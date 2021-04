O judecătoare din Cluj desfiinţează UE şi laudă Rusia şi China: „Ne-aţi găsit pe noi, proştii proştilor”

Judecătoarea Adina Lupea, de la secţia penală a Curţii de Apel Cluj, a postat pe Facebook un mesaj în care critică dur măsurile luate de Guvern de la începutul pandemiei. Magistratul laudă Rusia şi China, în timp ce critică Uniunea Europeană: „Aţi îngropat o ţară. Nu-i bai, toată Europa arată la fel, că suntem cetăţeni europeni. De ce nu a fost îngropată Rusia din cauza de Covid? De ce oamenii se plimba liberi şi fară măşti în China?”

Rusia este dată drept exemplu, în contextul în care, conform unui bilanţ publicat în 19 martie 2021, de Reuters, „Rusia are cel mai mare număr total de infecţii Covid (din Europa-nr), cu peste 4,4 milioane sau aproape 12% din toate cazurile din regiune. Ţara are una dintre cele mai mari rate de mortalitate Covid-19 din lume, cu aproximativ 153 de decese la 100.000 de rezidenţi, în spatele Statelor Unite, cu 164 de decese la fiecare 100.000 de persoane.”

Judecătoarea menţionează şi alte zone unde situaţia ar fi mai bună: „De ce sunt peste 23 de state în USA care nu mai au niciun fel de restricţie? De ce nu se aude nimic din America de Sud despre pandemia mondială, cum o numiţi? Ha, Australia ce face? Că daca e mondiala pandemia, pai atunci să fie”.

În ceea ce priveşte America de Sud, situaţia din Brazilia este tragică, în contextul în care Ministerul Sănătăţii a raportat, marţi, 4.195 de decese cauzate de COVID-19 în ultimele 24 de ore, cu mult peste recordul precedent al ţării. Brazilia a stabilit recorduri zilnice de decese în fiecare săptămână de la sfârşitul lunii februarie.



Ignorând situaţia îngrijorătoare din unele ţări pe care le dă exemple de bune practici, judecătoarea concluzionează arătând că România ar fi „îngropată” în interesele UE: „Ne-aţi găsit pe noi, să nu zic prostii proştilor, îngropaţi în interesele UE, să ne puneţi jugul la gât şi să ne credeţi sclavi. Istoria se vă răzbună!”



Redăm în continuare întreaga postare de pe Facebook făcută de judecătoare:

„A trecut un an şi de pandemie? Vă mai amintiţi? Ne-au spus de la început până la lacrimi, ne-au construit clipuri cu copii şi părinţi în casă, izolaţi. Ne-au desenat inimioare, ne-au pus copiii inocenţi să le deseneze cu : " Totul va fi bine! ". Dansau în combinezoane cadre medicale, probabil şi ele tâmpite de acelaşi val, ne spuneau cum să ne responsabilizăm şi ne mai spuneau ceva ce am uitat. Ne spuneau "De acum nimic nu va mai fi la fel!" Şi nu am înţeles. Au personalizat pe Măria sa covidul. Ne-au trimis clipuri emoţionale în care ne explică covidul 19 cum a vrut el să oprească planeta ca să ne dea o lecţie. Unul după altul am cedat la şantaje emoţionale, am cântat în balcoane, pentru că nu dădea bine să fim insensibili. Dovedeai inconştienţă, dovedeai că nu îţi pasă. Ne-au pus filme cu cadavre în saci, ne-au furat întrebările şi înmormântările. Ne-au înregimentat de ne batem pentru un loc pentru un vaccin. Cei care se bat, eu nu sunt unul dintre ei.



Ne-au ascuns tratamente simple şi au decontat milioane de euro pentru spitalizarea unui bolnav de covid. O ţară întreagă. O Europa întreagă a intrat într-o demenţă absolută. Ne-am schimbat tot modul de viaţă, am acceptat restricţii, la cel mai mic simptom de răceală ne-au făcut să isterizăm ţoată comunitatea din jur. Tuşeai, aveai covid, făceai fabră, aveai covid, strănutai, aveai covid. Ne-am testat toţi cum am apucat că nah, covid.



După un an şi, mai mult decât în starea de urgenţă de acum un an, ne-au închis acasă de la 18 şi 20, că nah, covid. Într-un an şi de covid ce s-a făcut pentru noi? Nimic. Acum ne repetă iar cuvântul acela care deja mă zgârie pe urechi, poate intrăm în Normaliatate de la 1 iunie...Aşa ne spune premierul. Ce normalitate, măi?



Deja aţi distrus două generaţii, ăia de anul trecut de clasa a VIII a şi a XII a de i-aţi siluit cu măsuri care, se vede, au fost ineficiente, iar acum siluiţi a doua generaţie, să treacă şi ei prin ce au trecut colegii lor anii trecuţi. Scoala voastră online e o glumă proastă. Cea mai proastă. Aţi înghesuit pe ultima sută oamenii în magazine până la ora 18. Adică creaţi deliberat focare de infecţie. Sunt oameni care lucrează, încă, pentru că majoritatea nu mai pot lucra, intre orele 9-17. Într-o oră îi înghesuiţi pe toţi la cumpărături. Vine primăvara, cresc temperaturile, voi ne spuneaţi acum un an că la temperaturi crescute covidache se înmoaie. Ce faceţi cu noi?



Aveţi postacii voştri de serviciu care au reuşit să bagatelizeze şi protestele şi să spuneţi tarii că sunt făcute numai de cetăţeni de etnie rromă care nu mai au ce fura noaptea. Chiar credeţi că puteţi prosti o ţară? A crescut infracţionalitatea cu măsurile voastre. Se atacă fără discriminare societăţi comerciale şi persoane fizice, pentru că oamenii au rămas fără venituri şi nu mai au din ce să trăiască. Distrugeţi o ţară, în timp ce evaluaţi spitalizarea unui bolnav de covid la câteva mii de euro. Cât credeţi că o să o mai duceţi aşa? Aţi îngropat o ţară. Nu-i bai, toată Europa arată la fel, că suntem cetăţeni europeni.



De ce nu a fost îngropată Rusia din cauză de Covid? De ce oamenii se plimbă liberi şi fără măşti în China? De ce sunt peste 23 de state în UŞA care nu mai au niciun fel de restricţie? De ce nu se aude nimic din America de Sud despre pandemia mondiala, cum o numiţi? Ha, Australia ce face? Că dacă e mondială pandemia, pai atunci să fie. Ne-aţi găsit pe noi, să nu zic proştii proştilor, îngropaţi în interesele UE, să ne puneţi jugul la gât şi să ne credeţi sclavi. Istoria se va răzbuna!”