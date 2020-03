VIDEO Cum a mobilizat un român toate forţele statului în Columbia: „Au crezut că sunt italian. Au chemat poliţia, armata, televiziunea“

Cătălin Stănciulescu, vloggerul de călătorii care are canalul de YouTube la „Back pack your life” a avut un incident neplăcut în Columbia. Aflat într-o zonă turistică unde erau amenajate mai multe vile de vacanţă pe malul celui mai mare lac artificial din Columbia – Calima, românul a fost reclamat de vecini, care s-au temut că este italian şi îi va infecta cu coronavirus. „M-au auzit că vorbesc o limbă străină şi au crezut că sunt italian”, povesteşte Cătălin pe vlog. Au fost chemate Poliţia, Armata, reprezentanţi ai ministerului Sănătăţii, dar şi reporterii unei televiziuni locale.

Cătălin se află, din 12 februarie, în Columbia împreună cu iubita sa columbiană pentru a realiza mai multe materiale video pentru canalul său de YouTube. Ei au ajuns în Calima, deoarece au căutat un loc liniştit şi izolat unde să stea o lună departe de aglomerările urbane, în condiţiile în care şi în Columbia au apărut 140 de cazuri de coronavirus, iar autorităţie au început să ia măsuri de izolare a cetăţenilor. Calima este la circa 100 de kilometri distanţă de Cali, cel de-al treilea oraş ca mărime din Columbia.



Poliţia, armata, televiziunea



Incidentul s-a petrecut vineri. Cătălin a fost sunat de proprietara vilei în care era cazat să-i spună că vecinii l-au auzit că vorbeşte o limbă străină şi au făcut scandal. „Au întrebat-o cum are tupeu să bage acolo un italian, că poate am venit cu coronavirusul şi aşa mai departe”, povesteşte Cătălin în vlog. El a ajuns în satul turistic în ziua de joi, iar vineri autorităţile au interzis, vineri, accesul în zonă, din cauza coronavirusului. „Foarte muţi oameni care aveau case acolo au făcut scandal, că de ce ei nu pot intra în zonă şi este lăsat un turist”, detaliază vloggerul. El a vorbit cu proprietara şi a îndemnat-o să sune la autorităţi: „După două ore m-am trezit la uşă cu poliţia, armata, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, televiziunea. Eu m-am c... pe mine de frică când am văzut toate maşinile în faţa vilei”, a povestit Cătălin.





„De ce spui aşa ceva într-un interviu dacă nu e adevărat?”



După ce i-au controlat actele şi i-au verificat starea de sănătate, autorităţile au decis că totul este în regulă, i-au permis să stea în continuare în vila închiriată, dar i-au pus în vedere să părăsească Columbia cât mai repede. Şi iubita lui, Valentina, i-a recomandat să plece din Columbia din cauza sistemului de sănătate din ţara sud-americană: „Sistemul de sănătate este aproape inexistent şi nu vor putea să aibă grijă de tine aici, cred că e mai bine în România”.

Întrebat de către reporterul unei televiziuni locale ce va filma în condiţiile în care este izolat, acesta a răspuns: „De exemplu, le arat oamenilor din România cum e izolarea aici. Acum lucrurile aici funcţionează mai bine ca la mine în ţară. Nu contează că România este în Uniunea Europeană, autorităţile columbiene fac o treabă foarte bună”.





Răspunsul a atras mai multe comentarii negative:





„Cum poţi sa spui mă ca autorităţile din Columbia fac treabă mai bună decât cele din România. Păi România e peste Columbia la orice, băi..”, a comentat un internaut.

„De ce ţi se pare ca cei din Columbia se descurca mai bine ca cei din ROmânia?? de ce spui aşa ceva într-un interviu dacă nu e adevărat??oare pentru ca eşti roman si faci asta instinctiv?”- a postat Florin.

Mai mulţi internauţi i-au recomandat să plece cât mai repede din Columbia, deoarece acolo lucrurile vor fi mult mai grave dacă se înmulţesc cazurile de COVID-19.

„În interviu am zis ca laud masurile luate de autorităţile columbiene, nu am vorbit de spitale, medici”



Cătălin a ţinut să răspundă celor care l-au criticat:





„Ma simt nevoit sa intervin, vad ca multa lume nu prea gandeste pe aici si de aceea tre sa explic, cuvant cu cuvant.



1. IN INTERVIU am zis ca LAUD masurile luate de AUTORITATILE COLUMBIENE, NU AM VORBIT DE SPITALE , MEDICI samd. Am zis CA COLUMBIA are sansa de a invata ce sa faca si mai ales CE SA NU FACA. Am considerat ca masurile care au fost luate, la doar 140 de cazuri (in momentul acela) sunt foarte bune, comparand cu situatia din EUROPA. DACA AI INTELES CA AM ZIS, pe interviu, ca spitalele sunt de cacat, ESTI PROST. PROST RAU.



2. Cu Valen mi-am permis sa zic ca sistemul medical din Romania nu e FF BUN. NU NEAPARAT in comparatie cu COLUMBIA dar cu tarile din JURUL ROMANIEI. LA FEL, IDIOTII au inteles altceva. Cu vale mi-am permis sa zic asta pentru ca suntem in familie. Eu, ea si voi.



3. VALEN imi vrea BINELE si ii e teama ca sistemul medical de aici nu ma va putea ajuta. eu am alta strategie pe care o sa o povestesc intr-un clip viitor. LA FEL , PROSTANACII au inteles ca ma vrea afara din tara.





Mai bine aveti grija de bunici, parinti si explicati-le sa nu iasa din casa. Presupun ca ei SUNT mai inteligenti decat voi (ma refer la cei care nu au inteles punctele de mai sus). S@L!”





Cătălin a precizat, la finalul vlogului, că va mai rămâne o lună de zile în zona Calima şi apoi va pleca în altă ţară , nu în România”.

