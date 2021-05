Românul care îi învaţă pe englezi ce înseamnă pizza de calitate. Are patru pizzerii la Londra, iar două le-a deschis pe timp de criză

Ovidiu a plecat la muncă în Italia încă de când avea 20 de ani. A decis să ia viaţa în piept şi să-şi construiască un viitor din moment ce în propria ţară nu îşi putea permite asta.

Dar începutul nu a fost simplu. Ajuns în sudul Italei, la Lecce, românul a început cu munca de jos. A reuşit să găsească un loc de muncă la un resturant, ca spălător de vase, dar cu timpul a fost avansat şi a ajuns ajutor de bucătar. De aici a început ascensiunea sa. „A furat” meserie de la chefii cu care a lucrat de-a lungul anilor, iar din banii câştigaţi a urmat diferite cursuri de pizzar.

De la spălător de vase la şef de restaurant

„După doi ani de muncă în bucătărie am început să fac pizza. Am trăit în Italia 18 ani şi am avut ocazia să descopăr o lume nouă, o adevărată lume a gastronomiei. Asta cu atât mai mult cu cât eu eram absolvent de liceu sportiv, iar până atunci nu am avut tangenţe cu gastronomia. Eu sunt de părere că dacă faci ceva, trebuie să faci cât mai bine, altfel nu are rost să faci. Eu am parcurs toate etapele, de la spălător de vase, ajutor de bucătar, iar apoi chef de restaurant”, explică Ovidiu.

Ovidiu Cheabac a parcurs treptat drumul de la băiatul care făcea munca de jos la cheful respectat Sursa arhiva personală

Din banii adunaţi a urmat cursuri de pizza, inclusiv la celebra academie Pizzaioli, una dintre cele mai prestigioase şcoli care pregătesc pizzari în Italia. Şi nu s-a mulţumit cu atât, ci a participat şi la concursuri naţionale, în ţara pizzei, care i-au adus notorietate.

A câştigat premii internaţionale

„Am participat la numeroase concursuri de pizza, unde am şi câştigat câteva premii. Am câştigat primul loc la Napoli, la categoria <pizza clasică>. Apoi, la Rimini am luat locul secund la <pizza senza glutine> (pizza fără gluten). Şi am mai luat titlul de campion mondial la pizza Romana, la Parma. Ba am participat şi în România la un asemenea concurs, unde am luat premiul de Pizza chef la Campionatul din România”, mai spune el.

A devenit ulterior instructor la „Nationala Italiană Pizzaioli” şi a fost invitat să facă parte din juriul internaţional la diverse competiţii internaţionale. A fost invitat practic de zeci de ori să jurizeze diverse competiţii rezervate pizzarilor în mai toate ţările europene şi nu numai.

Are un lanţ de pizzerii la Londra

Fire amibiţioasă, Ovidiu nu s-a mulţumit cu gloria câştigată cu atâta trudă în Insulă şi a acceptat o nouă provocare. După 18 ani petrecuţi în Italia, a decis să se mute în Anglia, la invitaţia unui prieten.

„În Anglia am venit la sfârşitul anului 2017, la invitaţia unui prieten din Londra. Mi-a plăcut oraşul şi fiind încăpăţânat şi dornic de adrenalină am decis să rămân. A fost şi dorinţa de a pune încă o dată în joc capacităţile mele profesionale, aşa că am hotărât să încep aici o afacere”, povesteşte el.

A început uşor, cu banii din economii şi a deschis o pizzerie la Londra, în 2018. După câteva luni, a mai deschis o pizzerie mobilă. Apoi, în timp ce alte restaurante se închideau, a dat lovitura şi s-a extins. Aşa a mai deschis încă două pizzerii în 2020, an în care multe restaurante din Insulă au dat faliment.

Dar nu a uitat nici de România. Împreună cu alţi pizzari cunoscuţi a înfiinţat Asociaţia Pizzarilor Profesionişti din România şi va ţine aici o serie de cursuri. Ambiţiile sale nu se opresc aici. Are planuri mult mai vaste, iar pe viitor are în vedere un proiect remarcabil aici.

„Nu a fost simplu, dar când faci ceva cu pasiune şi profesionalism nu poţi decât avea succes. Ceea ce dorim să se întâmple şi în România cu şcoala pe care am deschis-o împreuna trei mari profesionişti, şi buni prieteni, Ciprian, Giulia şi Andrei. Spre un viitor mai bun sper să ne întoarcem acasă într-o zi şi să fim apreciaţi şi de români exact la fel cum suntem apreciaţi de străini”, mai spune Ovidiu, pizzarul român din Insulă.

