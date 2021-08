Imaginea postată de Greenpeace România care explică de ce ne topim de căldură în oraşe FOTO

În fotografie se poate vedea o zonă urbană fără copaci, unde temperatura la nivelul trotuarului este de 36 de grade Celsius şi un oraş unde sunt copaci, unde temperatura ar fi de 20 de grade Celsius.

Postarea avea duminică seara, peste 80 de comentarii. În cele mai multe, oamenii critică politicile de urbanism axate pe tăierea copacilor din zonele urbane. Unii internauţi pun sub semnul întrebării veridicitatea datelor din fotografie: „Să vad eu locul în care fără copaci e 50 grade si cu copaci 26 ca-l mănânc. Sunt pro-ecologie, dar ce faceţi voi este manipulare şi fake news!”

Temperaturile au fost măsurate în Belgia

Greenpeace Romania a răspuns mai multor comentatori care au pus sub semnul întrebării datele din fotografie: „Imaginea aparţine colegilor din Belgia - o stradă pe care a bătut soarele întreaga zi versus o stradă umbrită întreaga zi, nu vorbim despre aceeaşi stradă, la câţiva metri distanţă.” De asemenea, ecologiştii au citat dintr-un studiu ştiinţific: „Copacii şi vegetaţia scad temperatura aerului şi a suprafeţei prin asigurarea umbrelor şi prin evapotranspiraţie. Suprafeţele umbrite, de exemplu, pot fi între 11 şi 25 ° C mai reci decât temperaturile de vârf ale materialelor neumbrite." (Sursa: Akbari, H., D. Kurn, et al. 1997. Peak power and cooling energy savings of shade trees. Energy and Buildings 25:139–148.)

FOTO: Copacii din oraşe pot asigura termeraturi confortabile chiar în vreme de caniculă. FOTO: Greenpeace România.

„Oarecum este un plus să fi înconjurat de vegetaţie în special de copaci... Cu toţi ştim din mai multe documentare şi studii că copaci sunt un stabilizator natural al ecosistemului”, spune Stephan.

„In Bucureşti s-au tăiat (toaletat) crengi ale copacilor în 2019 şi 2020 pentru că ţineau umbră la iarba şi nu creştea iarba (a declarat arhitectul sef al capitalei de atunci). Însă iarba nu asigură umbră, răcoarea şi oxigenul pe care îl dau frunzele copacilor”, susţine Marius.

„Copacii sunt plămânii sfintei naturi înconjurătoare. Unde nu sunt perdele de copaci, înaintează deşertul în marş forţat. O pădure dacă se taie, în acea zonă totul s-a dereglat, ploile ocolesc iar dacă îşi fac apariţia din locul unde a fost pădurea curge un râu repezit şi învolburat de iau casele oamenilor şi le tot duc în aval. Pădurea este un stăvilar viu, hrană pentru animalele sălbatice, o binefăcătoare a locului unde a fost plantată.

Cine nu are pădure şi copaci în oraşe, nu vor avea oxigen îndeajuns şi sănătate”, a comentat Petru.

