Medicul care cerea 600 de euro petru o operaţie a fost condamnat. „Mi-a spus direct: «Bănuţii»“

Dosarul a fost realizat de procurori după ce un tânăr din Baia Mare l-a denunţat pe ortoped. Acesta a povestit, într-un Doctorul ortoped Florin Mihai Răcăşan, de la Spitalul de Recuperare din Cluj, a fost condamnat de Tribunalul Cluj la 2 ani şi 10 luni de închisoare cu executare, hotărârea nefiind definitivă. În plus, s-a dispus confiscarea sumei de 5.050 de euro, suma pe care ar fi primit-o mită.Dosarul a fost realizat de procurori după ce un tânăr din Baia Mare l-a denunţat pe ortoped. Acesta a povestit, într-un interviu pentru „Adevărul”, că în spital se cunoştea faptul că medicul cere mită. „Pacienţii vorbeau între ei în salon, unde se cunoştea întreaga „ofertă”: menisc - 200 de euro, ligamente - 600 de euro, operaţie la gleznă - 500 de euro”, a explicat acesta. Procurorii au reuşit să dovedească că medicul a luat mită de la 9 persoane , circa 5.000 de euro.

„A vorbit cu tata: i-a cerut banii fără jenă“

Unul dinte denunţători a povestit pentru „Adevărul“ experienţa sa cu doctorul Răcăşan, la începutul anului 2019. „Eu am luat legătura cu dânsul printr-o clinică din Baia Mare, un doctor de acolo mi l-a recomandat. Am mers în control la Spitalul de Recuperare din Cluj şi mi-a spus că am ruptură de ligament şi de menisc”, spune tânărul.

Medicul i-a spus că-l contactează când va avea loc liber în salon: „Spre surprinderea mea, m-a sunat repede, după câteva săptămâni. Un alt doctor la care am fost mi-a spus că are loc doar peste 5-6 luni. Mi-a spus să vin pregătit de operaţie”. Pe lângă cele necesare internării, mai era nevoie de ceva. „Am aflat de la oamenii din salon că cere bani. Mi-a spus un domn că trebuie să am 200 de euro pregătiţi, asta era pentru operaţia de menisc”.

Apoi, tatăl său a aflat direct de la medic că trebuia să plătească 200 de euro. „A vorbit cu tatăl meu: i-a cerut banii fără jenă. I-a spus că pentru cea de-a doua operaţie, cea la ligamente, trebuie să plătim 600 de euro”, povesteşte denunţătorul.

El mai spune că pacienţii vorbeau între ei în salon, unde se cunoştea întreaga „ofertă”: menisc - 200 de euro, ligamente - 600 de euro, operaţie la gleznă - 500 de euro.

„La final, a zis: «Bănuţii»“



Medicul a recunoscut că a luat bani de la pacienţi, dar le-a declarat anchetatorilor că aceştia îi dădeau bani în semn de recunoştinţă, nu pentru că i-ar fi cerut el. De asemenea, apărarea a acreditat ideea că acesta trecea printr-o perioadă dificilă având în vedere că soţia sa fusese operată recent.

La trei zile după cea de-a doua operaţie, în iulie 2019, tânărul a fost invitat în cabinetul medicului. „Am citit că avocaţii lui spun că pacienţii i-au dat banii în semn de recunoştinţă. E fals. Nu m-am trezit eu să dau bani. După operaţie, m-a chemat în cabinet, mi-a explicat ce mi-a făcut la genunchi şi la final a zis: «Bănuţii»”. I-am spus că nu am atâţia bani (600 de euro - nr), pentru că mi-a fost frică să-i iau cu mine. Mi-a răspuns: <Păi, cum ne-am înţeles?>. Pot să spun că a făcut presiuni”, povesteşte tânărul.

Acesta a mai răspuns că nu crede că el a fost un caz izolat, având în vedere că toţi cei din salon au fost supuşi aceluiaşi tratament.

Medicul Florin Răcăşan are 30 de ani de experienţă în domeniu.

