă întorc în Bucureşti, să nu pierd anul. Şi am făcut prostia să mă întorc. Dacă mai stăteam două luni, scăpam, că nu mă urmăreau, nu eram o piesă grea la dosar.

În dimineaţa zilei de 18 septembrie m-au găsit acasă şi m-au luat să merg cu ei să dau o declaraţie. Dar eu ştiam ce înseamnă asta. Când au vrut să mă legitimeze, le-am spus că buletinul meu este la biblioteca din parc, de unde împrumutasem nişte cărţi. M-au condus până la Parcul Luna Bucureştilor, dar eu pe drum m-am gândit ce ar fi să fug. Dar mi-am dat seama că nu făceam decât circ. Aşa că mi-am recuperat buletinul şi am fost dus la secţie. Acolo, m-au dezbrăcat şi mi-au luat şireturile şi cureaua“, a povestit Emanoil Mihăilescu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: