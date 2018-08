Şef de promoţie fără bani de facultate, angajat consilier personal al unui primar. „Tatăl lui ne-a solicitat o bursă şi i-am oferit această variantă“

Onur Salim (19 ani) a terminat anul acesta Liceul „Nicolae Bălcescu” din Medgidia ca şef de promoţie. În ultimii doi ani de studiu, elevul, originar din satul Castelu, a luat numai note de 10. Cu toate că făcea zilnic naveta de acasă la liceu (aproximativ 10 kilometri între cele două localităţi), Onur a renunţat şi la timpul său liber pentru a ajunge primul din clasă. „Am avut ambiţie, am vrut să reuşesc, să am note de 10. Am învăţat, nu prea am ieşit afară. Acasă mai am două surori şi un frate, dar am fost singurul dintre ei care am avut ambiţie să învăţ”, spune băiatul.



Prea sărac pentru a merge la facultate



Imediat după terminarea şcolii, tânărul a dat examenul la Academia de Studii Economice (ASE) Bucureşti unde a fost admis, dar în urma unor probleme apărute în familie a realizat că este imposibil să fie susţinut financiar. „Am vrut să merg la facultate în Bucureşti, la Informatică Economică, unde am intrat pe locurile fără taxă. Apoi au apărut nişte probleme în familie şi vorbind cu părinţii mei am decis să nu merg pentru că urma să ne fie greu. Aşa că am zis că o să iau o pauză, să nu mai merg la nicio facultate”, spune tânărul.



În situaţia aceasta, părinţii lui Onur (tatăl pensionar, iar mama casnică) au solicitat primăriei comunei Castelu acordarea unei burse sau unui ajutor pentru ca fiul lor să-şi poată continua studiile.



„Singura lui problemă a fost latura financiară. S-a dus la Bucureşti, a reuşit la facultate, la ASE, dar părinţii nu au cum să-l susţină. Tatăl lui ne-a solicitat o bursă pentru a putea face facultatea. Atunci i-am oferit varianta să vină consilier personal şi să găsim o soluţie pentru a putea continua studiile. Este un tânăr de nota 10. Ştie trei limbi străine (engleză, franceză şi turcă), se pricepe la informatică foarte bine şi va aduce un suflu nou în primărie. În plus, el fiind turc, iar în comuna noastră este o mare comunitatea turcă, va fi un bun liant între administraţie şi aceşti oameni.”, afirmă primarul Nicolae Anghel.



Onur Salim alături de primarul Nicolae Anghel Sursa: Arhiva personală O.S.



„Nu ştiam că există o asemenea funcţie”



Oferta l-a luat prin surprindere pe Onur, a fost ceva la care nu se gândise. „Nu mă aşteptam, nici măcar nu ştiam că există o asemenea funcţie în primărie. În plus, mă gândeam că eu nu am nici un fel de experienţă, de abia am terminat un liceu. Mi-a fost puţin frică, dar am zis să încep. Până acum am lucrat şi m-am descurcat”.



Astfel, de la 1 august, Onur Salim este angajat consilier personal al primarului şi, prin fişa postului, se va ocupa de implementarea proiectelor europene. „O să lucrez mai mult cu doamna viceprimar care se ocupă de proiectele europene şi care mă cunoaşte din şcoala generală, ea fiind director în perioada respectivă. O să-i mai ajut pe cei din primărie şi la partea de mentenanţă IT, adică le mai repar calculatoarele”, spune tânărul.



După prima lună de muncă în cadrul administraţiei locale, Onur şi-a propus să pună umărul la implementarea unor proiecte cu finanţare europeană care să vizeze în primul rând modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare din comună. „Castelu are nevoie de canalizare, de o reţea gaze, în general de proiecte de infrastructură. Aş vrea să mă implic pentru a le îmbunătăţi oamenilor viaţa. Aş vrea ca toţi oamenii să aibă măcar o baie”, afirmă tânărul.



Totodată, proaspătul consilier al primarului, se gândeşte şi la un proiect de dotare a străzilor şi locuinţelor cu pubele şi coşuri de gunoi pentru a putea păstra curăţenia în comună. „Ar trebui să facem ceva şi pentru copiii care, din păcate, nu ştiu să scrie sau să citească deşi au vârste şcolare. Aici trebuie să intervenim, să-i motivăm să meargă la şcoală”.



Angajat la primărie, Onur îşi va putea îndeplini şi dorinţa de a urma o facultate. Nu va mai merge la Bucureşti, ci se va înscrie la Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa.



„Este un băiat capabil, mai cuminte decât o fată, dar, în acelaşi timp, este un exemplu pentru cei din zonă. Este un câştig pentru administraţia locală şi comunitate. Avem diferite proiecte pentru genul acesta de copii pentru a-i stimula să nu abandoneze studiile”, spune primarul Nicolae Anghel.

