Sean Covey, scriitor şi coordonator al proiectului „Leader in Me“: „Există o epidemie de anxietate şi depresie în rândul tinerilor“

Elevii de la şcoala internaţională Transylvania College din Cluj-Napoca au demarat, pe 24 martie, la o lună de la începerea războiului din Ucraina, proiectul „Ziua umanităţii“, care presupune strângerea sumei de 250.000 de euro pentru elevii şi profesorii din Ucraina.





Pentru a atinge acest obiectiv, elevii clujeni au făcut apel la colegii lor din mii de şcoli din întreaga lume. Unul dintre cei care au răspuns apelului de la Cluj a fost scriitorul Sean Covey, fiul lui Stephen Covey, autorul uneia dintre cele mai populare cărţi de dezvoltare personală a tuturor timpurilor – „Şapte deprinderi ale persoanelor eficace“.





Sean, el însuşi autor al mai multor cărţi de dezvoltare personală dedicate tinerilor, coordonator al unei reţele de 5.000 de şcoli din 50 de ţări din lume numită „Leader in Me“ (n.r. – „Liderul din mine“), a fost impresionat de iniţiativa elevilor clujeni şi a venit în România pentru prima dată pentru a-i sprijini.





Cu această ocazie, Sean Covey a acordat un interviu ziarului „Weekend Adevărul“. „Sunt aici pentru a sprijin Ucraina, pentru a sprijini această cauză. Săptămâna trecută eram la muncă şi am văzut clipul video al lui George (n.r. – unul dintre tinerii implicaţi în proiect) de la Transylvania College şi m-a impresionat iniţiativa lor. Este unică în lume. Astfel că am decis să vin în România, să sprijin cauza“, a declarat Covey. Reţeaua „Leader in Me“, spune americanul, are ca scop să-i înveţe pe elevi leadershipul, să-i înveţe să conducă, să-şi asume controlul asupra vieţilor lor.





„Ar trebui să-i învăţăm pe copii rezistenţa“

Având în vedere războiul din Ucraina şi noile realităţi geopolitice cu care se confruntă întreaga lume, dar mai ales Europa Centrală şi de Est, este important să ştim în ce direcţie se duce educaţia copiilor. Covey a susţinut că unul dintre lucrurile cele mai importante pe care ar trebui să-i învăţăm pe copiii noştri este rezistenţa, rezilienţa: „Uneori, se întâmplă lucruril teribile în lume, precum războiul, care vine cu multă suferinţă, cu traumă şi cu moarte. Copiii trebuie să înţeleagă că sunt oameni răi în lume. Apoi, sunt traumele personale, cineva drag poate muri sau se poate îmbolnăvi. Eu lucrez foarte mult cu tineri din întreaga lume şi am observat că acum este o epidemie de anxietate şi de depresie, de traumă şi abuz în rândul lor, mai ales a adolescentelor“. De asemenea, autorul susţine că aceste tendinţe au apărut înainte de începerea războiului.





Covey a explicat că sunt mai mulţi factori care au dus la această epidemie de anxietate şi despresie. Pe de o parte, este stresul general provocat de pandemia de COVID-19, care a cauzat multe tensiuni în societate, dar şi întreruperea vieţii normale, având în vedere că s-au instituit mai multe perioade de carantină. Pe de altă parte, specialistul a menţionat social media: „Copiii din ziua de azi îşi trăiesc viaţa pe o scenă, pe care toată lumea o poate vedea. Constatăm o creştere a fenomenului cyberbullying (n.r. – hărţuire online). Apoi, tinerii simt că nu au valoare pentru că au impresia că nu sunt plăcuţi îndeajuns pe reţelele de socializare, nu primesc confirmarea la care se aşteptau“.





Covey are o fiică adolescentă şi vede aceste manifestări şi la ea: „Multe adolescente simt că nu sunt îndeajuns de bune: nu se simt îndeajuns de slabe, nu au hainele care trebuie, nu merg la şcolile care trebuie, nu au notele care trebuie. Toate astea le fac să nu se simtă îndeajuns de bune. Astăzi, 7 din 10 fete adolescente din lume simt că nu sunt îndeajuns de bune“. Covey menţionează că şi mass-media are o contribuţie la acest fenomen şi, împreună cu tensiunea generală din societate, s-a format această „furtună perfectă“ care îi afectează pe tineri.



„Liderii adevăraţi dau încredere şi inspiră alţi oameni“

Covey spune că există speranţă, deoarece tinerii pot învăţa să fie rezistenţi. „Tinerii, în mod natural, sunt foarte buni în a se adapta. Trebuie să învăţăm tinerii că ei contează, că sunt lideri, că au controlul asupra propriei vieţi. Eu conduc o reţea de circa 5.000 de şcoli din lume numită «Liderul din mine», în care îi învăţăm pe tineri leadershipul personal şi cele şapte obiceiuri ale persoanelor eficiente (n.r. – titlul cărţii de dezvoltare personală a lui Stephen Covey, tatăl lui Sean Covey)“, preciează autorul american. Covey a adaptat aceste deprinderi pentru tineri în cartea „7 deprinderi ale adolescenţilor extrem de eficienţi“.





Prima deprindere pe care ar trebui să o predăm copiilor noştri este să fie proactivi: „Asta înseamnă să conştientizezi că eşti responsabil atunci când eşti pus în situaţii dificile, întrucât tu îţi poţi alege singur răspunsul, reacţia faţă de lucrurile rele care ţi se întâmplă“. Scriitorul menţionează, de asemenea, că trebuie să îi învăţăm pe copiii noştri să aibă tipare de gândire pozitivă. „Copiii trebuie să ştie că lucruri bune pot să rezulte în urma unor situaţii dificile. Putem să oprim tiparele negative de gândire care ne-au fost transmise de la părinţii noştri şi să transmitem copiilor noştri tipare pozitive de gândire“.





Aceste obiceiuri sunt, spune Covey, instrumente puternice care îi pot învăţa pe copii leadershipul, cum să-şi stabilească obiectivele, cum să inveţe din tragediile şi din greutăţile pe care le întâmpină, cum să se înţeleagă şi să colaboreze cu alte persoane. „Vedem la lucru valoarea acestor obiceiuri în iniţiativa acestor elevi de la Cluj (n.r. – Transylvania College face parte din programul „Liderul din mine“ coordonat de Covey) care au dorit să înfiinţeze o zi internaţională a umanităţii pentru a-i ajuta pe ucraineni. Nu noi am avut această idee. Ei ne-au trimis ideea şi ne-au întrebat dacă putem ajuta în vreun fel“, explică Covey.





Autorul a amintit de o definiţie a leadershipului care îi aparţine lui Stephen Covey: „Leadershipul adevărat înseamnă să-i poţi explica altei persoane ce valoare şi ce potenţial are astfel încât aceasta să poată să vadă aceste calităţi în ea însăşi. Liderii adevăraţi dau încredere şi inspiră alţi oameni“.

L-am întreabat pe Sean Covey dacă războiul din Ucraina este o dovadă a leadershipului defectuos din partea comunităţii internaţionale. „Cu siguranţă există un leadership teribil de greşit în Rusia. Cred că e o invazie nejustificată, din cauza mândriei şi a ego-ului. Pe de altă parte, vedem leadership grozav de la acesti elevi de la Cluj, de la mulţi lideri ai lumii care iau iniţiativa şi ajută, pentru că asta fac liderii buni: sar în ajutorul celor care au nevoie“.





„Trebuie să le oferim copiilor ocazia de a fi lideri“

L-am întrebat pe Covey care sunt cele mai mari greşeli pe care le fac profesorii astăzi în legătură cu educaţia copiilor: „În primul rând, trebuie să spun că am o admiraţie deosebită pentru profesori, pentru că au intrat, de cele mai multe ori, în educaţie cu un singur motiv: să ajute copiii“, a răspuns el.

Sean Covey crede că profesorii pot face două lucruri pentru a-şi îmbunătăţi activitatea:





„1. Copiilor nu le pasă cât de multe ştii, până când nu ştiu că îţi pasă de ei. Trebuie să ştie că ţii la ei şi apoi vor fi deschişi să înveţe ceea ce le predai. 2. Noi, ca adulţi, le ţinem prea multe predici, le spunem prea mult ce să facă. Abordarea noastră în reţeaua de şcoli «Liderul din mine» este să-i lăsăm pe ei să conducă şcoala. Noi, ca educatori, avem două roluri: să afirmăm valoarea lor şi să le dăm posibilitatea de a conduce, ocazia de a fi lideri, de a-şi spune părerea, de a dezbate, de a se învăţa unii pe alţii“.



„Fiecare copil înfloreşte în felul lui“

În privinţa greşelilor pe care le fac părinţii, Covey spune: „E greu să fii părinte. Un lucru pe care părinţii mei l-au făcut bine a fost că au crezut în mine, m-au sprijinit, astfel că este foarte important să le comunici copiilor tăi care este valoarea şi care e potenţialul lor în loc să-i etichetezi. Nu-ţi eticheta copiii, vor înflori când le va veni timpul, fiecare în felul lui“.





Autorul povesteşte că unul dintre copiii său era atât de anxios încât nu putea merge la şcoală. „La circa 7 ani, am fost la primul antrenament de baseball, a devenit atât de stresat încât a căzut la pământ şi făcea pe mortul, pentru a nu fi implicat în antrenament“, povesteşte el. Ca părinte, a început să-l eticheteze ca fiind „prea timid“, „nu va reuşi“, „va avea probleme toată viaţa“. Într-o zi, Sean s-a supărat foarte tare pe copil, încât l-a strâns de mâna puternic şi a început să strige la el. Apoi a regretat gestul, gândindu-se că „vina pentru ce i se întâmpla copilului era a noastră, pentru că îl vedeam ca insuficient şi îi comunicam asta. El nu este insuficient, ci doar se dezvoltă conform unui alt program decât alţi copii. Aşa că am încetat să-l mai etichetăm şi am crezut în el“.





Astfel, băiatul s-a transformat dintr-un copil timid şi anxios într-un băiat sociabil, prietenos, sufletul petrecerii. „A durat cam cinci ani, dar încet-încet s-a întâmplat şi azi este adaptat şi are o viaţă grozavă. Cred că noi ca părinţi, uneori, suntem prea rapizi în a ne eticheta copiii, spunând despre ei că nu sunt buni la asta sau nu ştiu să facă asta, în timp ce ei au multe talente şi abilităţi care vor înflori la timpul lor şi trebuie să avem răbdare, să nu scoatem florile din rădăcini, ca să vedem ce fac rădăcinile. Copiii vor fi bine“.

Şapte dintr-o carte

Sean Covey este autorul cărţii „7 deprinderi ale adolescenţilor extrem de eficienţi“, care oferă o abordare simplă pentru a ajuta adolescenţii să-şi îmbunătăţească imaginea de sine, să-şi construiască prietenii, să reziste presiunii, să îşi atingă obiectivele şi să-şi aprecieze părinţii, precum şi să abordeze noile provocări ale vremurilor noastre, cum ar fi intimidarea cibernetică şi dependenţa de social media.



1. Fii Proactiv. Nu deţinem controlul asupra a ceea ce ni se întâmplă, dar putem alege care este reacţia, răspunsul nostru la aceste situaţii. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea acestor răspunsuri.



2. Începe cu finalul în minte. Cum să îţi stabileşti obiectivele şi priorităţile, să calculezi costurile lor şi să lucrezi pentru a le îndeplini.



3. Dă prioritate priorităţilor. Managementul timpului prin împărţirea lucrurilor pe care le avem de făcut în patru tipuri: importante şi urgente; importante, dar neurgente; neimportante şi urgente; neimportante şi neurgente. Cea mai mare parte a timpului ar trebui să ne-o dedicăm lucrurilor importante care nu sunt urgente.



4. Gândeşte câştig-câştig. Pentru a avea legături sănătoase cu ceilalţi trebuie să gândeşti întotdeauna că ambii parteneri ai unei relaţii trebuie să câştige din aceasta.



5. Caută mai întâi să înţelegi, apoi să fii înţeles. Ascultarea şi respectul faţă de ceilalţi.



6. Munca în echipă.



7. Pauzele şi relaxarea. Ai nevoie şi de activităţi liniştitoare, de dezvoltare personală şi distractive.





Cine este Sean Covey

Nume: Sean Covey

Data şi locul naşterii: 17 septembrie 1964, Belfast, Marea Britanie





Studiile şi cariera: A studiat Limba Engleză la Brigham Young University, apoi a obţinut o diplomă de master la Harvard Business School. Este preşedintele FranklinCovey Education, o fundaţie dedicată transformării educaţiei în întreaga lume printr-o abordare de conducere centrată pe principii. Sean supraveghează procesul de transformare a şcolii numit „Leader in Me“, care este acum implementat în peste 5.000 de şcoli din 50 de ţări din întreaga lume.





Este autorul mai multor bestsellere, ajunse pe lista publicaţiei „New York Times“ a celor mai bine vândute cărţi – dintre acestea amintim „Cele 4 discipline ale execuţiei“, „Cele 6 cele mai importante decizii pe care le veţi lua vreodată“, „Cele 7 obiceiuri ale copiilor fericiţi“, şi „7 deprinderi ale adolescenţilor extrem de eficienţi“, carte care a fost tradusă în 20 de limbi şi s-a vândut în peste 8 milioane de exemplare în întreaga lume.





Sean este fiul lui Stephen Covey, autorul uneia dintre cele mai populare cărţi de dezvoltare personală a tuturor timpurilor – „Şapte deprinderi ale persoanelor eficace“.

