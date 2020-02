Primărie obligată să modifice Planul Urbanistic General. Cum s-a tranşat în instanţă conflictul pentru un teren privat

Consilierii locali au votat, luni, hotărârea propusă de primarul Emil Boc de modificare a Planului Urbanistic General (PUG) pentru terenul de 700 de metri pătraţi al celor doi reclamanţi, Ovidiu şi Narcisa Cozea. Hotărârea este motivată de o decizie definitivă a Curţii de Apel Cluj, în care se dă câştig de cauză celor doi clujeni, care au acţionat în judecată Primăria în 2015.



Planul Urbanistic General, adoptat de municipalitate în 2014, prevede că zona în care se află terenul clujenilor - Pepiniera Becaş - este una de „urbanizare-zonă verde- scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat”, aici urmând să se realizeze Parcul Est care va avea peste 50 de hectare.



Familia Cozea a cerut revenirea la regimul urbanistic anterior, care permitea valorificarea terenului. Instanţa a decis, în esenţă, că municipalitatea afectează dreptul de proprietate al oamenilor, iar dacă doreşte să realizeze un parc pe terenul reclamanţilor, ar trebui să-i despăgubească pe aceştia. Viceprimarul Dan Tarcea a precizat, pentru „Adevărul”, că terenul va fi expropriat.



Proces care durează de 5 ani



Terenul de aflat în litigiu se află în zona Pepiniera Becaş - prelungire strada Lucia Sturdza Bulandra şi are 0 suprafaţă de 700 de metri pătraţi, iar terenul cu destinaţia de drum, deţinut în coproprietate, are suprafaţa de 3.265 de metri pătraţi, se arată în raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism. PUG-ul din 1999 stabilea că proprietatea familiei Cozea se află într-o zonă cu încadrarea „centru de conferinţe şi expoziţii internaţionale”. În 2014, când s-a aprobat noul PUG, terenul a trecut în regimul „urbanizare-zonă verde- scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat”. În 2015, proprietarii au făcut o plângere prealabilă la Primărie, în care solicitau revenirea la regimul urbanistic anterior (centru de conferinţe şi expoziţii internaţionale) sau stabilirea unui regim care să permită construirea de locuinţe. În urma discuţiilor care au avut loc în cadrul Consiliului local, în mai 2015, s-a stabilit respingerea plângerii şi găsirea unor mijloace de compensare a intereselor proprietarilor. În acelaşi an, Familia Cozea a acţionat în judecată municipalitatea cerând revenirea la regimul urbanistic anterior.



Au pierdut în prima instanţă

Reclamanţii au pretins că Planul Urbanistic General încalcă dreptul lor de proprietate deoarece „nu mai pot construi pe teren, nu îl mai pot vinde şi nici nu pot fi obligaţi să deschidă accesul publicului în mod nelimitat pe proprietatea lor”. Tribunalul Cluj a dat dreptate Primăriei arătând că „schimbarea destinaţiei terenului reclamanţilor presupune o analiză de oportunitate, aprecierea oportunităţii fiind atributul exclusiv al autorităţii locale. Oportunitatea nu poate fi cenzurată de către instanţa de judecată decât în condiţiile în care aceasta s-a manifestat cu exces de putere, însă un exces de putere nu a fost dovedit în cauză”. Judecătoarea Monica Trofin, cea care a dat sentinţa a arătat că „împrejurarea că reclamanţii nu mai pot construi pe teren datorită schimbării regimului zonei reprezintă suportarea unui risc al bunului”, dar totuşi „reclamanţii nu pot fi obligaţi să deschidă accesul publicului pe proprietatea lor, însă pentru realizarea obiectivului de înfiinţare a parcului, autoritatea s-a declarat gata de a achiziţiona terenul”.





Curtea de Apel: „a fost o expropriere de fapt”



Curtea de Apel a pronunţat, în 1 februarie 2018, o hotărâre definitivă în care dă dreptate reclamanţilor şi stabileşte revenirea în situaţia anterioară a terenului – adică într-o zonă cu încadrarea „centru de conferinţe şi expoziţii internaţionale”. „La data achiziţiei terenului în litigiu acesta era sub un anumit regim urbanistic nu atât de restrictiv ca şi cel adoptat prin noul PUG astfel fiind, perspectiva reclamanţilor privind exploatarea şi exerciţiul atributului material al dreptului de proprietate a fost radical schimbat prin noul PUG, mergând până acolo încât să fie golit de conţinut”, arată judecătorii. În plus, această „serioasă afectare a proprietăţii trebuia însoţită de garanţii din partea autorităţii publice că într-un termen rezonabil de timp obiectivul de investiţii se va realiza şi că reclamanţii, în calitate de proprietari ai terenului inclus în zona Parcului Est vor fi indemnizaţi corespunzător pentru afectarea dreptului de proprietate”. Magistraţii au apreciat că municipalitatea nu a adus „probe din care să rezulte indubitabil voinţa autorităţii publice în sensul asanării vătămării”. Instanţa a decis că „în această situaţie autoritatea publică a realizat a fost o expropriere de fapt a proprietarilor fără o dreaptă şi prealabilă despăgubire încălcând astfel prevederile constituţionale care garantează dreptul de proprietate”.



Tarcea: „Terenul va fi expropriat”



Viceprimarul Dan Tarcea a precizat pentru „Adevărul” că hotărârea instanţei va fi pusă în aplicare. „Asta însă nu înseamnă că proprietarii şi vor putea construi acolo o casă, regimul urbanistic la care se revine fiind unul de centru expoziţional. Nici centrul expoziţional nu se poate face pe 700 de metri pătraţi”, a mai spus acesta. Terenul va fi expropriat, a susţinut viceprimarul, arătând că Primăria va realiza în zonă cel mai mare parc din oraş, care va avea peste 50 de hectare.