Povestea românului desemnat cel mai bun om de afaceri străin în Finlanda. „Ca român, mi-a fost de două ori mai greu să reuşesc”

„Antreprenorul migrant al anului 2020”, este un concurs de tradiţie organizat în fiecare an şi are rolul de a promova afacerile unor străini care se mută şi investesc în această ţară. Evenimentul e organizat de Business Unplugged, şi de Federaţia Antreprenorilor Finlandezi (Suomen Yrittäjät), iar în acest an a fost organizat online din cauza pandemiei.

Ioan Cânţa s-a mutat în Finlanda în urmă cu mai mulţi ani, iar 2013 a înfiinţat compania BNA-Flonel Oy, considerată azi un adevărat exemplu de succes. Iniţial, firma lui Cânţa a început cu servicii de curăţenie, iar ulterior s-a extins la curăţarea birourilor şi şantierelor. Compania oferă, de asemenea, contracte de construcţii numai pentru forţă de muncă, materiale de protecţie şi forţă de muncă.BNA-Flonel Oy a crescut constant şi a devenit profitabilă în scurt timp, notează Yrittajat.fi.

A început ca taximetrist

Ioan Cânţa a început în Finlanda ca taximetrist, iar din banii puşi deoparte şi-a deschis două restaurante. În 2013 a decis că e vremea pentru o schimbarea radicală, aşa că a vândut cele două restaurante, iar din profitul obţinut a deschis BNA-Flonel Oy.

Finlandezii mai scriu că Ioan Cânţa a reuşit să-şi apropie angajaţii şi este foarte popular în rândul lor. Românul face parte dintre antreprenorii care sprijină organizaţii caritabile precum fundaţia pentru Cancer din Finlanda şi Asociaţia finlandeză a persoanelor cu dizabilităţi fizice.

El a recunoscut că s-a lovit de prejudecăţile unora din cauza originilor sale româneşti, iar din acest motiv a fost nevoit să muncească mai mult pentru a câştiga încrederea clienţilor. „Mi-a fost greu, dar am reuşit. Fiind român, mi-a fost de două ori mai dificil să reuşesc”, a spus Cânţa, potrivit sursei citate.

În ultimul an, firma lui Ioan Cânţa a avut o cifră de afaceri de 2,2 milioane euro şi un număr de 45 de angajaţi. Premiul acordat celui mai bun antreprenor străin îi aduce românului notorietate, dar şi un cec de 5.000 de euro.

