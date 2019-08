Untold 2019 bate record după record. Câţi oameni au participat în acest an la cel mai important festival din România

Organizatorii au cheltuit în acest an 15 milioane de euro pentru ca totul să meargă bine, cu 3 milioane mai mult decât anul trecut. Untold ar urma să genereze în acest an între 45 şi 50 de milioane de euro, bani care ajung la diverse companii din oraş, de la hoteluri la restaurante şi magazine.

„Dacă este să luăm un număr de 90.000 de spectatori şi punem cam 500 de euro cheltuieli per total rezultă o sumă de 45 de milioane de euro care a intrat în oraş, cu tot cu chirii şi restul cheltuielilor. Untold contribuie la bugetul local şi aşa, dar şi prin renovarea parcului după festival”, a spus directorul de comunicare al festivalului, Edy Chereji.

Şi line-up-ul, chiar dacă asemănător cu cel din ediţiile anterioare, a fost împrospătat prin aducerea lui Robbie Williams. Pentru europeni, britanicul a fost scump la vedere în acest an, în afara concertului de la Cluj mai având doar alte două apariţii live.

Robbie Williams s-a declarat încântat de publicul de la Cluj.

Organizatorii se aşteaptă la un record şi în privinţa numărului de spectatori. Creşterea faţă de anul trecut ar urma să fie, cel mai probabil, între 5 şi 10%, estimările ajungând la aproximativ 372.000 de oameni participanţi. Spre comparaţie, anul trecut, când s-a stabilit ultimul record, au fost în total 355.000 de oameni.

În acest an, numai în ultima seară, duminică, 4 august, circa 97.000 de oameni au asistat la evenimentele din cadrul Untold.

Cum a fost Untold 2019

Printre starurile care au urcat pe scenă la Untold, în acest an, au fost Robbie Williams, Armin Van Buuren, şi David Guetta. Cu ocazia Untold 2019, Armin a făcut un show special, la care a invitat mai mulţi muzicieni, inclusiv Orchesta Operei Naţionale Române de la Cluj. De altfel, DJ-ul olandez a demonstrat încă o dată că este cel mai iubit artist la acest festival.

Armin nu şi-a dezamăgit nici de această dată fanii sosiţi la Cluj din toate colţurile lumii

Organizatorii au pus la dispoziţia fanilor un total de 10 scene, dedicate pentru diverse genuri muzicale. Într-un decor de basm, s-a optat pentru un nou sistem de iluminat, iar flăcările omniprezente i-au transpus pe cei prezenţi parcă într-o altă lume, într-un spectacol de lumină şi de culoare.

Şi tot un spectacol de lumină şi de culoare, dar bazat pe lasere şi jocuri de lumini a pus stăpânire pe scenele amplasate în diverse zone ale parcului. Mai multe trupe de teatru stradal, printre care şi cunoscuta companie franceză Cie Carrabosse, i-au bine dispus pe festivalieri.

Ce va urma

Şi la ediţia următoare, în 2020, organizatorii vor avea din nou cel puţin un invitat surpriză, aşa cum a fost în acest an Robbie Williams. În plus, mulţi dintre cei prezenţi în lineup-ul din acest an se vor regăsi şi anul viitor, aşa cum a fost de fiecare dată cazul lui Armin Van Buuren, cel mai îndrăgit DJ care a fost nelipsit la cele cinci ediţii ale festivalului.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: