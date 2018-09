Joaca anti-depresie a unui şef de promoţie la Informatică, premiată de un partener Porsche

„Să nu laşi pe nimeni să zică cine eşti, ce poţi să faci, doar tu poţi să decizi cine eşti“, le-a spus Andrei Dogaru colegilor la festivitatea de absolvire a Facultăţii de Matematică şi Informatică a Universităţii Babeş-Bolyai

(UBB). În discursul său, tânărul şef de promoţie a mai vorbit despre alegeri şi limite, iar aplecarea sa pentru filosofie s-a simţit nu doar în vorbele rostite, ci şi în lucrarea sa de licenţă: un joc anti-depresie inspirat din mitul peşterii al lui Platon, premiat de o marcă afiliată companiei Porsche, MHP Management-und IT-Beratung

GmbH.

Tânărul are 22 de ani şi e originar din Alba Iulia. Vede jocul creat de el drept o reprezentare a depresiei, în care eroul, prins într-o lume virtuală, deblochează, prin puzzle-uri, accesul către lumea reală. Timp de două luni, a dezvoltat singur toate elementele jocului, de la programare, grafică până la naraţiune şi sunet. Lucrarea sa de licenţă are titlul „Jocurile video dezvoltând umanitatea dinăuntrul nostru“.

Cadoul din copilărie

Când era copil, jocurile i-au dat curaj. Se visa erou de poveste pentru care nu erau obstacole de netrecut. „Când am fost mic, jocurile m-au ajutat foarte mult să capăt curaj. În acele momente puteam să fiu eroul poveştii şi puteam trece peste anumite obstacole şi asta mi-a stimulat încrederea în mine şi m-a ajutat foarte mult. A fost un cadou şi prin jocul ăsta vreau să dau înapoi ce am primit. Poate există undeva o persoană care are o zi mai nasoală, iar jocul ăsta poate-l ajută să facă un pas înainte. Oricât de greu este, poţi să treci peste. Încă trăieşti, încă respiri, înseamnă că nu ţi-ai terminat povestea“, spune Andrei.

El crede că oamenii sunt prinşi în tumultul cotidian şi pun preţ prea mare pe lucrurile care nu ar trebui să conteze. Iar toate astea se întâmplă pentru că au un gol interior şi încearcă să creeze fericirea printr-un anumit lucru, nerealizând că, de fapt, fericirea şi-o fac singuri. „Trebuie să uităm de această goană «doar pentru mine», şi să ne uităm şi la oamenii din jurul nostru. Umanitatea a evoluat deoarece au existat persoane care nu s-au gândit doar la ele. Şi e bine să existe anumite momente când nu ne gândim doar la noi“, explică Andrei mesajul jocului creat de el.

Influenţat de Platon şi Matrix

„Am văzut filmul Matrix şi m-a fascinat ideea că suntem prinşi într-o lume virtuală, în care nu ştim că suntem acolo, doar trăim în lumea aceea şi habar n-avem ce este, de fapt, real“, povesteşte Andrei. A aflat că filmul s-a inspirat din mitul peşterii al filosofului grec Platon. Citind despre mit, a fost captivat şi s-a gândit să facă un joc pe tema asta, mai ales că s-a lovit de momente mai puţin bune în viaţă. „Ajungi în stările alea şi te simţi rău. Vrei să se schimbe ceva şi singura modalitate de a schimba ceva la tine e să păşeşti înainte, să nu stai în acelaşi loc. Asta am vrut să exprim în jocul meu“, mărturiseşte tânărul.

Jocul spune povestea unui om învăluit într-o mare de întuneric care e nemulţumit de starea în care se află. Andrei povesteşte că în joc nu există melodie de fundal şi a pus accent pe efectele de sunet cum ar fi, spre exemplu, paşii jucătorului, care exprimă singurătatea. „Există cuburi luminoase care reprezintă lumea artificială care te ajută să te orientezi în mediul în care te afli. Există cuburi ce dispar – o podea care se dizolvă şi cade –, care reprezintă o cădere în depresie, un moment de descurajare. Iar la capătul jocului e un copac de lumină care reprezintă speranţa. Fiecare element are o anumită semnificaţie şi face trecerea între diverse stări sufleteşti“, explică el.

Pentru a juca sunt câteva comenzi: mouse-ul pentru orientarea privirii, click stânga pentru interacţiune cu obiectele şi câteva taste pentru deplasare. Tot cu tastele se activează uşi ori scări.

Andrei e de părere că jocurile video au şi o latură de uman. De aceea, în lucrarea de licenţă, a inclus anumite tehnici pe care le-a folosit ca să creeze o anumită ambianţă, un anumit mediu. Momentan, jocul său nu se găseşte online. E încă în stadiul de dezvoltare, deoarece vrea să-l exindă. Jocul cu care şi-a dat licenţa este primul joc tridimensional pe care l-a făcut şi i-a adus şi un premiu din partea unei mărci afiliate concernului Porsche, MHP Management-und IT-Beratung GmbH.

Aceasta a sprijinit, din 2014, înfiinţarea programului de studii în limba germană din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică, în calitate de sponsor, alături de Porsche AG şi NTT Data. Premiul său a constat în tichete de reducere la diverse magazine dintr-un mall clujean.

Alături de Andrei, alţi cinci tineri de la aceeaşi facultate au fost premiaţi, la începutul lui iulie, de MHP, într-un eveniment organizat de subsidiara Porsche din dorinţa de a-i motiva pe tineri. Au fost cele mai bune lucrări de licenţă.

Profesorul care a încercat jocul lui Andrei

Profesorul care i-a coordonat teza de licenţă, Christian Săcărea, din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică, spune că ideea lui Andrei este foarte bună întrucât jocurile pot să contribuie şi la dezvoltarea personală. În plus, profesorul crede şi că ideea tânărului student ar merita să fie aprofundată dincolo de cadrul lucrării de licenţă.

„Da, m-am jucat jocul lui Andrei. Ce ne-a interesat pe noi a fost atât ideea, cât şi abilitatea tehnică pentru că a trebuit să folosească tehnologii, să construiască algoritmi aferenţi acelui joc pe care tot el le-a gândit. Mie mi-a plăcut foarte mult acest background filosofic care se întâlneşte rar la un informatician“, subliniază profesorul.

Acestuia i-a plăcut şi opţiunea care le permite jucătorilor să rămână activi ca să-i ajute pe alţii.

Andrei Dogaru a absolvit facultatea ca şef de promoţie, iar în discursul său şi-a sfătuit colegii să aleagă mereu cărarea nebătătorită dacă vor să facă o diferenţă în viaţă. Le-a mai spus că „este foarte greu să mergi pe acea potecă, să ieşi din zona de confort, dar totul începe cu un pas“. Le-a atras atenţia să nu comită o greşeală pe care o fac majoritatea: să nu confunde limitele orizontului lor cu limitele orizontului lumii din jurul lor.

Andrei s-a înscris la master la aceeaşi facultate, linia de studiu în limba germană, unde se va axa pe modelare, proiectare şi dezvoltare. Mărturiseşte că, iniţial, a ales Clujul deoarece la Alba Iulia a făcut un liceu în limba germană şi a vrut să continue studiile în aceeaşi limbă. Iar cum UBB are o linie de studiu în germană, inclusiv la Facultatea de Matematică şi Informatică, lucrurile s-au aşezat de la sine.