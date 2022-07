Şoferi drogaţi pe litoral. Amfetamina, cocaina şi cannabisul, cele mai folosite substanţe interzise

În noaptea de vineri spre sâmbătă (8/9 iulie), poliţiştii rutieri au desfăşurat o acţiune de amploare pentru prevenirea şi combaterea consumului de alcool şi substanţe psihoactive la volan. Astfel, aproximativ 1.100 de conducători auto au fost testaţi pe litoral cu aparatele etilotest şi drug-test.



În urma activităţilor, au fost aplicate 33 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 14 pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice (sub limita de infracţiune), conducătorilor auto fiindu-le reţinut, în vederea suspendării, permisul de conducere. De asemenea, au fost retrase 16 certificate de înmatriculare.



Totodată, poliţiştii rutieri au constatat 19 infracţiuni, dintre care 15 pentru conducere sub influenţa substanţelor psihoactive şi 1 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.

IPJ Constanţa a dat mai multe exepmle de şoferi drogaţi depistaţi pe bulevardul Mamaia din staţiunea cu acelaşi nume. Astfel, amfetamina, cannabisul şi cocaina au fost depistate la drug-test în cazul mai multor şoferi.

Toţi cei prinşi drogaţi la volan aveau vârste cuprinse între 20 şi 38 de ani şi au fost duşi la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii substanţelor din sânge.



De exemplu, în jurul orei 23.00, poliţiştii rutieri au identificat un bărbat, de 20 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, în timp ce se afla sub influenţa substanţelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test a rezultat o valoare pozitivă pentru cannabis, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii substanţelor din sânge. Totodată, în autoturism a fost descoperită o folie cu materie vegetală.



Un alt tânăr, de 33 de ani, a fost prins drogat cu amfetamină, iar poliţiştii au stabilit că avea permisul de conducere suspendat în momentul în care se afla la volan.



În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Povestea tristă care a dat numele plajei „Trei Papuci”, locul unde azi se desfăşoară Festivalul NEVERSEA

Scufundătorul care a întâlnit un rechin în Marea Neagră. Dragoş Popescu: „Mă pot considera norocos“