Plângere pentru tentativă de omor pe numele poliţistului care ar fi desfigurat un schior cu un pumnal de tip box. Poliţia Cluj îi protejează trecutul disciplinar

Florin Opriş, schiorul care a fost lovit de poliţistul Claudiu Rus cu pumnul având o rozetă, armă albă folosită de interlopi, a depus plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, sub acuzaţia de tentativă de omor.

În plângere se arată că „în urma agresiunilor, lipsite de orice justificare, a căror victimă a fost dl. Opriş, acestuia i-a fost fracturată cutia craniană în multiple locuri, având nevoie de o serie de intervenţii chirurgicale în vederea introducerii a trei plăcuţe de titan pentru susţinerea oaselor distruse şi apoi pentru reconstrucţia feţei. Certificatul medico-legal arată faptul că dl. Opriş a prezentat leziuni traumatice care necesită 28-30 zile de îngrijiri medicale, leziuni care pot data din 19.01.2020”, relatează Ştiri de Cluj.



În ciuda faptului că în presa clujeană au apărut informaţii conform cărora poliţistul Claudiu Rus ar mai fi fost sancţionat disciplinar pentru că ar fi agresat mai multe persoane, Poliţia Cluj refuză să dea publicităţii aceste abateri:



„Abaterile disciplinare săvârşite pe parcursul carierei de către un funcţionar public cu statut special, anume identificat, fac parte din categoria informaţiilor care conţin date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi fac parte din categoria informaţiilor exceptate de la accesul liber, fapt pentru care nu pot fi comunicate”, se arată într-un răspuns pentru „Adevărul”.

Până acum, nici Poliţia şi nici Parchetul nu au comunicat începerea urmăririi penale a poliţistului.

Astfel de arme periculoase, cum ar fi pumnalul tip box, pot fi cumpărate la liber şi sunt la un click distanţă pentru oricine.

Folosidea pumnalului tip box, infracţiune. Arme albe la un click distanţă

Într-un răspuns pentru „Adevărul!”, IPJ Cluj menţionează:



„Art. 372 din Codul penal incriminează ,,Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”. Conform acestui articol, fapta de a purta fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate şi autorizate pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun – cuţit, pumnal, box sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, înţepare sau lovire - se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă (alin.1). De asemenea, folosirea, fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri de distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun a obiectelor sau substanţelor prevăzute în alin. (1) se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă”.



Astfel, de obiecte se pot cumpăra chiar şi online, fiind la un click distanţă, fie că vorbim despre pumnale tip box, steluţe ninja, macete sau bastoane telescopice.

Poliţia precizează că achiziţionarea acestora este legală, dar folosirea lor intră în sfera penalului:

„Prin urmare, locul în care sunt purtate/folosite astfel de obiecte este foarte important în conturarea elementelor constitutive ale vreunei infracţiuni. Nu cunoaştem să existe restricţii în ceea ce priveşte achiziţionarea acestor obiecte, însă acţiunile umane ulterioare pot intra în sfera penalului, conform celor arătate mai sus. Poliţiştii nu au în dotare astfel de obiecte.”



„Menţionăm că incidentul respectiv face obiectul unor verificări, urmând a fi stabilită exact starea de fapt, iar la finalizarea acestora vor fi dispuse măsuri de ordin disciplinar sau penal, în funcţie de rezultat”, mai spun poliţiştii.



Conform Poliţiei Cluj, „poliţistul implicat a depus plângere”. Acesta şi-a scos certificatului medico- legal: are nevoie de 3, 4 zile de îngrijiri medicale.



Claudiu Rus a spus că el se consideră victimă. „Mie mi se pare că am fost o victimă. Da cine-i Opriş? Eu nu-i cunosc pe niciunul. Din păcate, eu nu-i cunosc pe niciunul din oamenii ăia. Eu vreau să … o să depun o plângere şi se va soluţiona. Nu am nimic de declarat”, a spus Rus, poliţistul acuzat, conform ziarulclujean.ro . Aceeaşi sursă mai arată că poliţistul ar fi fost implicat în iulie 2019 într-un incident violent, în comuna Râşca, judeţul Cluj, când a lovit un bărbat cu cătuşele în faţă. Atunci era ajutor şef de post la Râşca, iar în urma acestui incident ar fi fost transferat, suspect de repede, la Serviciul de Investigaţii Criminale al Poliţiei Cluj. De asemenea, Claudiu Rus ar fi rămas timp de un an fără arma din dotare, după ce şi-ar fi ameninţa prietena că o împuşcă, arată sursa citată.