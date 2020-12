VIDEO „Ai pentru ce să lupţi?”, l-au întrebat când a ajuns la ATI. Experienţa de groază a unui pacient COVID-19

„Dacă mi-ai da un sac de bani să lucrez acolo nu aş face-o”. Astea sunt cuvintele unui pacient a cărui stare de sănătate a avut nevoie de îngrijiri pe terapie intensivă în urma unei pneumonii cauzate de infecţia cu SARS-COV-2, scrie pe Facebook medicul clujean Paul Oargă, despre care „Adevărul” a scris zilele trecute.

Pentru a-i face pe oameni să înţelegă experienţa prin care trec bolnavii de COVID-10, tânărul medic a vorbit cu un pacient, Bala Iosif (46 de ani),un agricultor din localitatea clujeană Gherla, care spune despre el că este „în floarea vieţii” şi nu are boli cronice. Bărbatul este genul de „ţăran sănătos” care munceşte toată ziua în aer liber şi cea mai mare a mâncării sale e luată din curtea proprie şi nu de la supermarket. Tată de trei fete şi încă un copilaş pe drum, el povesteşte coşmarul prin care a trecut în cele aproape trei săptămâni de când a fost internat.



„Aveţi pentru ce lupta?”





„La început a apărut o răceală. S-a instalat o oboseală aşa de tare că te duci din dormitor până în bucătărie şi trebuie să pui capul jos de oboseală. Aici am greşit eu foarte mult, că tot mă luam după prieteni, după cunoştinţe care ziceau să nu-mi fac probleme, că e ceva normal, că aşa au păţit şi alţii şi e normal. Nu e normal”, povesteşte bărbatul.

„Dacă saturaţia de oxigen scade sub 93-94%, deja e semn că trebuie să suni la 112”, îl completează medicul. Când a ajuns la spital, Paul Oargă i-a spus că masca de oxigen este singura lui şansă la viaţă. „Eu nu uit cuvintele alea, mi s-au întipărit în memorie. Ştiţi că m-aţi întrebat: „aveţi pentru că să luptaţi?”. V-am spus: „Da, am trei fete acasă: aia mică are 4 ani şi când am ieşit de acasă mi-a spus: „tati, te iubesc”. Aia îmi tot sună în minte. Cum să nu am pentru ce să lupt?”, povesteşte Iosif.

Este internat de 2 saptamâni jumătate şi a petrecut trei zile foarte grele la ATI.



„Nu e film de groază să descrie cum te chinui”





Iosif a stat 3 zile pe secţia de ATI, iar experienţa l-a marcat pe viaţă.

Prima senzaţie pe care care a avut-o când i s-a pus masca de oxigen pe faţă a fost „de sufocare. Te ajută masca, dar e foarte greu când ai lipsă de aer, tu vrei să tragi aer, dar vine aşa de mult că nu şti cum să-l gestionezi la început şi ai senzaţia de sufocare”.

Cu masca a stat 8 zile. „După 3-4 zile, cât am ţinut-o nonstop, am mai dat-o jos că mi-au dat să mănânc câte ceva”, spune Iosif.

„ATI e ceva, nu pot descrie n cuvinte. Nu este film de groază să descrii cum te chinui cu masca aia. Nici eu nu am crezut că ajung la aşa ceva, să ajung să mă lupt pe muchie de cuţit pentru viaţa mea. Am ţinut de mască cu dinţii”, povesteşte Iosif.

Experienţa pe ATI a fost una teribilă. „Am văzut pacient care a ajuns, părea bine şi până l-au pregătit pentru tratament, peste vreo două ore, a murit”.



„Eu mă bucur că suflu”





Despre medicii de pe ATI spune că sunt „eroi. Ce e acolo, e ca pe front. Ăla nu e servici, e eroism. E inuman să lucri acolo. Eu n-aş putea. Să-mi dai un sac de bani, eu n-aş face-o. Cedezi psihic”.

„Eu mă bucur că suflu”, spune el. „Acolo printre asistente ai impresia că umblă şi Bau-bau. Acum eşti, acuma nu mai eşti. E şocant.”

„Îmi venea să plâng încontinuu acolo. Eu foarte rar plâng. Veneau să-mi spună să nu cumva să plâng că mă debusolez. Trebuie să mă concentrez la respiraţie”, detaliază Iosif. S-a gândit la cele 3 fete pe care le are şi la viitorul copilaş care i se va naşte în ianuarie şi a rezistat. După trei săptămâni de groază se va întoarce acasă, la familie.

Vă mai recomandăm