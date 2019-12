VIDEO Mihai Sturzu, pentru clujenii care au declanşat „jihadul“ împotriva lui: „Sunteţi atât de neobişnuiţi să gândiţi“

Fostul solist al trupei Hi-Q a vorbit despre eşecul spectacolului Kings on Ice - „Clujenii au amenajat o piscină, nu un pationoar. Dar e foarte, foarte fain la Cluj”, despre faptul că Primăria Cluj-Napoca a plătit pentru nominalizarea târgului de Crăciun într-un top al celor mai frumoase astfel de evenimente din Europa, despre haosul imobiliar, aglomeraţia din Cluj, mirosurile de la groapa de gunoi, despre faptul că Emil Boc a fost surprins iarna trecută când curăţa balconul primăriei de zăpadă.

„A urmat jihadul clujenilor, răzbunrea” Reacţiile clujenilor la clipul înregistrat de Sturzu l-au făcut pe acesta să revină cu două înregistrări pe aceeaşi temă. „S-au supărat clujenii, a urmat jihadul clujenilor, răzbunarea” - a spus el.



Redăm mai jos câteva comentarii:

„Ce legatura are Clujul ca oras cu un organizator( privat) de evenimente care a avut ghinionul sau a facut proasta alegere cand a apelat la o firma din Ungaria sa amenajeze un patinuar? Pana la urma Clujul e mereu, minim in top 3 fie ca e vorba de economie, turism, nivel venituri, calitate a vietii.. Oamenii mandrii sunt peste tot si in Videle si in Caracal.. despre oricare ai vorbii naspa o sa ofensezi.. si da tu esti pe Hatereala nu pe caterinca si umor” -

„Ioaaai ce fain îi Cluju! Da' ioai ce fain îi la Cluj. Mã, da nu potz' sa le zici ceva la clujeni, o semicritica ceva." - dragã, Mihai, asta nu e semicritica, asta e bãtaie de joc :D Critica facutã pe bune are bun simt si ironiile astea ieftine lipsesc. Altfel mi-a placut clipul tãu. Am râs si m-am gândit ca strugurii-s acri. Altfel nu tu, ci prietenii tãi s-au mutat la Cluj... banuiesc ca de la Bucuresti” - Ovidiu.

„Mihai draga, te du la Bucuresti, orasul tau natal, ca acolo ai “suventie” la apa.

Sigur nu e perfect municipiul Cluj-Napoca, insa speram la un mesaj mult mai constructiv din partea ta.

Insa discursul tau e plin de frustrari si judecati de valoare, care nu-ti fac cinste, dar se inscriu in linia partidului tau. Post scriptum. Pe Otopeni miroase superb, picturile rupestre din bai posibil ca iti apartin...”- Cata

În cel de-al doile clip dedicat clujenilor, Sturzu spune:

„Nimic nu e mai penibil decât să explici o glumă. Bă, a fost o glumă. Faptul că ironia din clipul meu de ieri nu este aşa departe de adevăr o reprezintă şi mulţimea de hateri care s-au aruncat în conturile mele de social media şi care şi-au luat block. Sigur, au confirmat proverbul: prostul nu e prost destul, până nu e şi fudul. Eu făceam mişto de...whatever...din ăstea, clujenisme, şi s-au trezit: „a, pesedistule, nenorocitule, ciuma roşie, te-au dat ăia afară din partid. Altul: miticule, bucureşteanule, ce, că voi acolo nu aveţi apă caldă”.

MIhai Sturzu, fost preşedintele al organizaţiei de tieret a PSD, a ţinut să precizeze că nu mai este membru al partidului. El este acum pilot de avioane.

El nu pierde ocazia să-i ironizeze din nou pe clujeni: „Puţini oameni normali la cap, că pana la urma asta e statistica, oamenii, când te uiţi la ei, mulţi sunt proşti, asta e. Oamenii deştepţi sunt puţini şi cu ei m-am şi distrat pe tema asta. Aşa că, clujeni, vă pup, papa, dacă intraţi într-o încăpere şi simţiţi că toţi sunt mai deştepţi ca voi, vă rog, nu mai urmăriţi filmuleţele astea că vă strică.”

„Pata de pe obrazul Clujului şi al României”

Într-un al treilea clip, Sturzu spune că „ăştia care mă înjură sunt genul ăla de oameni cărora trebuie să le explici bancul. Cum ar fi să intri bar de clujeni supăraţi să le zici bancuri, ei nu înţeleg că gluma e o hiperbolă, o exagerare a realităţii pentru a obţine un efect amuzant,ca să râdem, să ne distram. Ei sunt serioşi şi încruantaţi.”

Fostul social-democrat le face şi o provocare clujenilor:

„Râdem, glumim, dar să ajung să vă explic glume... Atâta duşmănie, atâta ură, atâta încrâncenare. Bucuraţi-vă, mă, de viaţă, lăsaţi frustrările ăstea freudinene. Dar acum vorbesc foarte serios, clujeni, fiţi atenţi: aveţi o situaţie la Cluj care se numeşte Pata Rât, cum sunteţi voi aşa deştepţti, smart people in smart city, o să vă rog să rezolvaţi problema aia cu Pata Rât şi cu oamenii care trăiesc acolo, şi când rezolvaţi problema aia, care e o pată uriaşă pe obrazul nu al Clujului, ci al României, eu vin la Cluj facem poze, ne distrăm, facem mişto de mine, eu sunt primul care face mişto de mine, vă pup pe toţi pe frunte şi viaţa e frumoasă.

Piesă dedicată clujenilor

Sturzu a răspuns la un comentariu în care era acuzat că vrea să fie influencer. „Eu nu vreau să fiu influencer, pentru că eu vreau să vă fac să gândiţi. Dar voi sunteţi atât de supăraţi şi atât de neobişnuiţi să gândiţi, în aşa fel încât orice idee care contravine credinţelor voastre aproape absurde, voi scuipaţi ură şi înjuraţi.” Pilotul le-a dedicat şi o piesă clujenilo: „Şi când plâng eu râd” - Câinele aka soldat.

