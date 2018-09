VIDEO Un preot din Cluj a făcut „stand-up comedy“ la slujba de duminică. „Cum îl cheamă pe taică-to? «Ion». Dar pe mamă-ta? «Tot Ion»“

Biserica Ortodoxă „Sfântul Arhanghel Mihail” din „Groapă”, o zonă din fostul cartierul muncitoresc Mărăşti, este plină la slujba de duminică. Marea parte a enoriaşilor sunt trecuţi de prima tinereţe. În partea din faţă a lăcaşului, credincioşii s-au împărţit pe sexe: în stânga - femeile, în dreapta - bărbaţii. Cântecele religioase sunt presărate cu rugăciuni, la care enoriaşii stau în genunchi, cu captele plecate. Se uită cu speranţă şi supunere la preot.

Începe predica.

Părintele vorbeşte minute în şir despre faptul că Iisus a venit în lume pentru a schimba Legea Talionului - „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte!”. „Pornirea omului este ca atunci când cineva ne face rău, să răsplătim şi noi cu rău şi astfel păcătuim şi nu suntem cei pe care îi doreşte Domnul. Mântuitorul ne cere un mare efort de auto-depăşire. Tocmai de aceea a venit pe lume să ne îndemne şi să ne ajute să trecem peste acest obstacol”, explicat părintele. Recunoaşte că „nu e un sfat uşor acela de a-l iubi pe vrăjmaş”, „nu e uşor să întorci celălalt obraz”, dar insistă: „Dacă înţelegem şi admitem că Iisus a venit să îndrepte lumea aceasta, s-o facă mai bună, s-o schimbe din temelii, atunci tu n-o poţi face mai bună dacă nu faci ceea ce a făcut el”.

Preotul care a spus un banc cu homosexuali la slujba de duminică



O ţară normală

La final, părintele citeşte mesajul transmis de Adunarea Naţională Bisericească, prin care enoriaşii sunt îndemnaţi să meargă la referendum. Ţine însă să încheie într-o notă personală, încercând să traducă pe înţelesul tuturor, cvintele lemnoase pe care le-au transmis capii Bisericii:



„Dacă vrem să lăsăm o ţară normală şi o familie normală celor ce vin după noi, at trebui obligatoriu să mergem la vot. N-avem cu nimeni nimic, dar dorim ca familia să se întemeieze între un bărbat şi o femeie, aşa cum o lăsat-o Dumnezeu. Nu între soţi, adică poţi să fii orice, nu, ci familia se întemeiază între bărbat şi femeie”.

Apăraţi-vă copiii de homosexuali

„Cireaşa de pe tort” este lăsată la final: „Aceia care vor voi ca familia să se întemeieze între doi soţi, între doi bărbaţi şi vor vrea să-şi înfieze un copil tot dintre copiii noştri o să înfieze, nu dintr-ai lor că n-au de unde. Atunci, dacă-l întrebi pe copil <<cum îl cheamă pe taică-to>>: <<Ion!>>. Şi pe mămă-ta: <<tot Ion>>”. De aceea haideţi să lăsăm o ţară normală urmaşilor n şi o familie normală, adică între un bărbat şi o femeie, aşa cum a lăsat-o Dumnezeu. De aceea vă îndemn din tot sufletul să mergem la vot şi să punem ştampila pe DA”.



Nu ştiu dacă enoriaşii înţeleg despre ce copiii este vorba: ai lor sau cei abandonaţi în centrele de îngrijire de aşa-zişi membri ai familiei tradiţionale.

Îmi amintesc de pliatele distribuite de una dintre asociaţiile din Coaliţia pentru familie, în care pe copertă este desenat un copil cu o privire îngrozită, care are o mână la gură care apare, din spate, ameninţător, dându-ţi impresia că sărmanul minor este pe cale să fie răpit şi dus într-un loc întunecat. Mesajul este la fel de emoţional: „Vă rog, nu ne părăsiţi”.