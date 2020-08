VIDEO Bătaie la Auchan: „Am fost chemat de un client lovit cu capul în gură de către mizerabilul ăla de moldovean”

O bătaie a izbucnit sâmbătă, 15 august, în parcarea supermarketului Auchan din cartierul Iris, între doi agenţi de pază şi un client care îi înjura, relateză Ştiri de Cluj . Din imaginile care au ajuns pe internet se poate vedea cum unul dintre agenţii de pază s-a repezit la client, aplicându-i lovituri cu tonfa din cauciuc. Agentul a fost oprit de un bărbat, care l-a calmant. La finalul filmării, care se poate uşor observa, a fost editată, se vede cum paznicul cu cămaşa ruptă îl urmăreşte pe client până la maşina cu care a venit.

Agentul de pază implicat, Petre Margină a explicat pe pagina sa de Facebook ce s-a întâmplat: „Să înţeleagă toată lumea că eu am fost chemat de un client în parcarea subterană pentru că a fost lovit cu capul în gură faţă de soţie şi copil de către mizerabilul ăla de moldovean. Ajungând acolo a început să ne înjure de morţi de Dumnezei, după care a sărit la bătaie, iar eu unul nu am putut să stau să mă uit cum sare la omul meu să îl lovească şi de acolo a început tot circul. Persoana care a filmat era un băgător de seamă, la care când i-am zis că dacă venea şi îl lovea şi pe el cu capul în gură ce făcea, la care mi-a râs că îl omora pe moldovean. În fine, chiloţari de ăştia sunt cu grămada, eu consider că a fost auto apărare faţă de un drogat sau beţivan de moldovean…”.

Ce spune Poliţia

„Poliţia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată prin SNUAU 112 la data de 15 august a.c., in jurul orei 19.00. In urma verificarilor, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. De asemenea, a fost aplicata o sancţiune conform Legii 61/1991R”, a transmis Biroul de Presă al Poliţiei Cluj la solicitarea Adevărul.

De unde a pornit scandalul

Clientul reclacitrant, care ar fi cetăţean din Republica Moldova, a spus un martor pentru „Adevărul”, i-ar fi dat un cap în gură unui bărbat, motivând că atunci când a intrat în parcarea supermarketului, acesta l-a lovit cu maşina în picior. A început să lovească în maşina acestuia, iar când şoferul a ieşit să-i ceară socoteală, l-a lovit cu capul în gură spărgându-i buza. „Omul era cu soţia şi copilul în maşina. Soţia era aşa de speriată că nu a mai mers la cumpărături”, a detaliat un martor. Maşina în care s-a urcat acesta avea număr de Bucureşti, dar martorii spun că acesta avea accent specific moldovenilor de peste Prut.