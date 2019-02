VIDEO Un clujean îl caută pe bătrânelul care l-a agresat.  Tânărul pe trotinetă a fost pălmuit după ce a intrat într-un pensionar aflat pe pista de biciclete

„Dacă mă poate ajuta cineva cu un share să îl identificăm pe acest individ violent , am fost şi am depus plângere pentru loviri, şi cu acordul poliţiei cer ajutorul publicului”, a scris Cătălin C. pe grupul Info Trafic jud. Cluj. El a postat un clip în care se vede cum este lovit de un bătrânel, după ce intră în el cu trotineta. Tânărul a vrut să-i dea o lecţie pensionarului pentru că circulă pe pista dedicată bicicliştilor, dar a fost şifonat de bătrânel. A fost pălmuit şi împins până a fost pus la pământ.

Filmuleţul a fost postat fără sunet „pe motiv de limbaj licenţios”, a precizat tânărul.

Opiniile internauţilor au fost împărţite: unii au susţinut că este vinovat deoarece avea loc să-l ocolească pe pensionar, iar alţii spun că trebuia să-l ia pe acesta la bătaie.

„Ti-ai căutat-o cu lumânarea, puteai să-l ocoleşti lejer. Sunt curios dacă ai intrat şi in duba care tocmai staţiona pe pista, doar ai prioritate” – a scris cineva.

„Copile cam slăbuţ... un nene de vârsta lui dacă dintr-o împinsătură te-o pus la podea îi de rău îţi spun eu... da oricum nici domnu n-o procedat corect, da nici tu dacă ai tras intenţionat spre el, dacă eram în locu tău direct o trotineta în meclă...”- a comentat altcineva.

„Sa fim sincer... boşorogii se plimbau pe culoare de trotuar roşie... şi aveau ditamai trotuar gri pentru pietoni.... în Belgia nu vezi nici un om sa se plimbe pe trotuarul roşu .... asta e Romania cu pensionari”, a mai spus un internaut.

