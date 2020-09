România vs Grecia. Ce nu vom găsi niciodată pe litoralul românesc dincolo de gunoaie, câini şi ciori care caută mâcare

Marian Popescu a petrecut două săptămâni în Grecia, Marea Ionică, iar apoi a stat 3 zile la Mangalia. Iată impresiile pe care le-a avut:

„Dupa 2 săptămâni la superlativ in Marea Ionică, am mers 3 zile la Mangalia cu băiatul nostru care nu a fost cu noi în Grecia. Am mers doar la plaja dintre Saturn şi Venus. Culmea, cazarea a fost peste cea pe care am avut-o în Zakinthos. Vreme ok, cu ceva vânt, valuri, temperatura apei însă potrivită. Ne-am aşezat în zona fără şezlonguri, destul de mare ca suprafaţă şi fără înghesuială, mai ales că era sfârşit de sezon. Şi deşi ştiam că diferenţele sunt imense, am zis că trei zile nu vor fi o tragedie. Şi nici nu au fost. Acum câteva scurte concluzii, să nu vă plictisesc. Dincolo de gunoaiele de pe plajă (chiştoace de ţigări in special, resturi de mâncare, ambalaje de la băuturi de tot felul), câinii cu stăpân care urinau pe nisip, ciorile care căutau câte ceva de mâncare printre resturile lăsate de turişti, ştiţi ce nu vom găsi niciodată pe Litoralul românesc, oricâte investiţii se vor face si oricât de civilizaţi vor deveni turiştii români ? Acea apă transparentă albastră sau de smarald pe care Grecia o are si pentru care merg an de an acolo. Altfel, am văzut nişte răsărituri de soare la Marea Neagră memorabile ! Poate o mică dovadă, că tot la Cer ne este speranţa.”



„M-am simţit mai umilit de mizeria de pe litoral”

Un internaut a comentat la postarean publicată pe Forum Grecia arătând: „Apă albastră ca în Grecia am văzut şi eu în nordul staţiunii Mamaia. Şi nu a trebuit să mă umilesc cu teste Covid şi aşteptat la vamă ca pe vremea lui Ceauşescu... Dar fiecare vede lucrurile cum vrea...”

„Am stat 3 ore in vamă. Enervant desigur. Dar a meritat acest efort. M-am simţit mai umilit de mizeria de pe Litoral. Dar fiecare vede ce vrea sau ce crede el că vede”, a răspuns Marian.

