Rectorul UBB despre proiectele de cercetare de miloane de euro anunţate de guvern: unele ţin de „science-fiction”

Aflu din presă, periodic şi tot mai zgomotos, despre cum milioane (care apoi se adună în miliarde) de Euro vor fi investite în unităţi academice, care de care mai ambiţioase (e drept, unele frizează „science-fiction„, dacă nu în esenţă, cel puţin prin raportare la ce suntem şi putem face cu adevărat). Dar că se bagă bani în cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) este foarte bine!

Astfel, vice-premierul a anunţat deja patru proiecte strategice de CDI din fondurile europene asociate noului exerciţiu financiar (2021-2027):

„…(1) Obţinerea vaccinului tetravalent (cu patru tulpini) la Institutul Cantacuzino;



(2) Înfiinţarea unui institut de cercetare pe medicină genetică;



(3) Înfiinţarea unui institut de inteligenţă artificială pentru zona de robotică, automatizări industriale şi IT;



(4) Înfiinţarea unui institut pentru tehnologiile viitorului (nanotehnologii, microelectronică, fotonică, material şi tehnologii de fabricaţie avansate)…”.

În acest context aş dori însă să-l întreb pe ministrul cercetării (secretarul de stat) următoarele:

Cu cine s-a consultat când a stabilit cele patru domenii/proiecte strategice şi unde vor fi amplasate acele institute? Oare nu avem deja prea multe institute şi prea puţini cercetători, şi aceia prost plătiţi?

Are în vedere o distribuire regională a acestor institute pentru o dezvoltare echilibrată a ţării? Manualul spune că o dezvoltare sustenabilă a ţării are nevoie de “drivers” de dezvoltare distribuiţi echilibrat, care să lucreze coordonat şi complementar!



Sunt mulţi actori academici valoroşi în ţară şi probabil că ei au fost consultaţi. Cred însă că era bine să fie consultată şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) – l-am întrebat şi pe fostul rector al UBB care a confirmat că nu am fost consultaţi -, nu de alta, dar, uitându-mă la domeniile strategice anunţate de vice-premier şi la expertiza din ţară, văd că am avea ceva de spus (iar cei din afara ţării tot asta văd!). Într-adevăr, iată relaţia dintre domeniile angajate de guvern şi expertiza din ţară (am selectat un singur ranking – rankingul THE, de referinţă internaţională -, dar, cu mici excepţii, UBB este prima sau se află mereu pe podium în toate rankingurile internaţionale unde are domenii relevante):

Din 2016 (2016/2017/2018/2019), UBB se situează pe prima poziţie în ţară în Metarankingul Universitar care combină toare rankingurile internaţionale majore ale universităţilor (https://ad-astra.ro/wp-content/uploads/2019/11/Metarankingul_Universitar_2019.pdf).

În Nature Index – strâns legat de domeniile menţionate în angajamentul strategic -, UBB se află în prezent pe prima poziţie în ţară:

În domeniul informaticii („computer science„), UBB este pe primele locuri în ţară (sper măcar că au fost consultaţi colegii de la celelalte universităţi din top sau universităţile relevante în alte topuri):

În domeniul ingineriei/tehnologie, UBB este pe primele poziţii în ţară (sper că au fost consulaţi colegii de la celelalte universităţi din top sau universităţile relevante în alte topuri):

În domeniul ştiinţele vieţii, UBB este pe primele poziţii în ţară (sper că au fost consultaţi colegii de la celelalte universităţi din top sau universităţile relevante în alte topuri):

În domeniul ştiinţelor naturii/fizice, UBB este pe primele poziţii în ţară (sper că au fost consultaţi colegii de la celelalte universităţi din top sau universităţile relevante în alte topuri):



Aşadar, deşi era normal să fim consultaţi – cu atât mai mult cu cât UBB a iniţiat deja în Cluj-Napoca un program strategic pe InfoBioNano4Health -, nu-i o problemă: ne-am obişnuit! Suntem mai mult consultaţi de alte ţări şi de forurile europene şi internaţionale decât de guvernanţii noştri. Deşi suntem de ani de zile un „driver” de imagine şi competitivitate pentru ţară în aria europeană/internaţională, nu am beneficiat de susţinere guvernamentală majoră de niciun fel – ba aş îndrăzni să spun că, adesea, dimpotrivă! -, făcând totul cu motivaţie intrinsecă şi prin forţele proprii. În ultimul ranking global de referinţă, QS (2021), am mai rămas din ţară două universităţi (UBB şi UB); însă noroc cu tradiţia care ne ambiţionează, dar nu ştiu cât mai poate ambiţia să învingă lipsa susţinerii valorilor în ţară şi programele de excelenţă din celelalte ţări.

Dar dacă putem accepta că nu-i o mare problemă că UBB nu a fost consultată – cu speranţa însă că au fost consultate alte instituţii similare nouă -, cu siguranţă va fi o problemă mare de tot dacă aceste proiecte strategice nu vor fi distribuite echilibrat în ţară, cu sens, deoarece banii sunt ai tuturor şi pentru dezvoltarea ţării/bunăstării populaţiei, nu ai unui guvern sau ministru. De aceea nu trebuie risipiţi, ci investiţi pornind de la prerechizitele de competitivitate existente regional (în unităţi de tip „drivers”), nu în „găuri negre” sau în „science-fiction„. Şi avem de gând să apărăm public asta! Deocamdată aşteptăm să vedem mai clar operaţionalizarea acestor angajamente.”