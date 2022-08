Iniţitivă civică: „Hai să facem harta poluării fonice Untold. Autorităţile constată depăşiri minore”. Ce spune Boc

Activistul civic István Szakáts a postat pe grupul de Facebook „Clujul civic” următoarea propunere:

„1. În fiecare an organizatorii UNTOLD se angajează în scris că o să respecte normele de poluare fonică.

2. Primăria ştie că UNTOLD nu îşi respectă aceste angajamente niciodată.

3. Dar în fiecare an Primăria totuşi se mai preface odată că îi crede. Şi îi eliberează avizele.

4. Apoi începe UNTOLD, şi în fiecare noapte cetăţenii sesizează zeci de cazuri de disconfort fonic.

5. Autorităţile recunosc că nu au capacitatea să răspundă la nivelul de sesizări primite.

6. Când ies şi mai măsoară nivelul de zgomot, depăşirile apar minore.

7. Atunci, când cetăţeanul îşi arată depăşirile măsurate de “aplicaţia de pe telefon”, autorităţile îi râd în nas, spunând “aaaaa, aia nu e omologată”. Şi, gata.

8. Apoi, după patru nopţi de poluare fonică intensă, cu zeci de plângeri şi muşamalizări, UNTOLD se încheie.

9. Iar după un an, ciclul reîncepe. La fel. Exact la fel.”

„O bază de date de măsurători cetăţeneşti”

István Szakáts susţine că cetăţenii sunt „neputincioşi” în faţa argumentului Primăriei cu privire la faptul că măsurătorile făcute cu telefonul nu sunt omologate.

„Hai să încercăm de data asta altceva. Hai să punem împreună de-o bază de date de măsurători cetăţeneşti. Mulţi dintre noi avem pe telefoane aplicaţii care măsoară nivelul de zgomot (de exemplu Sound Meter, Decibel X, sau Noise Level)- atât pentru Android cât şi pentru iPhone. Putem să facem în fiecare noapte zeci, poate chiar sute de măsurători. Da, neomologate”, propune el.

Activistul susţine că în ziua de astăzi de la trafic până la starea vremii, foarte multe sisteme se bazează pe datele „neomologate” ale cetăţenilor.

Din datele culese, spune el, se va putea desena harta poluării fonice a Clujului pe timp de UNTOLD.

„Cu cantitatea de date, prelucrată, vom putea problematiza la un alt nivel poluarea fonică produsă de UNTOLD. Vom putea atrage atenţia unor foruri europene sau naţionale asupra cazului. Şi vom putea avea o altă capacitate de negociere şi cu primăria. La anul şi la UNTOLD. Care cu siguranţă o să vină”, a concluzionat el.

Ce trebuie să faci?

Activistul dă instrucţiuni clare cu privire la ceea ce trebuie făcut:

„1. Dacă nu ai, instalează-ţi pe telefon o aplicaţie care măsoară nivelul de zgomot.

2. Ori de câte ori se întâmplă ca zgomotul produs de UNTOLD să te deranjeze

-măsoară nivelul de zgomot cu aplicaţia

-fă un screenshot, şi

-postează screenshotul ca şi comentariu la această postare, indicând

-locul (strada, numărul)

-ora,

-dacă e în interior sau exterior, şi

-orice alt detaliu pe care îl simţiţi relevant.”

Până la sfârşitul festivalului vom putea avea harta poluării fonice produse de UNTOLD, spune activistul.



Ce spune Emil Boc

Primarul Emil Boc a subliniat, vineri dimineaţa, la emisiunea radio ZCJ Live, beneficiile festivalului cu privire la imaginea oraşului: „Am fost plăcut impresionat de calitatea festivalului şi festivalierilor, de muzica de calitate. Aceşti tineri de toate vârstele, ai lumii, au venit din peste 100 de ţări. Aşa ceva este rar întâlnit. Nu am crezut că este posibil, dar mi-a fost confirmat ieri. Imaginea Clujului este în peste 102 ţări”.

Emil Boc a pus în discuţie şi problema clujenii nemulţumiţi de zgomotul produs de festival: „Noi arătăm respect pentru fiecare om din acest oraş şi trebuie să corectăm tot ce nu este bun. S-a ţinut cont de propunerile făcute de oameni şi s-a lucrat la diminuarea zgomotului. Şi ne păstrăm disponibilitatea de a ameliora lucrurile. De la an la an au scăzut tensiunile legate de festival”, a spus primarul.

Ce spun organizatorii: „Ne pare rău”

Bogdan Buta, CEO-ul Untold, a susţinut, pentru „Adevărul”: „În fiecare an facem eforturi pentru a diminua disconfortul locuitorilor, încercăm să consultăm în fiecare an specialiştii cu privire la tot ce apare nou în domeniu, de la reglajele fonice zone, de amplasarea zonelor, panouri antifonice, la tot felul de elemente. Bineînţeles că oricât am încerca, tot rămâne un oarecare disconfort şi le mulţumim pentru înţelegere clujenilor. Ne pară rău că în continuare creăm disconfort, credem că facem tot ceea ce e posibil pentru a diminua disconfortul şi pentru a compensa în alte moduri, pentru a ne arăta recunoştinţa faţă de comunitatea unde are loc festivalul”.

Buta a menţionat că în jur de 80-100 de milioane de euro intră în fiecare an, suplimentar faţă de perioada normală a luii august, în comunitatea clujeană, bani cheltuiţi de cei care vin la festival şi a adăugat că oraşul câştigă notorietatea de pe urma festivalului.

De asemenea, el a menţionat proiectele de responsabilitate socială ale festivalului – cum ar fi campania de donare de sânge, şi faptul că după terminarea evenimentelor se fac eforturi pentru a reda oraului parcul, stadionul, sala polivalentă la fel cum au fost găsite şi poate chiar mai frumos, astfel anul trecut s-a înlocuit gazonul pe Cluj-Arena, cu peste 250.000 de euro.

