Liceanul care a organizat o conferinţă internaţională unde au vorbit Iohannis, Cioloş şi Boc. Va pune bazele unei academii unice în România

Până să ajungă să-şi vadă proiectul finalizat, tânărul a organizat şi a dus la bun sfârşit o conferinţă internaţională pe care a organizat-o la Cluj, tot la sediul liceului. Pentru asta, el s-a inspirat de la conferinţele la care participase până atunci, cu deosebirea că evenimentul său a avut o anvergură superioară. Spre exemplu, printre personalităţile care au acceptat invitaţia sa şi au luat parte la conferinţă s-au numărat politicieni de frunte din România precum preşedintele Klaus Iohannis, Dacian Cioloş şi Emil Boc.

„Conferinţa am organizat-o în acest an, la Cluj, s-a numit International Youth Summit of Transylvania şi va avea continuitate, pentru că în 2020 voi organiza a doua ediţie. A fost prima prima conferinţă de leadership organizată de elevi pentru elevi în România, dar cu participare internaţională. La acest eveniment au luat parte 11 şcoli din opt ţări provenite de pe patru continente. Au fost elevi din ţări ca Germania, Marea Britanie, SUA, China, Africa de Sud sau India, iar ca speakeri i-am avut şi pe Dacian Cioloş şi Emil Boc.

Următorul pas, o academia unică în ţară

Încurajat de succesul avut cu această conferinţă, tânărul a decis să treacă la nivelul următor. Proiectul său este să înfiinţeze o academie unică în ţară şi nu numai, care se vrea o adevărată şcoală pentru idei şi de proiecte. Din echipă fac patye încă 30 de elevi, iar bazele proiectului au fost puse în urmă cu un an. Erik spune că a durat trei luni până când a convins toate părţile de importanţa înfiinţării unei asemenea academii şi a obţinut sprijinul lor. Apoi, au urmat alte opt luni în care a stabilit până în cele mai mici detalii paşii de urmat.

Echipa alături de care Erik a demarat proiectul academiei

„Academia se numeşte Think Up Academy, suntem în procesul de înfiinţare. Actele sunt trimise către Ministerul Justiţiei, statutul şi actul constitutiv urmează să fie semnat. Va fi o asociaţie care va funcţiona pilot până la începutul lunii decembrie”, mai spune Erik.

Sediul academiei va fi tot la Transylvania College, liceul particular ale cărui cursuri le urmează. Noua academie beneficiază de un sprijin important din partea conducerii liceului privat şi din partea unor alumni şi oameni de afaceri şi se vrea a fi o adevărată şcoală de idei şi de proiecte realizate de elevi pentru elevi. Practic, prin acest proiect, Erik îşi propune să ajute pe orice elev care vine cu un proiect viabil în domenii ca antreprenoriatul, antreprenoriatul social, marketingul, organizarea de evenimente pentru elevi.