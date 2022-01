ÎPS rămâne în carantină. Tribunalul Constanţa a respins apelul ierarhului

Tribunalul Constanţa a judecat, vineri seara, apelul lui ÎPS Teodosie la decizia Judecătoriei Constanţa, care a respins cererea de ridicare a carantinei. Instanţa a menţinut decizia primei instanţe, iar hotărârea este definitivă.

Judecătoria Constanţa a decis, joi, să respingă ca neîntemeiată cererea Arhiepiscopului Tomisului privind decizia de carantinare emisă de Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti. Decizia instanţei a fost atacată cu apel.

Reprezentanţii Arhiepiscopiei au anunţat pe pagina oficială de Facebook că slujba de marţi se va desfăşura izolat, fără participarea publicului, iar credincioşii o vor putea urmări fie în mediul online, fie pe un monitor ce a fost instalat în interiorul Catedralei arhiepiscopale. Paraclisul, explică reprezentanţii Bisericii, se află în clădirea alăturată Catedralei, acolo unde sunt mai multe birouri, dar şi o bibliotecă.

Măsura a venit după ce Teodosie a fost amendat de trei ori, luni, de către poliţiştii constănţeni pentru că nu a respectat măsura de carantină la întoarcerea din Iordania, acolo unde a aruncat crucea în apele Iordanului, râul în care a fost botezat Iisus Hristos. Prima amendă a fost luată de ÎPS Teodosie în timp oficia Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ din Constanţa. A doua sancţiune a venit la o manifestare culturală dedicată Zilei Unirii Principatelor, pe faleza Cazinoului, iar ultima amendă i-a fost dată Arhiepiscopului Tomisului în Sala Magna a Centrului Eparhial Tomis la conferinţa „România, vechea vatră a Europei“, susţinută de către acad. prof. Constantin Barbu. Valoarea totală a sancţiunilor este de 3.000 de lei.

Ce a declarat Teodosie la DSP la întoarcerea din Iordania

Conform informaţiilor primite de la Direcţia de Sănătate Publică din Constanţa, După întoarcerea în România, Teodosie Petrescu a declarat că va sta în carantină timp de zece zile, până pe 29 ianuarie, la Catedrala Arhiepiscopală de pe strada Arhiepiscopiei, nr. 23, din Constanţa. Numai că ierarhul Tomisului nu a respectat nicio regulă pe motiv că decizia de carantinare a fost trimisă de către Direcţia de Sănătate Publică din Bucureşti abia luni, la prânz.

Deşi s-a supus cu greu deciziei de carantinare, ÎPS Teodosie a anunţat că o va contesta, procedând la fel şi cu cele trei amenzi primite în cursul zilei de luni. „Din surse oficiale, vă informăm că decizia de carantinare a IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, de către DSP Bucureşti a sosit în mail-ul personal al ÎPS, luni, în jurul orei 13.00. Aceasta i-a fost adusă la cunoştinţă în jurul orei 15.00, în cadrul unui eveniment la care ÎPS participa. În măsura în care amenzile date ÎPS Teodosie sunt reale, căci până acum nu ni s-a comunicat nimic oficial, considerăm că acestea sunt ilegale, fiind date înaintea aducerii la cunoştinţă a deciziei de carantinare. Ca atare, vor fi contestate. E absurd să fii amendat fără să fii vinovat”, a transmis Arhiepiscopia Tomisului.

Cum motivează Arhiepiscopia contestarea amenzilor

La 25 ianuarie a fost depusă la Judecătoria Constanţa acţiunea de contestare a Deciziei DSP Bucureşti de confirmare a carantinării IPS Teodosie, prin avocatul Chitic Mircea-Victor-Daniel. S-a cerut, pe de o parte, suspendarea efectelor Deciziei DSP, iar pe de alta, anularea ei.

Biroul de Comunicare al Arhiepiscopiei Tomisului a detaliat şi motivele pentru care s-a contestat decizia de carantinare.

1. Actul emis de DSP Bucureşti nu este semnat de nimeni, nu indică o persoană împuternicită şi asumată de a emite un act administrativ şi nu are completate cu date câmpurile special destinate identificării persoanei. Ca atare el nu este temeinic, nu îndeplineşte condiţiile formale impuse de lege şi nu are legalitate Adică el NU EXISTĂ. Prin însăşi natura sa, Decizia de Confirmare a Carantinării trebuie semnată de către persoana împuternicită, căci actul semnării reprezintă manifestarea sa de voinţă în sensul restrângerii drepturilor şi libertăţilor prevăzute de Constituţia României – libertatea individuală, libera circulaţie, viaţa intimă, familială şi privată, libertatea cultelor şi dreptul la muncă. Fără semnătură, actul nu are autenticitate, conform normelor de drept.

2. Actul DSP nu este motivat de fapt şi de drept, deoarece la art.4, lit. i din Hot. CNSU 2/7.01.2022 se prevede excepţia suspendării pentru persoanele care sosesc din state terţe, care participă la evenimente culturale, artistice sau de divertisment, şi care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării.

3. În plus, acţiunea contestă decizia carantinării preventive a celor ce revin în ţară, care sunt presupuşi ca persoane care riscă să infecteze pe alţii. Din moment însă ce testele medicale negative autorizate arată că nu există risc epidemiologic, pentru ce mai sunt carantinaţi cei testaţi negativ? În acest fel, carantinarea devine lipsită de motivaţie.