O fetiţă româncă de 8 ani, mica stea a cinematografiei italiene. Claudia e vedetă într-un serial de succes VIDEO

La vârsta când alte fetiţe se joacă încă cu păpuşile, Claudia Păun are şi alte preocupări: face dans sportiv şi a obţinut deja opt medalii, iar în paralel este model şi actriţă. Nu în ultimul rând, ia lecţii de pian încă de la 3 ani şi face şi înot.

Micuţa Claudia are 8 ani şi locuieşte la Montegaldella, provincia Vicenţa. Deşi are o vârstă fragedă, ea a jucat deja în mai multe filme italiene de succes, alături de actori de top cum sunt Giorgio Pasotti şi Ambra Angiolini. Claudia mai are doi fraţi mai mici, Kevin şi Vanessa, iar părinţii ei, ambii români, s-au cunoscut chiar în Italia, unde trăiesc de mult timp.

Rotalianul notează că micuţa româncă a apărut deja în mai multe producţii şi este protagonistă în ultimul serial de succes italian „Il silenzio dell’Acqua 2”, difuzat pe Canale 5, în care şi-a interpretat rolul alături de binecunoscuta actriţă italiană, Ambra Angiolini.

„Îmi place să apar în reclame, filme, să particip la filmări, probe, interviuri şi casting, dar ceea ce mă bucură cu adevărat este gimnastica”, a spus Claudia, completată de mama ei: „„Am înscris-o la gimnastică artistică pe când avea numai 1 an şi 10 luni, purta încă scutecel. I-am spus atunci instructoarei că nu mă interesează dacă Jessica învaţă ceva, ci intenţia mea era ca fetiţa să stea împreună cu alţi copii. Iar Jessica făcea la aproape 2 anişori ceea ce făceau ceilalţi copii la 4 ani. De la 3 ani a început să ia lecţii de pian şi, în acelaşi timp, mergea la înot şi la gimnastică”, a declarat aceasta pentru sursa citată.

În paralel, Claudia merge la şcoală, este în clasa a treia, iar primele autografe pe care le-a dat au fost pentru colegii ei, conştienţi că au o mică vedetă printre ei. Totuşi, pentru că actoria presupune sacrificii, românca lipseşte uneori de la şcoală pentru că are filmări în toate marile oraşe ale Italiei, însă absenţele ei sunt evident motivate, iar profesorii sunt, alături de colegi, primii ei fani.

