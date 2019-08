VIDEO Cinci momente memorabile din concertul Robbie Williams de la Untold. Şi-a prezentat tatăl, şi-a găsit o muză şi a electrizat un stadion întreg

"Adevărul" vă prezintă 5 momente memorabile din concert:

1. Intrarea s-a făcut la ora 21.30 pe piesa "Let me entertain you", după care artistul britanic i-a întrebat pe fanii care au umplut până la refuz stadionul Cluj Arena ce înseamnă să fii "entertainer" (artist) - "Să fii artist înseamnă să îţi iubeşti publicul.

2. Robbie a bine-dispus publicul interpretând primele cuvinte ale unor piese foarte cunoscute "din secolul trecut" şi i-a lăsat pe fani să termine versurile.

FOTO: UNTOLD

3. Unul dintre cele mai emoţionante momente a fost cel în care şi-a chemat tatăl pe scenă - Peter Williams, iar cei doi au interpretat "Sweet Caroline" piesă făcută celebră de Neil Diamond. Cu această ocazie Robbie a povestit cum a decis să devină artist: "Am fost într-o seară să-l văd pe tatăl meu la muncă. El îşi câştiga existenţa spunând glume şi cântând. Când am văzut cum reuşeşte să capteze publicul, am ştiut ce vreau să fac în viaţă", a spus artistul.

4. Unul dintre cele mai gustat momente a fost cel în care, Robbie a chemat o fană din public pe scenă - Monica - căreia i-a cântat celebra piesă "Something stupid". La final, după ce a aflat că a venit cu soţul ei, a schimbat referenul piesei: în loc de "I love you" spunând "I like you". Tot Monicăi i-a dedicat piesa "She's the one".

5. Spectacolul s-a terminat cu celebra piesa "My way" a lui Frank Sinatra. "Mi-am terminat piesele mele cunoscute aşa că le voi cânta pe ale altora", a spus Robbie.