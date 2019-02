Studenta model înscrisă la presigioasa facultate unde a învăţat şi Henri Coandă: „La 16 ani, am ales o viaţă spartană“

Aici, ea a avut prilejul să lucreze pe celebrele avioane Airbus, în cadrul diviziei de pregătire a testelor de zbor şi să studieze Planetologie şi fizică stelară, curs predat de Sylverstre Maurice, cercetător şi savant de renume mondial care pilotează, în plus, roverul Curiosity, de pe Marte.

Încă din copilărie, Daniela îşi imagina că într-o bună zi va avea propriile aripi şi că îşi va lua zborul spre înaltul cerului. Imaginile cu parapantiştii lansaţi de pe dealul din apropierea oraşului natal au urmărit-o ani la rând şi au motivat-o să-şi realizeze ulterior visul.

„La 16 ani, am ales un regim de viaţă spartan, organizându-mi riguros timpul între liceu şi drumuri lungi şi dese la Aeroclubul Brasov. În weekend-uri, pe timpul iernii, trezirea era la 4.00 dimineaţa pentru a face naveta Moineşti-Braşov (160 kilometri) cu ajutorul mijloacelor de transport în comun.





În urma examenelor trecute cu brio la Aeroclubul României, am obţinut finanţare din partea statului român pentru formarea mea ca pilot de planor. Verile mi le petreceam departe de casă, pe aerodrom, trăindu-mi visul şi obţinând astfel brevetul de pilot de planor la vârsta de numai 16 ani. Încurajez pe această cale tinerii între 16-23 ani să urmeze cursurile gratuite ale Aeroclubului Romaniei, o şansă unică în viaţă!“, spune Daniela.

Şi-a îndeplinit vis după vis

Ceva mai târziu, tânăra a reuşit să-şi îndeplinească un alt vis. Bazându-se pe propriile economii şi cu ajutorul unei finanţări din partea universităţii ISAE Supaero din Toulouse, Franţa, Daniela obţinea, la 21 de ani, brevetul de paraşutist.

Daniela are brevet de paraşutist şi este pasionată de sporturile extreme

Atracţia către sporturile extreme i-a oferit în permanenţă adrenalina de care avea atât de multă nevoie. Astfel, pe lângă planorism şi paraşutism, tânăra a încercat şi parapanta şi deltaplanul. Asta în timp ce a dezvoltat o pasiune pentru motociclete şi off-road, practicând şi motorcycling şi enduro. Şi pentru că, din motive financiare, nu a reuşit să devină pilot de linie, Daniela şi-a direcţionat pasiunea pentru avioane spre inginerie. Aşa a ajuns să studieze la Facultatea de Inginerie Aerospaţială din cadrul Politehnicii Bucureşti.

Avioanele şi tot ceea ce ţine de ele au facinat-o dintotdeauna pe Daniela

„Am fost admisă printre primii la facultate, având întotdeauna burse de merit şi de performanţă, participări şi publicaţii la sesiuni stiinţifice. Locuiam într-o cameră de cămin de 12 metri pătraţi, pe care o împărţeam cu încă două colege de facultate. A fost o perioadă de timp de care îmi voi aduce aminte mereu cu nostalgie. Apoi, la sfârşitului anului 1, mi-am dorit să valorific eficient timpul liber şi, prin urmare, am făcut un stagiu de vară la Aerostar Bacău, făcând mentenanţă pe avioanele Boeing 737“, povesteşte ea.

La studii în Franţa

Următorul pas a venit la fel de firesc, iar prin intermediul programului Erasmus+, Daniela a ajuns să studieze în străinătate. Şi a ales Franţa, una dintre ţările cu tradiţie în tot ceea ce ţine de aviaţie şi de industria aeronautică.

Prin interediul ISAE Superaero, ea a ajuns şi la celebra companie Airbus. Practica la uzinele Airbus din Toulouse a durat trei luni şi avea să reprezinte un moment cheie în cariera sa.

„Câteva interviuri au fost doar uşa către descoperirea unei lumi a progresului tehnologic, a marilor invenţii ale minţii umane. Am lucrat pe avionul A350, o bijuterie a aviaţiei mondiale, în divizia de pregătire a testelor de zbor. Mi s-au oferit multe responsabilităţi şi am fost pusă în situaţii neaşteptate: discursuri şi prezentări în faţa numeroaselor echipe de ingineri specialişti, reorganizări de buget, expertize tehnice, discuţii cu centrele din Europa, China şi SUA.

Paşii m-au purtat în univers prin intermediu cursului de Planetologie şi fizică stelară, predat de Sylverstre Maurice, un excepţional cercetător şi savant de renume mondial care pilotează, în plus, roverul Curiosity, de pe Marte. Am realizat calcule de structuri pentru avioanele Airbus şi parametrii de lansare ai unei rachete, optimizând traiectoriile, consumul şi nivelul de poluare. Ca proiect de inovaţie şi cercetare, împreună cu alţi trei colegi am pus bazele unui proiect de start-up ce vizează un parcurs asistat al pasagerului în aeroport, pentru a putea fi mai uşor reperat de companiile aeriene în cazul în care acesta se află în întârziere“, rememorează viitoarea ingineră.

Diferenţele dintre sistemul francez şi cel român

Ea a vorbit şi despre sistemul de învăţământ universitar francez şi despre diferenţele faţă de cel românesc.





„Învăţământul din Franţa este foarte diferit de cel din România. Se testează, în primul rând, capacitatea studentului de a reacţiona şi a se adapta la probleme noi. Examenele sunt întotdeauna la prima vedere, şi consider că la cele mai multe dintre ele trebuie o oarecare sclipire de moment pentru a le putea rezolva. În general, sunt probleme din industrie sau de cercetare. Îmi aduc aminte, la un examen, a trebuit sa modelizez din punct de vedere mecanic un avion ce decola în configuraţie elicopter şi se transforma ulterior în avion“, a mai afirmat Daniela.

Fiind o şcoală cu caracter generalist, la ISAE Supaero se studiază toate domeniile: informatică, electronică, automatică, mecanică spaţială, finanţe, etc. Sistemul implementat aici reprezintă pentru studenţi o provocare continuă, care îi ajută pe studenţi să-şi depăşească limitele.

Daniela a fost declarată „Studentul Român al Anului 2018 - categoria Erasmus“

„Apreciez faptul că suntem provocaţi să gândim întotdeauna la rezolvarea noilor probleme şi suntem încurajaţi să inovam şi să ne depăşim propriile bariere. Profesorii sunt întotdeauna disponibili să ne ajute, iar la sfârşitul diferitelor module, ni se cere feedback asupra activităţii lor. Cred că educaţia în Romania trebuie să reprezinte o prioritate natională! De la francezi am putea învăţa să încurajăm studenţii să inoveze şi să menţinem standardele ridicate. În altă ordine de idei, cred că statul român ar trebui să investească mult mai mult în educaţie, pentru că educaţia defineşte viitorul ţării noastre.

Stiţi cum spunea şi Einstein „Scopul educaţiei ar trebui sa fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească independent şi care, în acelaşi timp să vadă în slujirea comunităţii realizarea suprema a vieţii lor“, precizează viitoarea ingineră, care spune că într-o bună zi s-ar putea întoarce în ţară. „Sper ca în viitor decidenţii acestei ţări să audă vocea noastră, a tinerilor ce credem în potenţialul de dezvoltare a României! Atunci, m-aş întoarce cu drag“, încheie Daniela Andrioaie.

