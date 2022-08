Reacţia dură a unei companii din Grecia faţă de un turist care avertiza asupra „românizării“ Thassos-ului: „E ilegal“

Iulian, un turist român, se plânge pe Forum Thassos de înrăutăţirea serviciilor de pe insula foarte populară pentru conaţionali: „Merg în Thassos de peste 7 ani de zile, aşa că nu sunt chiar un necunoscător al locurilor şi al obiceiurilor locale. Thassos-ul beneficiază în ultimii ani de reclama pe care i-am făcut-o fiecare dintre noi în ultimii ani, pe meritul lor desigur. Anul acesta am citit de foarte multe ori că au fost probleme cu cazările, oameni care s-au trezit că nu au unde să se cazeze deşi rezervaseră cu mult timp înainte, iar justificările "gazdelor" au fost puerile, aproape de fiecare dată, ceea ce a lăsat o impresie de neseriozitate.”

Iulian avertizează asupra faptului că în ciuda încrederii pe care o au acum românii în calitatea serviciilor din Thassos, aceştia pot renunţa la destinaţie foarte uşor: „Ar trebui să înţeleagă că aceşti români au trăit deja dezamăgirea litoralului românesc şi sunt foarte sensibili la nuanţe şi aşa cum au procedat renunţând la litoralul românesc, o pot face şi la Thassos şi la orice altă destinaţie. Nu mi-aş dori să se întâmple asta.”

Turistul a argumentat arătând că în ultimii 3 ani a constatat o scădere dramatică şi a calităţii uleiului de măsline pe care-l cumpăra de la un producător local: „Am făcut cunoştinţă cu el acum 7 ani. Era gros şi aveai o problemă când îl puneai să curgă din bidon deoarece datorită vâscozităţii făcea bule mari de aer în bidon şi curge mult o dată. De 3 ani nu mai este aşa şi anul asta mi s-a reconfirmat. Este foarte fluid şi fără acel gust deosebit de altădată. Şi am luat şi din cel cules în octombrie, şi în noiembrie. Este evident că s-a schimbat ceva. Eu cumpăram zeci de litri o dată, pentru toţi cunoscuţii mei. Acest lucru nu se va mai întâmpla.”

Concluzia lui Iulian a fost: „Ne dorim o Grecie autentică şi nu industrializată. Nu căutam o Grecie ieftină şi nici o Grecie unde să ne simţim înşelaţi în vreun fel. O Grecie unde să simţim că primim mult mai mult decât valoarea banilor pe care îi dam.”



„Thassos s-a românizat”





Postarea a avut peste o sută de comentarii, cele mai multe dându-i dreptate.



„Thassos nu mai este ce a fost, de la criza economică grecii au început sa plătească taxe ceea ce înainte nu se întâmpla, factor care a determinat o scădere a calităţii serviciilor”, a scris Bog Dan.

Mihaela a fost şi mai directă: „Stimate domn, Thassos s-a românizat, din păcate, am observat şi eu fix aceeaşi "calitate" la ultima vizită, inclusiv la restaurante unde altă dată era mâncarea absolut delicioasă. Rămâne frumuseţea insulei şi cam atât.”

„Subscriu, ne întoarcem pentru a 6-a oară în Thassos, în septembrie şi e prima dată când am emoţii în ceea ce priveşte cazarea. La capitolul servicii şi calitatea mâncării, aşa este, s-au mai schimbat treburile, un singur exemplu, acum cu greu mai găseşti şezlonguri fară să plăteşti pentru ele separat şi e păcat pentru că într-o zi de plajă cheltuiam lejer 30-40 euro 2 adulţi şi un copil, acum cu siguranţă vom fi mai "strânşi". Este normal să crească preturile aşa cum au crescut peste tot, cheltuielile sunt mai mari, energie, motorină, etc, nu asta mă deranjează. Una peste alta Thassos este o insula frumoasă unde pare că timpul s-a oprit în loc dacă nu o prinzi foarte aglomerată şi totuşi ospitalitatea grecilor încă ne mai încălzeşte inimile”, a susţinut Alina.

Alţi membri ai forumului susţin că pur şi simplu gazdele s-au adaptat la preferinţele românilor: „Vama nu mai e ce a fost, Thassos nu mai e ce a fost. Din nefericire... cocalarizarea şi manelizarea românilor conduc către asta. Iar gazdele se adaptează. De curând am fost la „Seara grecescă” şi „Seara Bulgarească” . Ne-au „cântat” foarte mândri, în limba noastră „Salam Regeton, Salam Regheton”. Iar la „tradiţional grecesc” am găsit mici de la METRO. Opiniile... vă aparţin”, a comentat Cornel.

Reacţia dură a unei companii greceşti: „E ilegal”

Menţionarea calităţii uleiului de măsline cumpărat din Thassos a atras reacţia dură a unuia dintre proprietarii companiei producătoare, care i-a solicitat românului scuze:

„Ca unul dintre proprietarii firmei S..., aş dori să fac o referire publică la postarea făcută de domnul Iulian Acatrinei. Stimate domnule Iulian, acuzaţi firma noastră cu afirmaţii nefondate că calitatea uleiului nostru de măsline s-a schimbat şi nu este bună. Pentru a demonstra acest lucru, v-aţi creat propriii indicatori arbitrari de calitate, cum ar fi bulele şi vâscozitatea. Puteţi găsi comentariile mele la postarea dumneavoastră despre indicatorii care determină calitatea uleiului de măsline”.

Kleopatra Paplomata, reprezentanta companiei, a susţinut că poate demonstra prin analize oficiale de la laboratoare acreditate că calitatea uleiului de măsline este excelentă.

„Puteţi demonstra contrariul? Datoraţi companiei noastre scuze publice. Ceea ce aţi făcut este nesăbuit şi inacceptabil. Permiteţi-mi să vă reamintesc că este ilegal să acuzi o companie fără dovezi. Mă aştept să vă corectaţi greşeala”, a concluzionat femeia.

„E percepţia mea de consumator”





Iulian a replicat arătând: „Este percepţia mea de cumpărător şi consumator al produselor dumneavoastră. Am cumpărat produse de la S... an de an, cu excepţia perioadei de pandemie şi inclusiv anul acesta am făcut achiziţii. Nu sunt concurent cu dumneavoastră, nu am un laborator de analize şi nu am scris că produsul vostru nu este corect din punct de vedere legal, ci că doar percepţia mea ca şi consumator este că uleiul are alt gust şi consistenţă decât în ​​trecut.”

El a precizat că orice client măsoară calitatea produselor după criterii arbitrare, proprii, şi este firesc să fie aşa.

„Îmi cer scuze dacă opinia mea v-a deranjat, dar libertatea de opinie este un drept pe care îl avem fiecare dintre noi”, a mai precizat Iulian. Turistul a precizat că doar doreşte să atragă atenţia că românii reprezintă un procent foarte mare din turiştii de pe insulă şi fac mii de km până în Thassos, deoarece aşteaptă o calitate ridicată a produselor şi serviciilor.

„O reacţie agresivă din partea dumneavoastră nu poate modifica propria mea percepţie despre un produs sau altul, dar aş fi impresionat daca aţi da o explicaţie simplă şi politicoasă în care să spuneţi că se poate întâmpla că gustul/mirosul/culoarea să difere de la an la an, din motive naturale şi că puteţi demonstra oricând că produsul corespunde cerinţelor legale (pe care nu le-am contestat vreo clipă). Aceasta postare făcută de dumneavoastră, cu o tentă ameninţătoare, nu face decât să scoată mai mult în evidenţă un subiect banal”, a concluzionat el.

